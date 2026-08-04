4 quyết định của phụ huynh giúp con trưởng thành sau khi mắc lỗi

Từ xin lỗi đến việc tự nhìn nhận, đó là một bước tiến lớn trong quá trình trưởng thành của trẻ. (Ảnh: ITN).

Theo các chuyên gia giáo dục, phụ huynh đừng chỉ hài lòng với một lời "xin lỗi" đơn giản, hãy để trẻ học cách suy nghĩ sâu và trưởng thành thông qua những bước sau đây.

Một buổi tối nọ, Minh đang chơi trong phòng khách, cậu vô tình làm đổ chiếc bình hoa mà mẹ cậu yêu thích nhất. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn, mẹ cậu từ bếp chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhăn mày không kìm được.

“Con xin lỗi mẹ” - Minh lập tức nói, mắt cậu đầy lo lắng. Mẹ cậu hít một hơi thật sâu, dù đã nhận được lời xin lỗi, nhưng bà biết chỉ có câu “xin lỗi” là chưa đủ. Bà tự hỏi, liệu Minh có thật sự hiểu mình đã làm sai điều gì không? Hay con còn cần học cách suy ngẫm nhiều hơn?

Nhiều bậc phụ huynh thường gặp tình huống tương tự, khi trẻ mắc lỗi, chúng thường nhanh chóng nói “Xin lỗi”, rồi tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng chỉ xin lỗi thôi thì không giúp trẻ thực sự hiểu được hành vi của mình. Học cách tự suy ngẫm mới là bước quan trọng hơn trong quá trình trưởng thành.

Giúp trẻ hiểu nguyên nhân của lỗi lầm

Nhận thức cảm xúc là khả năng quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, đặc biệt khi xử lý xung đột và sai lầm, việc hiểu được nguyên nhân cảm xúc đằng sau hành vi của bản thân là vô cùng quan trọng.

Khi trẻ làm điều gì sai, cha mẹ không chỉ cần nhận lời xin lỗi, mà còn nên hỏi một số câu hỏi gợi mở, ví dụ: “Con nghĩ vì sao mà chuyện này xảy ra?” hay “Nếu lúc đó con làm khác đi thì kết quả có khác không?”.

Thông qua cách chỉ dẫn này, trẻ bắt đầu nhận thức được tác động của hành vi bản thân và suy nghĩ về gốc rễ của vấn đề.

Dạy trẻ chịu trách nhiệm

Xin lỗi không có nghĩa là trẻ đã chịu trách nhiệm. Một lời xin lỗi đơn giản đôi khi chỉ là cách để tránh né vấn đề. Bước tiếp theo để trẻ tự nhìn nhận là học cách chịu hậu quả của hành vi.

Việc nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, và việc chịu hậu quả của sai lầm là một phần quan trọng của ý thức trách nhiệm. Khi trẻ mắc lỗi, không chỉ cần để chúng xin lỗi, mà còn phải cho chúng biết cần chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Ví dụ, khi Minh làm vỡ bình hoa, mẹ có thể nói: “Con đã xin lỗi rồi, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Bây giờ chúng ta cần cùng nhau dọn đống mảnh vỡ này.” Thông qua hành động thực tế, trẻ cảm nhận rằng hành vi của mình sẽ tạo ra kết quả, và chúng cần phải chịu trách nhiệm về những kết quả đó.

Khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc bên trong

Ngoài việc xin lỗi và chịu trách nhiệm, trẻ cũng cần học cách bày tỏ cảm xúc bên trong. Điều này không chỉ giúp trẻ xử lý cảm xúc tốt hơn, mà còn giúp cha mẹ hiểu được suy nghĩ thực sự của trẻ.

Chuyên gia phát triển trẻ em Hoa Kỳ Jane Nelsen đã đề cập trong cuốn sách "Kỷ luật tích cực" (Positive Discipline) rằng: "Khi giao tiếp với trẻ, hãy tôn trọng cảm xúc của chúng và giúp chúng tìm ra cách biểu đạt phù hợp".

Khi trẻ nói "xin lỗi", cha mẹ nên tiếp tục hỏi: "Con có cảm thấy áy náy không? Con có nghĩ là mẹ/bố đang giận không? Lần sau con muốn làm thế nào?". Qua những câu hỏi này, trẻ bắt đầu học cách biểu đạt cảm xúc và học cách suy nghĩ sâu hơn về hành vi của mình.

Hướng dẫn trẻ đề ra kế hoạch cải thiện

Để trẻ học cách suy ngẫm, điều quan trọng là giúp trẻ tìm ra hướng cải thiện. Nếu chỉ xin lỗi, chịu trách nhiệm mà không học cách sửa sai, thì quá trình suy ngẫm sẽ không trọn vẹn.

Nhà giáo dục Canada Gordon Neufeld cho rằng: "Suy ngẫm hiệu quả không chỉ về hành vi trong quá khứ, mà còn về việc thay đổi trong tương lai".

Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ suy nghĩ: "Nếu gặp tình huống tương tự, con sẽ làm gì?" hoặc "Theo con, lần sau làm thế nào để tránh mắc sai lầm này?". Bằng cách thiết lập kế hoạch cải thiện cụ thể, trẻ không chỉ nhớ bài học, mà còn hành động tốt hơn khi gặp tình huống tương tự trong tương lai.

Từ xin lỗi đến việc tự nhìn nhận, đó là một bước tiến lớn trong quá trình trưởng thành của trẻ. Chúng ta cần giúp trẻ hiểu nguyên nhân của lỗi lầm, dạy trẻ chịu trách nhiệm, khuyến khích bày tỏ cảm xúc bên trong và hướng dẫn một kế hoạch cải thiện, để trẻ thực sự học được cách tự phản ánh. Bản chất của giáo dục không phải là để trẻ tránh sai lầm, mà là để trẻ học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm đó.

Theo 163.com