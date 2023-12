4 món đồ đông siêu ấm nhưng không ai muốn mua vì hết thời

Vào mùa đông, chúng ta thường ưu tiên những trang phục dày dặn và được làm từ các chất liệu có khả năng giữ ấm tốt cho cơ thể. Dù cần thiết nhưng không phải món đồ đông nào cũng được yêu thích. Có những item bị ''ghẻ lạnh'' vì lỗi thời, một số thì khiến người mặc như cộng thêm vài tuổi. Nếu không muốn phong cách thời trang mùa đông bị chê cười, bạn nhất định nên tránh xa 4 món đồ dưới đây.

Áo lông dài thượt

Không thể phủ nhận khả năng che chắn và giữ ấm tuyệt vời của áo lông dáng dài, thế nhưng chúng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả chúng ta. Vì được làm bằng chất liệu lông nên kiểu áo này tương đối nặng, một số còn siêu to khổng lồ gây bất tiện cho hoạt động hàng ngày của mọi người. Chưa hết, kiểu áo này có phần quá lố so với các trường hợp sử dụng thông thường như đi học, đi làm. Do đó, đầu tư sắm áo lông dáng dài là không thật sự cần thiết.

Áo da dáng dài

Tương tự áo lông, những chiếc áo da dáng dài cũng được coi là item giữ ấm đỉnh chóp vào mùa đông. Đáng buồn thay, phom dáng dài lại khiến mẫu áo này trở nên quê kiểng và lỗi thời. Thay vào đó, các chị em nên đầu tư cho mình những chiếc áo da dáng ngắn, dáng lửng để trông trẻ trung và năng động hơn. Ngoài ra, phom áo này còn giúp tôn dáng, khiến chân dài hơn, tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh hơn.

Boots nhung cao cổ

Những đôi boots cao cổ luôn đắt hàng mỗi dịp gió lạnh tràn về. Tuy nhiên có 1 kiểu giày boots mà chị em nên tránh, đó chính là boots nhung cao cổ. Điểm trừ của mẫu giày này nằm ở chất liệu nhung già dặn. Nhiều mẫu giày còn có tông màu sáng kém sang, khi diện lên trông rất sến sẩm và lỗi thời. Nếu là một cô nàng sành điệu và có mắt nhìn, bạn nên chọn mua boots da thay vì boots nhung.

Mũ lông xù

Không chỉ quần áo mà những món phụ kiện như mũ cũng cần được chị em cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua. Và kiểu mũ bạn nên tránh chính là mũ lông xù. Kiểu mũ này sẽ làm cho phần đầu của bạn trông to hơn, dẫn đến tỷ lệ cơ thể bị lệch lạc, trên to dưới nhỏ. Chưa hết, việc phối đồ với chiếc mũ này không hề dễ dàng nếu bạn không phải là một cô nàng am hiểu thời trang. Do đó, chi tiền sắm mũ lông xù không phải là quyết định sáng suốt nàng nhé.