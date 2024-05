4 mẫu sandal không bao giờ lỗi mốt được sao Hollywood yêu thích

Khi nói đến các mẫu giày dép phổ biến trong mùa hè, chị em thường nghĩ ngay tới sandal. Mẫu giày này đem lại cảm giác thoải mái và mát chân. Bên cạnh khả năng giải nhiệt, sandal còn giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, phóng khoáng. Sandal cũng là mẫu giày rất đa năng, có thể kết hợp được với trang phục đi dạo phố, đồ công sở hoặc outfit dự sự kiện.

Với nhiều ưu điểm như vậy, sandal trở thành mẫu giày dép được các sao nữ Hollywood sành điệu rất yêu thích. Giữa nhiều mẫu sandal đa dạng trên thị trường, các mỹ nhân Hollywood ưa chuộng 4 kiểu không bao giờ lỗi mốt sau đây.

Sandal màu be

Sandal màu be được yêu thích từ năm này qua năm khác vì độ trẻ trung, tươi tắn. Bên cạnh đó, mẫu sandal này cũng rất thanh lịch, giúp cộng điểm tinh tế cho bộ trang phục. Sandal màu be còn tạo hiệu ứng chân dài, vóc dáng cao ráo hơn ngay cả khi chị em chọn phiên bản đế bệt. Với độ trang nhã, dịu dàng, sandal màu be có thể kết hợp ăn ý cùng mọi kiểu trang phục có màu sắc, họa tiết đa dạng. Muốn mặc đẹp mà không cần phải suy nghĩ nhiều, chị em nên bổ sung sandal màu be cho tủ giày dép mùa hè.

Sandal quai ngang

Sandal cao gót quai ngang là kiểu giày đẹp vượt thời gian. Không chỉ tôn dáng hiệu quả, tạo hiệu ứng chân dài hơn, sandal cao gót quai ngang còn được đánh giá cao ở sự chỉn chu, sang trọng. Đây chính là lý do, các mỹ nhân Hollywood không chỉ diện sandal tới sự kiện mà còn lựa chọn mẫu giày này để hoàn thiện những bộ cánh đi dạo phố.

Chị em không nhất thiết phải giới hạn phong cách với những đôi sandal quai ngang màu trung tính. Khi lựa chọn sandal tông màu rực rỡ như đỏ, xanh dương hoặc màu cam cho tủ giày, phong cách mùa hè của chị em sẽ thêm tươi mới, nổi bật.

Sandal hai quai

Sandal hai quai, đế bệt là lựa chọn yêu thích của nhiều mỹ nhân Hollywood. Ưu điểm của mẫu sandal này chính là sự cá tính, năng động. Sandal hai quai ăn nhập hoàn hảo với những kiểu trang phục như sơ mi và quần jeans, áo thun và quần short hay bộ jumpsuit.

Lưu ý diện đồ tôn dáng khi đi sandal đế bệt chính là ưu tiên quần hoặc chân váy dài trên mắt cá chân. Ngoài ra, chị em cũng đừng quên sơ vin hoặc tô điểm đường nhấn eo. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, chị em hãy chọn sandal hai quai màu trung tính. Mẫu sandal này còn cộng thêm điểm thanh lịch, trang nhã cho tổng thể trang phục.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule là mẫu giày đậm chất hè. Kiểu giày này rất phóng khoáng, nổi bật, giúp bộ trang phục của các nàng trở nên ấn tượng hơn. Với thiết kế thoáng chân, sandal dáng mule còn mang đến hiệu quả "ăn gian" chiều cao.

Các mỹ nhân Hollywood thường kết hợp sandal với quần jeans bụi bặm, quần short hoặc những chiếc váy bay bổng. Xoay quanh mẫu sandal này cũng có rất nhiều lựa chọn để chị em làm mới phong cách, chẳng hạn như sandal ánh bạc, sandal màu rực rỡ hoặc sandal màu pastel ngọt ngào, tao nhã.

Ảnh: Sưu tầm