4 mẫu áo sơ mi sáng màu mà nàng công sở nên sắm

Khi mua sắm áo sơ mi cho tủ đồ mùa hè, chị em đừng chỉ giới hạn phong cách trong những phiên bản tối màu. Áo sơ mi sáng màu cũng là lựa chọn rất lý tưởng. Kiểu áo này phù hợp với không khí sôi động của mùa hè, tạo cảm giác nhẹ mát trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ngoài ra, áo sơ mi sáng màu còn có công dụng trẻ hóa phong cách. Tuy nhiên, áo sơ mi sáng màu có rất nhiều biến tấu, dễ khiến chị em cảm thấy bối rối khi lựa chọn. Và để nâng tầm phong cách mùa hè, chị em nên ưu tiên 4 kiểu áo sơ mi sáng màu sau đây:

Áo sơ mi màu trắng

Lựa chọn cơ bản nhất chính là áo sơ mi trắng. Kiểu áo này là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã. Bên cạnh đó, áo sơ mi trắng cũng giúp set trang phục thêm tươi sáng, từ đó "hack" tuổi hiệu quả. Các nàng có thể kết hợp áo sơ mi trắng với mọi kiểu quần dài hoặc chân váy trong tủ đồ. Thế nhưng để chắc chắn ghi điểm phong cách, các công thức như áo sơ mi trắng + quần jeans, sơ mi trắng + quần âu hay sơ mi trắng + chân váy suông sẽ là gợi ý đáng tham khảo vì vừa chuẩn mốt, vừa sang xịn mịn.

Áo sơ mi kẻ sọc

Sơ mi kẻ sọc là món thời trang nổi bật, nhưng cũng ghi điểm thanh lịch. Mẫu áo này còn đang là xu hướng của mùa hè 2023, các nàng nên cập nhật cho tủ đồ để style sành điệu hơn. Áo sơ mi kẻ sọc nói chung đều có phối màu tươi sáng, điều này giúp vẻ ngoài trở nên rạng rỡ. Vốn dĩ, sơ mi kẻ sọc đã bắt mắt nên các quý cô sành điệu thường kết hợp mẫu áo này cùng quần jeans, quần âu hoặc chân váy trơn màu. Như vậy, họ dễ dàng có được outfit hài hòa nhưng vẫn ấn tượng. Không chỉ hack tuổi hiệu quả, họa tiết kẻ sọc còn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo và thanh thoát hơn.

Áo sơ mi màu pastel

Xu hướng áo sơ mi màu pastel phủ sóng mùa hè năm nay. Ưu điểm của áo sơ mi màu pastel là nét trẻ trung, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần trang nhã. Để hoàn thiện các outfit dạo phố, bạn hãy kết hợp áo sơ mi màu pastel với quần short hoặc quần jeans bụi bặm. Thanh lịch và tao nhã hơn là bộ đôi áo sơ mi màu pastel + quần âu ống suông/ống đứng, bạn có thể áp dụng công thức này tới công sở. Tông màu pastel có nhiều nhưng "hot" nhất mùa hè năm nay chính là hồng pastel, xanh pastel và vàng nhạt.

Áo sơ mi màu be

Thêm một kiểu áo sơ mi sáng màu chị em rất nên sắm, đó là sơ mi màu be. Món thời trang này gây ấn tượng ở sự nhã nhặn, tinh tế. Khi kết hợp áo sơ mi màu be với quần trắng hoặc quần jeans ống đứng, chị em sẽ có được set trang phục sang xịn mịn. Cũng giống như các mẫu áo sơ mi sáng màu khác, sơ mi màu be cho hiệu quả "hack" tuổi tốt. Item này còn là mảnh ghép lý tưởng cho các set đồ layer. Chị em có thể kết hợp sơ mi màu be với váy hai dây, áo hai dây hoặc khoác ngoài áo thun để phong cách thêm mới mẻ, đột phá.

