4 mẫu áo khoác trẻ trung, năng động dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Áo khoác đóng vai trò quan trọng khi chị em xây dựng phong cách mùa đông. Món thời trang này không chỉ giữ ấm hiệu quả, mà còn giúp cả set trang phục trở nên sành điệu hơn nếu chị em lựa chọn đúng. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, bên cạnh những mẫu áo khoác đứng dáng như áo dạ, áo vải tweed, các thiết kế trẻ trung, năng động cũng rất đáng để bổ sung cho tủ đồ.

Sau đây là 4 mẫu áo khoác "hack" tuổi hiệu quả nhất mà phụ nữ 40+ nên có:

Áo khoác da

Áo khoác da gây ấn tượng ở nét bụi bặm và cá tính. Ngoài ra, mẫu áo này cũng rất sang trọng và không hề "lệch pha" so với độ tuổi ngoài 40. Áo khoác da thường mang các tông màu trung tính như đen, nâu, be làm chủ đạo, do đó, mẫu áo này khá dễ phối đồ.

Yêu thích sự thời thượng và "cool ngầu", phụ nữ trên 40 tuổi có thể kết hợp áo khoác da với quần âu ống suông hoặc quần jeans. Công thức ngọt ngào, dịu dàng hơn là áo khoác da phối cùng váy liền hoặc chân váy. Để tăng thêm vẻ long lanh cho các set áo khoác da, quý cô hãy tô điểm khuyên tai hoặc kính râm.

Áo khoác denim

Áo khoác denim chính là "bảo bối" trẻ hóa phong cách mà quý cô ở mọi độ tuổi nên có. Mẫu áo này cũng không bao giờ lỗi mốt, rất lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Bên cạnh áo khoác denim dài ngang hông, quý cô trên 40 tuổi có thể tham khảo phiên bản dáng lửng.

Áo khoác denim lửng không chỉ trẻ trung, nổi bật mà còn tôn dáng cao ráo hơn. Cách đơn giản nhất để mặc đẹp với áo khoác denim chính là kết hợp cùng áo màu trung tính và quần jeans.

Áo blazer dáng suông

Trong số các mẫu áo khoác cơ bản, áo blazer là item phổ biến nhất. Đặc trưng của áo blazer là sự đứng dáng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần hiện đại. Do đó, quý cô trên 40 tuổi có thể mặc áo blazer trong nhiều hoàn cảnh, như đi làm, dạo phố hoặc dự sự kiện.

Thay vì diện áo blazer chiết eo, quý cô trên 40 tuổi hãy ưu tiên blazer dáng suông. Phiên bản này trẻ trung, hợp xu hướng nhưng vẫn bảo đảm nét thanh lịch cho người mặc. Bên cạnh blazer màu đen đơn giản nhất, quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo thêm blazer màu xám hoặc trắng để phong cách tươi mới, đa dạng hơn.

Áo khoác bomber

Áo khoác bomber mang đậm nét khỏe khoắn, năng động. Mẫu áo này vẫn phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40. Sự kết hợp giữa áo khoác bomber và áo màu trung tính, quần jeans hoặc trắng sẽ tạo nên bộ trang phục thời thượng xen lẫn vẻ tinh tế, hài hòa.

Để tôn dáng cao ráo khi diện áo khoác bomber, các quý cô trên 40 tuổi hãy sơ vin bộ đôi áo và quần bên trong. Ngoài ra, việc kết hợp áo khoác bomber với áo len mỏng, dáng lửng cũng giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả, đồng thời tăng thêm sự trẻ trung, nổi bật.

Ảnh: Sưu tầm