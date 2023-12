4 năm UNIQLO tạo nên loạt sản phẩm “quốc dân” tại Việt Nam

Ngày 6/12/2019, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang hàng đầu Nhật Bản, chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam với cửa hàng đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh – cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi. Tháng 3/2020, UNIQLO thẳng tiến ra Hà Nội với cửa hàng tại Vincom Phạm Ngọc Thạch. Tính đến tháng 12/2023, UNIQLO mở 22 cửa hàng tại 4 tỉnh thành trên cả nước, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương và cửa hàng trực tuyến UNIQLO.com sở hữu 2.5 triệu lượt tải về. Rất nhiều sản phẩm đặc trưng “chỉ UNIQLO có” được khách hàng Việt yêu thích suốt 4 năm qua.

Từ cửa hàng đầu tiên, UNIQLO Đồng Khởi…

... đến cửa hàng thứ 22, UNIQLO Hoàn Kiếm, đã chứng minh sức hút của UNIQLO đối với khách hàng Việt

Trang phục UNIQLO được đánh giá là dễ dàng cho khách hàng trong việc lựa chọn và kết hợp các kiểu trang phục với nhau để tạo nên phong cách riêng cho người mặc. Có lẽ vì thế mà suốt 4 năm có mặt tại Việt Nam, những thiết kế của hãng đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người dùng Việt. Từ áo chống nắng UV Protection đến áo giữ nhiệt HEATTECH, từ trang phục AIRism giúp khô thoáng, thấm hút mồ hôi đến áo khoác phao Ultra Light Down ấm, gọn, nhẹ, mỗi mùa qua đi, những dòng sản phẩm "quốc dân" này đã chiếm một vị thế vững chắc mà khó có một thương hiệu nào có thể vượt qua.

Mùa lạnh đến là “chúng mình có nhau”: Trang phục giữ nhiệt HEATTECH và Áo khoác phao Ultra Light Down

Điểm thuyết phục khách hàng Việt ở các sản phẩm của UNIQLO luôn là yếu tố chất lượng nhờ việc thương hiệu liên tục ứng dụng công nghệ trong cải tiến sản phẩm, giúp trang phục thoải mái và trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. Mùa đông đến, dòng sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH của UNIQLO tiếp tục là sản phẩm được săn đón của người tiêu dùng Việt. 20 năm kể từ lần đầu được trình làng trên thế giới, sản phẩm này đã góp phần thay đổi “cuộc chơi” trang phục mùa lạnh với khái niệm mới lạ “mỏng mà ấm”.

Bí quyết cho việc giữ ấm ở trang phục HEATTECH nằm ở chất liệu vải được tạo bởi 4 sợi đặc biệt, vừa có khả năng giữ lại độ ẩm vừa chuyển động năng thành nhiệt năng. Các vi sợi acrylic giúp hấp thụ năng lượng thoát ra từ cơ thể và chuyển hóa chúng thành hơi ấm, và lại tạo được độ mềm mịn cho chất vải. Qua mỗi mùa, khách hàng có thêm những lựa chọn giữ ấm khác nhau để phù hợp với những hoàn cảnh thời tiết, nhu cầu giữ ấm khác nhau: Extra Warm (ấm hơn gấp 1.5 lần so với dòng cơ bản) và Ultra Warm (ấm hơn gấp 2.25 lần so với dòng cơ bản), và lựa chọn màu sắc khác nhau, tạo nên một item vô cùng đa dạng và thực sự hiệu quả, là mảnh ghép hoàn hảo cho những set đồ layer mùa lạnh khi kết hợp cùng blazer, áo sơ mi, áo phao… HEATTECH còn được ứng dụng để sản xuất các món phụ kiện mùa lạnh như mũ, tất, khăn choàng… rất được yêu thích.

“Một nửa” còn lại của HEATTECH, áo khoác phao lông vũ Ultra Light Down đã tạo nên tiếng vang đối với các tín đồ thời trang ngay từ khi ra mắt vào năm 2009. Mẫu áo khoác này nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người dùng nhờ khả năng giữ ấm tốt, và đặc biệt là trọng lượng nhẹ, có thể gấp gọn trong túi đựng vô cùng tiện dụng, dễ mang theo khi đi du lịch nên rất được dân tình lăng xê. Qua mỗi năm, tương tự HEATTECH, Ultra Light Down lại được bổ sung những gam màu mới. Một sự lựa chọn theo đánh giá của nhiều người là “đáng tiền” về mọi mặt.

Áo khoác phao lông vũ Ultra Light Down bao gồm 3 dòng sản phẩm chính: áo khoác, áo parka và áo gile với những ưu điểm, màu sắc khác nhau để người dùng có thể thoải mái lựa chọn và kết hợp với các item có sẵn trong tủ đồ đông để cho ra những set đồ trẻ trung, ấm áp.

Mẫu áo khoác Ultra Light Down hiện có giá siêu ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 4 năm của UNIQLO tại Việt Nam

Vừa ấm lại vừa thời trang, không thể bỏ qua áo khoác giả lông cừu!

Nhắc đến những món đồ đông làm nên thương hiệu của UNIQLO, áo khoác giả lông cừu cũng là một lựa chọn có thể đầu tư và vô tư diện đẹp từ năm này qua năm khác. Thiết kế được làm từ 100% chất liệu tái chế thân thiện vừa ấm áp vừa mềm mại, rất phù hợp cho trang phục hằng ngày và cả khi đi du lịch. Chất liệu giả lông cừu tạo hiệu ứng "bông xù" mềm mại, êm ái, khéo léo hack tuổi để ai mặc lên cũng xinh xắn, đáng yêu. Chiếc áo chính là món đồ đông hiếm hoi có thể ngay lập tức làm "xiêu lòng" các tín đồ ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, từ dân công sở đến khách hàng trung niên và cao tuổi.

Không chỉ có áo khoác, chất liệu giả lông cừu còn được UNIQLO sử dụng trong nhiều thiết kế mang tính ứng dụng cao khác, giúp cảm giác ấm áp, thoải mái và đầy phong cách mỗi mùa lạnh đến được giải quyết một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Hiện tại rất nhiều mẫu áo giả lông cừu được giảm giá trong thời điểm này.

365 ngày luôn năng động, thoải mái với loạt sản phẩm thấu hiểu tâm lý khách hàng: Áo khoác chống UV, Trang phục thấm hút mồ hôi AIRism

Áo khoác chống UV chính là một trong những dòng sản phẩm "đinh" của UNIQLO. Ngay từ khi chưa có mặt tại Việt Nam, và là món đồ được người dùng Việt săn lùng quanh năm, nhất là mỗi khi đến mùa nắng nóng. UNIQLO cùng dòng áo UV Protection đã khẳng định tuyên ngôn chống UV hiệu quả, bảo vệ da tối ưu của UNIQLO khi có thể ngăn chặn cùng lúc tia UVA và UVB, hạn chế tới 90% các tia tử ngoại gây tổn hại da (theo chứng nhận số JIS L 1925:2019) của Nhật Bản và luôn mang đến cảm giác khô thoáng, dễ chịu cho người mặc. Thiết kế áo mỏng nhẹ, tiện dụng, có thể gấp gọn bỏ vào túi để mang đi, đó cũng là một điểm cộng chiếm trọn trái tim của người Việt suốt những năm qua.

Trong khi đó, dòng sản phẩm AIRism được người Việt đặc biệt yêu thích nhờ cảm giác thoải mái gần như hoàn hảo. Được tạo từ vi sợi siêu mảnh chỉ bằng 1/12 sợi tóc, AIRism giúp thoát hơi ẩm một cách nhanh chóng cùng với những ưu điểm vượt trội như: thấm hút mồ hôi, nhanh khô, mát mẻ khi chạm vào, mềm mượt trên da, lại co giãn tốt, giúp khử mùi và kháng khuẩn. Dòng sản phẩm AIRism gồm đa dạng các thiết kế như áo phông, áo ba lỗ, đồ lót... tạo cảm giác dễ chịu, thoáng mát tối đa cho người mặc vào mọi thời điểm trong năm, đặc biệt khi vào mùa nóng.

Có một loại phụ kiện đã tạo nên cơn sốt toàn cầu trong năm 2023!

Dù là một item xuất hiện đã lâu thế nhưng đến năm 2023, mẫu túi đeo chéo hình bán nguyệt của UNIQLO với sự lăng xê của người yêu thời trang toàn cầu lại nhanh chóng trở thành món đồ người người đều sắm vì loạt điểm cộng không thể bỏ qua. Mới đây, mẫu phụ kiện cực “hot” này của UNIQLO được The Lyst Index bình chọn là "Bag of the year" (tạm dịch: mẫu túi của năm). Riêng với các tín đồ thời trang Việt trong suốt những năm qua, mẫu túi này của UNIQLO từ lâu đã được ví von là "chiếc túi ba gang" vì sự tiện dụng cũng như khả năng "cân trọn" mọi set đồ từ hè sang đông.

Chiếc túi mang phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu, từ những tông màu cơ bản như đen và trắng cho tới những tông màu sáng như hồng baby, vàng chanh, xanh... sự đa dạng màu sắc phù hợp đối với sở thích của từng tính cách khác nhau. Bên cạnh thiết kế đơn sắc, mẫu túi bán nguyệt của UNIQLO còn gây ấn tượng với những họa tiết sống động được sáng tạo bởi nghệ sĩ Keith Haring.

Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng mẫu túi đeo chéo bán nguyệt lập tức tạo dựng được "vị thế" riêng của mình tại thị trường Việt Nam. Là một tín đồ yêu thích phong cách tinh giản, mang tính ứng dụng cao, chắc hẳn túi đeo vai sẽ là một món phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn.