4 mẫu áo mùa hè "lệch pha" với phong cách tuổi 40

Các kiểu áo mùa hè luôn được chị em chú trọng khi đi mua sắm. Nếu lựa chọn khéo léo, các mẫu áo mùa hè không chỉ giúp "hack" tuổi hiệu quả, mà còn nâng tầm vẻ sang trọng và tinh tế cho phong cách. Tuy nhiên, áo mùa hè có rất nhiều biến tấu đa dạng và không phải mẫu mã nào cũng đáng sắm cho tủ đồ. Các quý cô nên nhận diện 4 mẫu áo "lệch pha" với tuổi 40+ sau đây để không mất điểm phong cách trong mùa hè năm nay.

Áo thun họa tiết hoạt hình

Nhắc đến các mẫu áo được phái đẹp yêu thích nhất trong mùa hè, không thể quên nói tới áo thun. Kiểu áo này có sự trẻ trung, năng động, thường mang chất liệu vải cotton nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt. Áo thun sành điệu là vậy nhưng quý cô trên 40 tuổi vẫn cần lựa chọn cẩn thận khi đi mua sắm.

Cụ thể, phụ nữ ngoài 40 tuổi nên bỏ qua áo thun in họa tiết hoạt hình vì mẫu áo này không có sự tinh tế, trang nhã. Lựa chọn đáng đầu tư là áo thun trơn màu trung tính như áo trắng, áo màu be hoặc áo thun đen. Muốn có vẻ ngoài bắt mắt hơn, quý cô trên 40 tuổi có thể chọn áo thun in chữ nổi bật mà vẫn thanh lịch, sang xịn mịn.

Áo babydoll

Áo babydoll gây ấn tượng ở nét ngọt ngào và nữ tính. Dẫy vậy, áo babydoll không phải là khoản đầu tư lý tưởng cho tủ đồ của phụ nữ ngoài 40 tuổi. Mẫu áo này dễ mang đến vẻ "sến sẩm" cho phong cách.

Thay vì sắm những mẫu áo "kẹo ngọt", phụ nữ trên 40 tuổi hãy ưu tiên áo blouse mang tông màu pastel hoặc áo blouse trắng. Kiểu áo này ghi điểm ở sự nữ tính, yêu kiều nhưng không kém phần trẻ trung. Khi kết hợp áo blouse với quần jeans, quần âu hoặc chân váy dài, phụ nữ trên 40 tuổi sẽ có được những bộ trang phục thanh lịch, tinh tế, giúp mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Áo sơ mi crop top

Áo sơ mi crop top là món thời trang quý cô trên 40 tuổi có thể bắt gặp khi đi mua sắm. Mẫu áo này trẻ trung, quyến rũ nhưng không được đánh giá cao ở sự tinh tế. Lựa chọn lý tưởng hơn là áo sơ mi oversized, dài ngang hông. Khi ưu tiên sơ mi oversized trơn màu trung tính hoặc pastel, quý cô trên 40 tuổi sẽ dễ dàng mặc đẹp.

Các mẫu áo sơ mi này không chỉ mang đến sự thanh lịch mà còn ghi điểm trẻ trung, hiện đại. Để nâng tầm phong cách khi diện áo sơ mi oversized, phụ nữ trên 40 tuổi nên sơ vin gọn gàng và tô điểm thắt lưng da, thao tác này còn giúp tôn dáng tối ưu.

Áo sơ mi kẻ caro

Áo sơ mi kẻ caro có sự bụi bặm và cá tính. Dẫu vậy, quý cô ngoài 40 tuổi không nên tốn tiền sắm áo kẻ caro, vì mẫu áo này khó tạo nên những bộ cánh tinh tế, sang trọng. Nếu yêu thích áo họa tiết, phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên áo kẻ sọc, áo chấm bi hoặc áo hoa nhí. Các mẫu áo này giúp vẻ ngoài của người mặc thêm nổi bật, trẻ trung nhưng vẫn ghi điểm tinh tế.

Áo họa tiết vốn đã bắt mắt, quý cô trên 40 tuổi nên kết hợp mẫu áo này cùng quần dài hoặc chân váy trơn màu để đảm bảo sự hài hòa, sang xịn mịn cho phong cách.

Ảnh: Sưu tầm