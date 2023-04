4 mẫu sandal dành cho người thấp, kiểu nào cũng kéo chân "dài miên man"

Mùa hè là khoảng thời gian lên ngôi của những đôi sandal. Kiểu giày dép này tạo cảm giác thoáng chân, phù hợp để diện trong những ngày nóng bức. Sự xuất hiện của sandal sẽ tăng vẻ phóng khoáng, trẻ trung cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn khéo léo, sandal còn cho hiệu quả kéo chân dài, giúp vóc dáng thêm cao ráo. Trong trường hợp bạn sở hữu chiều cao khiêm tốn, hãy ưu tiên 4 kiểu sandal sau đây để hack dáng tối ưu.

Sandal quai mảnh

Sandal quai mảnh là kiểu giày dép được ưa chuộng từ năm này qua năm khác. Thiết kế sandal này tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân, từ đó vóc dáng của nàng thấp bé cũng được cải thiện đáng kể. Sandal quai mảnh còn ghi điểm ở nét nhẹ nhàng và tinh tế.

Chị em có thể kết hợp mẫu giày này cùng các set váy vóc nữ tính, hay outfit công sở thanh lịch. Bên cạnh sandal quai mảnh, mang tông màu đen cơ bản, chị em nên đổi mới phong cách với những lựa chọn có gam màu trắng, nâu hay pastel. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ thêm trẻ trung, nổi bật.

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang ghi điểm ở sự chỉn chu, thanh lịch. Kiểu sandal này cũng rất thoáng chân nên giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Sandal quai ngang phù hợp với các set đồ công sở đứng dáng. Ngoài ra, bạn còn có thể mix mẫu sandal này với những set đồ trang trọng để đi dự sự kiện hay tiệc cưới. Sandal quai ngang là món thời trang không bao giờ lỗi mốt. Nếu sắm cho tủ đồ mùa hè, bạn có thể "tái chế" sandal quai ngang thêm vài năm nữa.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule đang là xu hướng ở thời điểm hiện tại. Kiểu sandal này tạo hiệu ứng chân dài "miên man", tổng thể vóc dáng cũng nhờ vậy mà thêm cao ráo. Dù có thiết kế đơn giản, sandal dáng mule vẫn là điểm nhấn ấn tượng, giúp tổng thể trang phục của bạn thêm nổi bật, sành điệu.

Sandal dáng mule là item dễ tính, có thể kết hợp ăn ý với nhiều kiểu outfit, chẳng hạn như set áo thun + quần jeans năng động, combo áo sơ mi + quần âu thanh lịch hay các mẫu váy liền điệu đà. Đầu tư một đôi sandal dáng mule cho tủ đồ, phong cách mùa hè của bạn sẽ thêm mới mẻ, hợp xu hướng.

Sandal màu be

Công dụng của sandal màu be là giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, tạo sự thanh thoát cho vóc dáng. Kiểu sandal này còn rất trang nhã, nữ tính và dễ phối đồ. Sự xuất hiện của sandal màu be sẽ giúp cân bằng outfit, từ đó, trang phục bạn đang diện sẽ trở nên hài hòa và tinh tế hơn. Những đôi sandal màu be, thiết kế đơn giản sẽ luôn chuẩn mốt với thời gian. Vậy nên bạn càng có thêm lý do để bổ sung sandal màu be cho tủ đồ. Chưa hết, sandal màu be không chỉ ghi điểm trang nhã, kiểu giày dép này còn cho hiệu quả hack tuổi.

Ảnh: Sưu tầm