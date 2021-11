4 nữ diễn viên Hàn sở hữu cặp chân như ma-nơ-canh, cứ diện đồ ngắn là gây choáng váng

Váy ngắn và quần short là những kiểu trang phục sành điệu, nữ tính và tôn lên vẻ gợi cảm của người mặc. Đây là lý do, đồ ngắn là món thời trang không thể thiếu trong "từ điển mặc đẹp" của các nữ diễn viên Hàn Quốc. Khi diện đồ ngắn, có một vũ khí sẽ giúp người mặc chinh phục thành công kiểu trang phục này, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài nuột nà, quyến rũ, và đó chính là cặp chân thon dài, không tỳ vết. Dưới đây chính là 4 nữ diễn viên Hàn mặc đồ ngắn đẹp nhất, tất cả là nhờ đôi chân thon nuột, mãn nhãn

Sooyoung

Sooyoung sở hữu chiều cao là 1m72 và luôn đứng trong top những idol sở hữu cặp chân đẹp nhất Kpop.

Khi chuyển hướng sang diễn viên, lợi thế ngoại hình này đã giúp Sooyoung ghi điểm trọn vẹn, mỗi lần diện đồ ngắn lên phim. Cặp chân của Sooyoung nhỏ gọn, nhưng không quá khẳng khiu nên trông vẫn đầy sức sống và quyến rũ. Sooyoung cũng không hề "giấu nhẹm" đi cặp chân cực phẩm mà thay vào đó, nữ diễn viên kiêm idol kỳ cựu rất chịu khó mặc váy ngắn, quần short. Sooyoung còn "cao tay" đến nỗi thường xuyên đi giày cao gót mũi nhọn/sandal quai mảnh khi diện đồ ngắn. Nhờ vậy, cặp chân thon thả càng được tôn lên trọn vẹn.

Nana

Sở hữu chiều cao 1m71, Nana được ca ngợi là "thánh body" của Kpop. Khi lấn sân sang làm diễn viên, vóc dáng của Nana cũng chẳng hề thua kém những mỹ nhân sở hữu body cực phẩm của làng phim Hàn. Chiều cao 1m71 của Nana không quá "khủng bố", nhưng nhờ tỷ lệ đôi chân siêu dài, vóc dáng của Nana luôn đem đến cảm giác cao ráo hơn con số thực tế rất nhiều. Cặp chân của Nana không chỉ có chiều dài ấn tượng, mà còn toát lên vẻ sexy mướt mắt nhờ làn da mịn mượt, căng tràn sức sống. Đôi chân của Nana đẹp cực phẩm tới nỗi ngay cả trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa, vóc dáng của cô vẫn khiến dân tình phải xuýt xoa.

Go Jun Hee

Dù vài năm gần đây, Go Jun Hee không còn năng nổ đóng phim nữa, nhưng hình tượng kinh điển của cô trong bộ phim "She Was Pretty" vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Xuất hiện trong drama Hàn đình đám này, Go Jun Hee không chỉ nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, gu thời trang đến giờ vẫn thấy sành điệu mà còn thu hút người xem nhờ vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Được biết, nữ diễn viên cao 1m73, sở hữu đôi chân vừa thon thả, vừa dài miên man. Hiểu được lợi thế vóc dáng của mình, Go Jun Hee thường xuyên diện váy ngắn, hay nếu lên đồ với chân váy dài, cô thậm chí còn chọn thiết kế xuyên thấu để cặp chân cực phẩm không bị "giấu nhẹm" đi. Cặp chân của Go Jun Hee đẹp xuất sắc đến nỗi ngay cả ảnh chất lượng thấp hay cam thường cũng không thể dìm.

Shin Min Ah

Chiều cao 1m69 của Shin Min Ah có phần lép vế so với 3 mỹ nhân trên, nhưng tỷ lệ vóc dáng của cô lại vô cùng lý tưởng. Cặp chân đẹp cũng là một thế mạnh của nữ chính "Hometown Cha-Cha-Cha". Nữ diễn viên sở hữu đôi chân "mật ong" hết sức quyến rũ, và tràn đầy sức sống. Cặp chân nuột nà của Shin Min Ah càng trở nên hot hơn mỗi khi cô diện váy ngắn và đi tất đen. Công thức diện đồ này chính là vũ khí thời trang giúp Shin Min Ah tỏa sáng trên ảnh họa báo, hay trong các sự kiện mà cô tham gia.

Ảnh: Sưu tầm