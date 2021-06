4 mẫu áo dễ khiến các chị em 30+ mất điểm phong cách, tốt nhất là không nên mua

So với mùa đông thì vào mùa hè, chị em có nhiều kiểu áo đa dạng để lựa chọn hơn. Tuy nhiên, sự muôn màu muôn vẻ của những mẫu áo mùa hè lại có thể khiến các nàng 30+ "hoa mắt" khi mua sắm, và càng dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm. Trong số các mẫu áo đang được bày bán nhiều ở các cửa hàng thời trang, 4 kiểu sau đây là những món đồ chị em không nên mua làm gì cho phí tiền, bởi dễ khiến phong cách xuống hạng, không khá lên được.



Áo thun màu chóe lọe

Diện đồ màu sắc sẽ giúp chị em trông trẻ trung, sành điệu hơn nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu chọn nhầm kiểu áo quá lòe loẹt, như áo thun màu hồng cánh sen, hồng neon, xanh nõn chuối…, thì vừa khó để mix đồ, vừa dễ tạo nên những outfit thảm họa, "cưa sừng làm nghé". Lựa chọn an toàn hơn hẳn chính là những mẫu áo thun mang màu trung tính, pastel, hoặc những gam màu sắc nét nhưng vẫn đủ trang nhã, phong cách của chị em nhờ vậy không chỉ thêm tươi trẻ, nổi bật mà còn đảm bảo được độ thanh lịch, sang xịn.

Áo thun in hình dễ thương

Những cô nàng đôi mươi diện áo thun in hình ngộ nghĩnh thì sẽ được khen là sành điệu còn quý cô 30+ thì rất khó, thậm chí còn có thể bị chê là "cưa sừng làm lố". Nói vậy không có nghĩa là chị em 30+ không thể xúng xính những chiếc áo thun họa tiết. Nhưng thay vì diện áo quá "cute hột me", chị em nên ưu tiên những phiên bản áo thun in họa tiết vintage, như vậy trông vừa "tây" vừa sành điệu.

Áo blouse quá diêm dúa

Áo blouse là item nổi nhất mùa hè, đặc biệt là áo blouse điệu trong vài năm trở lại đây đã trở thành một hiện tượng, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, bạn cũng nên tinh tế một chút trong khoản chọn áo blouse, tránh mua những mẫu áo quá diêm dúa mà dễ đẩy outfit vào cảnh sến sẩm, "đồng bóng". Thay vào đó, hãy ưu tiên những mẫu áo blouse được nhấn nhá các chi tiết bèo nhún, tay bồng một cách tinh tế, nhẹ nhàng, phong cách của chị em sẽ được nâng tầm.

Áo dáng tunic

Mẫu áo này dễ bị nhầm với áo blouse dáng babydoll đang gây sốt. Và so với áo babydoll, áo blouse dáng tunic có kiểu dáng suông, đơn giản và cứng nhắc hơn một chút. Đây chính là lý do, áo dáng tunic có nguy cơ cao là "độn" thêm tuổi cho người mặc; rõ ràng không đáng lắm để chị em đầu tư. Vậy nên thay vì sắm áo tunic, áo blouse dáng babydoll sẽ là lựa chọn hợp lý hơn hẳn, diện lên điệu đà, sang chảnh và hack tuổi hiệu nghiệm.

Ảnh: Internet