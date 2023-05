5 bí kíp dưỡng trắng da hiệu quả trong mùa hè nắng gắt

"Da xỉn màu là một thuật ngữ chung chỉ làn da trông không được khỏe mạnh", theo bác sĩ Dhaval Bhanusali tại New York. "Một số lý do khiến da xỉn màu bao gồm sự tích tụ của tế bào chết, bụi bẩn sau một ngày, hoặc da mất nước", bác sĩ Dhaval Bhanusali cho biết thêm.

Sang đến mùa hè, ánh nắng gay gắt có thể khiến làn da đối mặt với nguy cơ thâm sạm, kém đều màu. Tuy nhiên, chị em có thể ngăn ngừa được tình trạng này, thậm chí là dưỡng da sáng bật tông nếu skincare đúng cách trong mùa hè. Sau đây là các bí kíp làm sáng da, chị em hãy tham khảo để giúp làn da thêm khỏe đẹp.

Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng

Theo chuyên gia làm đẹp Mahtab Moaven tại Paris, Pháp: "Ánh nắng mặt trời sẽ làm suy yếu các acid béo và hyaluronic acid trong da, dẫn đến tình trạng xỉn màu và tăng sắc tố lipofuscin". Bởi vậy, chuyên gia Mahtab Moaven nhấn mạnh rằng: "Việc bôi kem chống nắng hàng ngày là rất quan trọng. Hãy dùng kem chống nắng chỉ số SPF 30 mỗi sáng, và chọn sản phẩm SPF 50 khi tham gia những hoạt động ngoài trời như bơi lội, đi bộ hay chạy".

Tẩy da chết

Tế bào chết tích tụ không những khiến da xỉn màu, sần sùi mà còn ngăn làn da hấp thu dưỡng chất và độ ẩm. Do đó, việc loại bỏ tế bào chết chính là "chìa khóa" để làn da của bạn có được độ mịn màng, sáng bật tông. Các nàng hãy bổ sung vào quy trình skincare sản phẩm tẩy da chết hóa học chứa thành phần glycolic acid hoặc salicylic acid, tùy thuộc vào loại da đang sở hữu.

Tần suất tẩy da chết thường là 2 - 3 lần/tuần. Tuy nhiên, nếu có làn da nhạy cảm, bạn hãy bắt đầu bằng việc tẩy tế bào chết 1 lần/tuần để xem phản ứng của da, rồi điều chỉnh cho phù hợp. Việc loại bỏ tế bào chết một cách đều đặn sẽ tạo điều kiện để sản sinh tế bào mới, giúp làn da của bạn thêm căng mọng và sáng khỏe.

Dùng sản phẩm chứa vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa rất hữu ích đối với làn da. Sản phẩm chứa vitamin C như serum hoặc kem dưỡng sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. Bên cạnh đó, vitamin C cũng giúp làm sáng da và kích thích sản sinh collagen. Thành phần này có khả năng xóa mờ các đốm nâu đang tồn tại, giúp làn da đẹp toàn diện hơn.

Bạn nên thêm serum vitamin C vào quy trình buổi sáng, và dùng trước khi bôi kem chống nắng. Như vậy, làn da sẽ được bảo vệ "nghiêm ngặt" hơn khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Bôi kem dưỡng chứa hyaluronic acid

Nếu bạn thấy làn da trở nên khô căng sau khi rửa mặt, việc bôi kem dưỡng chứa hyaluronic acid có thể là cách hay để cấp ẩm và giúp làn da trở nên rạng rỡ, tươi sáng hơn. "Hyaluronic acid giúp duy trì độ ẩm tốt hơn bất cứ thành phần nào khác", theo bác sĩ Dhaval Bhanusali. Với khả năng cấp nước và "bơm căng" làn da, hyaluronic acid còn giúp làm mờ các rãnh nhăn, tạo sự trẻ trung cho gương mặt.

Đừng bao giờ quên làm sạch da

Hãy làm sạch da 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối, đây là bước tiên quyết cho quy trình skincare hiệu quả. Vào buổi tối, bạn cần tẩy trang trước khi dùng sữa rửa mặt. Bước làm sạch kép sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tàn dư kem chống nắng, cặn makeup tích tụ. Nếu làn da không được làm sạch hiệu quả, những cặn bẩn tích tụ sẽ khiến lỗ chân lông bít tắc và bề mặt da trở nên xỉn màu hơn. Vậy nên dù bận rộn đến đâu, bạn cũng cần đảm bảo làn da được làm sạch hiệu quả.

Nguồn: Byrdie

Ảnh: Sưu tầm