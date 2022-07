4 sai lầm cha mẹ hay mắc phải khi chăm sóc con mùa nắng nóng, điều thứ 3 rất dễ khiến trẻ bị cảm nhưng phụ huynh nào cũng từng làm

Với thời tiết mùa hè nhiệt độ cao, oi bức kéo dài, cần làm gì để chăm sóc tốt cho trẻ? Đây là vấn đề đang được nhiều chị em quan tâm. Để bảo vệ bé yêu, giúp bé của bạn phát triển một cách tốt nhất, hãy lưu ý đến 4 sai lầm cha mẹ hay mắc phải khi chăm sóc con mùa nắng nóng để tránh nhé!



1. Cai sữa cho bé

Khi bé yêu đủ lớn, người mẹ sẽ nghĩ đến việc cai sữa. Tuy nhiên theo bác sĩ Nhi khoa, mùa hè nắng nóng không phải là thời điểm thích hợp để cai sữa cho con. Bởi vì lúc này thời tiết luôn ở mức nhiệt độ cao, trẻ dễ bị mất nước khiến cơ thể uể oải, chán ăn. Nếu cai sữa cho trẻ, con chưa ăn dặm tốt sẽ dẫn đến việc bị thiếu chất, tụt cân, lượng nước uống để bù điện giải cũng bị hao hụt. Chưa kể, mùa hè nóng ẩm khiến vi khuẩn trong thức ăn sẽ tăng cao. Nếu trẻ ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn, con dễ bị nhiễm trùng tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

2. Cho trẻ uống nước đá

Nắng nóng oi bức, ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể rất háo nước. 1 ly nước mát lạnh sẽ khiến bé cảm thấy sảng khoái và khỏe khoắn. Trẻ nào cũng rất thích uống nước đá hoặc ăn kem. Thậm chí có bé còn cho hẳn 1 viên đá lạnh vào miệng và nhai như ăn kẹo. Tuy nhiên theo các bác sĩ Nhi khoa, không nên cho trẻ uống nhiều nước đá vào mùa hè.

Bởi nếu uống nước lạnh nhiều, con có thể bị viêm họng, do niêm mạc ở miệng trẻ đang còn mỏng. Theo đông y, tỳ vị có chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Uống nước đá thường xuyên làm cho tỳ vị bị lạnh, chúng mất chức năng vận hóa. Hậu quả sẽ dễ khiến trẻ bị đau bụng, tiêu chảy ngay sau khi ăn uống. Nếu tình trạng này kéo dài, con có thể bị suy dinh dưỡng do rối loạn tiêu hóa.

Cơ thể đang nóng, ra nhiều mồ hôi, đột ngột uống 1 ly nước lạnh có thể khiến trẻ bị đông não. Bé rất dễ bị đau đầu, đau bụng do cơ thể dung nạp nước lạnh 1 cách đột ngột. Uống nước lạnh cũng có thể khiến vùng não của trẻ bị co lại. Nếu như mạch máu vùng đầu không co lại theo mà vẫn giãn rộng như bình thường, con có thể bị nhức buốt đỉnh đầu, buồn nôn, chóng mặt.

3. Cạo trọc đầu cho bé

Trẻ con thường hiếu động. Chúng có thể chơi đùa bình thường bất chấp thời tiết nắng nóng. Khi nhìn thấy con bê bết mồ hôi, tóc bết dính,... nhiều phụ huynh nghĩ đến việc cắt tóc thật ngắn, thậm chí là cạo trọc đầu để bé mát mẻ hơn. Tuy nhiên đây là 1 sai lầm nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do da đầu của bé nhạy cảm hơn các vùng khác. Vì vậy tóc được xem là hàng rào bảo vệ vùng đầu của trẻ khỏi những tác động gây hại. Cạo đầu cho trẻ là không tốt, đặc biệt với những em bé dưới 6 tháng tuổi, chỉ cần một chút sơ ý, không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương da đầu nhạy cảm của trẻ. Phần thóp của trẻ sơ sinh thời điểm này có thể chưa hoàn toàn khép. Khi không còn tóc, toàn bộ mảng da đầu non nớt sẽ lộ ra và rất không an toàn.

Bên cạnh đó, da của trẻ mỏng hơn rất nhiều so với người lớn và thường chỉ dày khoảng 1mm. Vì vậy sức đề kháng của trẻ còn kém so với kích thích bên ngoài. Nếu dao cạo không sạch sẽ, khi cạo tóc cho trẻ dẫn đến dễ bị nhiễm trùng. Một khi trẻ đã bị nhiễm trùng, việc kiểm soát sẽ rất khó khăn, bệnh có thể lây lan nhanh chóng. Các vi khuẩn xâm nhập vào máu, có thể lây lan qua các tĩnh mạch não gây nhiễm trùng não, áp xe não và thậm chí là gây tắc nghẽn tĩnh mạch và nhiều bệnh liên quan.

Ngoài ra, cắt tóc quá ngắn sẽ khiến da đầu của trẻ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dễ bị cháy nắng, ánh nắng chiếu vào khiến da đầu của trẻ bị mẫn cảm, ngứa và khó chịu. Vi khuẩn xâm nhập vào nang tóc có thể phá hủy nang tóc, gây kích ứng da đầu hoặc viêm nang lông. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển tóc mà còn có thể khiến trẻ bị hói. Do đó mùa hè bé trai nên cắt tóc 3 phân, bé gái nên buộc gọn gàng để mát mẻ và thẩm mỹ hơn.

4. Mặc quần hở đũng

Không thể phủ nhận rằng quần hở đũng có cái hay của nó trong những ngày hè nắng nóng. Đó là thoáng mát và tiện lợi. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm gây hại cho trẻ. Đó là việc lộ mông rất dễ bị nhiễm trùng. Khi con mặc quần hở đũng sẽ lộ ra cơ quan sinh dục nhìn không được đẹp mắt, thậm chí là có thể gây nguy hiểm cho bé khi gặp kẻ xấu.

Ngoài ra, các bác sĩ còn khuyên rằng, không nên cho bé tắm nhiều lần trong ngày hoặc cho trẻ tắm quá lâu. Không cho trẻ mặc quần áo ngay sau khi tắm mà chưa lau khô cơ thể. Nhiều mẹ nghĩ như thế sẽ mát và với thời tiết nắng nóng, nước trên cơ thể trẻ sẽ mau khô. Nhưng các mẹ lại không biết rằng làm như thế sẽ làm bé cảm lạnh. Cũng như khả năng bị các bệnh ngoài da cao hơn.

