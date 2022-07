4 shop thời trang chuyên phong cách tối giản trên Instagram

Phong cách thời trang tối giản đã và đang trở thành xu hướng được ngày càng nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Chỉ với những item đơn giản và quen thuộc như áo phông, áo sơ mi, quần dài,... cũng có thể khiến bộ trang phục trở nên thu hút, qua đó thể hiện cá tính riêng của mỗi người. Dưới đây là 4 địa chỉ chuyên bán những item basic mang đậm phong cách Hàn mà chị em nên lưu ngay để thỏa sức mua sắm nhé.



Hee By Ohi

Với những tín đồ yêu thích sơ mi thì Hee By Ohi không còn là một local brand quá xa lạ, bởi phần lớn các sản phẩm thiết kế của brand đều là các mẫu sơ mi quen thuộc với sự đa dạng về màu sắc. Chiếc áo sơ mi là item không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai trong chúng ta vì vậy lựa chọn Hee By Ohi, bạn sẽ có thêm nhiều gợi ý cực xinh xắn cho trang phục đi học, đi làm, đi chơi đó.

Áo sơ mi tại Hee By Ohi được làm từ các chất liệu đa dạng như linen hoặc cotton phù hợp cho bạn lựa chọn để diện vào cả mùa nóng và mùa lạnh. Màu sắc áo ở Hee By Ohi khá phong phú, từ các tông basic như trắng, đen đến các tông màu pastel nhã nhặn đúng style Hàn Quốc cũng có đủ. Mức giá cho một chiếc áo sơ mi của shop khoảng 299k, đảm bảo bạn sẽ vô cùng hài lòng về chất lượng của sản phẩm đó.

and.above

and.above là local brand chuyên thiết kế các item thời trang mang đậm kiểu dáng basic như: áo phông, quần vải, quần short, chân váy,... phù hợp cho mọi hoạt động và nhu cầu sử dụng. Các thiết kế của and.above không chú trọng quá nhiều vào kiểu cách họa tiết mà tập trung vào kiểu dáng giúp tôn lên sự chỉn chu và gọn gàng của người mặc. Ngoài ra, shop còn tận dụng màu sắc để tạo điểm nhấn cho trang phục với các tông màu nhã nhặn như: xanh dương, xanh mint, nâu,... Các thiết kế của and.above tuy đơn giản nhưng lại có chất liệu dày dặn và phù hợp cho mọi vóc dáng, mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày.



UFO THE BASIC

Các cô nàng ưa thích phong cách thoải mái đậm chất Hàn Quốc có thể ghé qua Instagram của UFO THE BASIC để chọn ngay cho mình một vài bộ trang phục để diện hàng ngày nhé. UFO THE BASIC chuyên phong cách thời trang đơn giản, basic với áo phông, áo sơ mi, chân váy, quần dài,... không quá kiểu cách nhưng cách phối màu lại vô cùng độc đáo và thú vị. Phong cách thời trang của shop sẽ phù hợp với những cô nàng năng động và trẻ trung. Về giá thành, váy áo tại UFO THE BASIC phù hợp với hầu hết túi tiền của mọi chị em, dao động trong khoảng 160k - 250k/ món đồ thôi nha.

GingerBear

GingerBear cũng là một local brand theo đuổi phong cách tối giản trẻ trung và năng động, tuy nhiên các item của brand sẽ được biến tấu bằng nhiều màu sắc và họa tiết độc đáo hơn. Nổi bật trong thiết kế của GingerBear là những chiếc quần short nhung tăm dày dặn và lên dáng cực xinh. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn được vô số món đồ must-have như áo phông, chân váy, quần dài,... tại GingerBear. Tần suất ra mắt thiết kế mới của brand cũng vô cùng nhanh chóng, thế nên chị em tha hồ sắm váy vóc các kiểu hàng tuần hàng tháng nha.



