4 mẫu giày bệt không chỉ trẻ trung mà còn kéo chân thon dài

Nếu như giày cao gót mang đậm nét nữ tính, sang trọng thì giày bệt lại năng động, thoải mái hơn. Do đó, muốn xây dựng phong cách trẻ trung và đa dạng, chị em không nên bỏ qua những đôi giày bệt khi đi mua sắm. Giày bệt có rất nhiều biến tấu để chị em lựa chọn và ngoài yếu tố chuẩn mốt, dễ phối đồ, các nàng hãy chú trọng đến khoản tôn dáng.

Một số mẫu giày bệt sẽ tạo hiệu ứng chân thon dài, vóc dáng cao ráo hơn, như 4 kiểu sau đây là ví dụ điển hình.

Giày màu be

Bên cạnh giày dép mang tông màu đen, chị em đừng bỏ qua những mẫu giày màu be. Thiết kế giày này có sự trang nhã nhưng vẫn giúp tổng thể bộ đồ thêm tươi sáng, trẻ trung. Giày màu be cũng gần với màu da, nên tạo cảm giác chân dài hơn.

Giày màu be gần như có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục với màu sắc, mẫu mã đa dạng. Khi lên đồ tới công sở, các nàng nên ưu tiên các mẫu giày bệt màu be như giày slingback, giày búp bê hoặc sandal có quai hậu. Các lựa chọn phù hợp để diện xuống phố bao gồm giày mule, dép lê to bản hoặc dép xỏ ngón màu be.

Giày mũi nhọn

Thiết kế giày mũi nhọn sẽ tạo cảm giác chân thon dài, ngay cả khi chị em chọn phiên bản có phần đế bệt. Ngoài ra, giày mũi nhọn đế bệt còn được đánh giá cao ở sự chỉn chu, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung và hiện đại.

Chị em nên chọn các mẫu giày mũi nhọn mang tông màu trung tính như đen, nâu hoặc be để dễ dàng phối đồ. Trong trường hợp các nàng yêu thích style nổi bật và trẻ trung, hãy ghim các mẫu giày mũi nhọn mang tông màu chuẩn mốt như đỏ đậm, xanh dương hoặc màu pastel. Giày mũi nhọn đế bệt không chỉ phù hợp để diện tới công sở, mà còn giúp hoàn thiện các outfit dạo phố sang xịn mịn.

Sandal quai mảnh

Sandal là kiểu giày bệt phổ biến nhất trong mùa hè. Mẫu giày này mang đến nét phóng khoáng và trẻ trung cho tổng thể trang phục. Chị em sẽ tìm thấy nhiều mẫu sandal khi đi mua sắm. Thay vì chọn sandal quai to bản, đế thô, chị em hãy ưu tiên các mẫu sandal quai mảnh. Kiểu giày này tạo độ thanh thoát cho đôi chân và nhờ vậy, vóc dáng cũng trở nên cao ráo.

Bên cạnh khả năng tôn dáng, sandal quai mảnh còn đảm bảo sự tinh tế, thanh lịch cho bộ trang phục. Chị em có thể tận dụng sandal quai mảnh để tạo nên các bộ cánh sành điệu đi dạo phố, du lịch hay tới sở làm.

Sandal quai chữ T

Bên cạnh sự phổ biến của sandal quai mảnh, sandal quai chữ T cũng là phiên bản rất thịnh hành trong mùa hè năm nay. Ưu điểm của sandal quai chữ T là sự cá tính, năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Sandal quai chữ T tạo cảm giác thoáng chân, giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả.

Tuy nhiên, để phát huy tối ưu khả năng tôn dáng của sandal quai chữ T, chị em nên kết hợp mẫu giày này cùng chân váy, quần dài trên mắt cá chân hoặc quần short. Ngoài ra, sơ vin cũng là thao tác không thể thiếu khi diện sandal quai chữ T nói riêng và giày bệt nói chung. Bên cạnh sandal quai chữ T tối giản, mang tông màu trung tính, chị em đừng bỏ qua mẫu sandal đính đá long lanh, yêu kiều.

Ảnh: Sưu tầm