4 mảnh ghép BLACKPINK, 1 mùa fashion week bão tố

BLACKPINK và Paris Fashion Week - hai cụm từ nóng nhất những ngày qua với hàng loạt khoảnh khắc gây bão mạng, cả tích cực lẫn tiêu cực. Trong mắt công chúng, BLACKPINK vẫn là "bảo chứng truyền thông" cho mọi nhà mốt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thực tế tại Tuần lễ thời trang Paris SS 2026 cho thấy: danh tiếng toàn cầu không phải lúc nào cũng đủ để họ trở thành tâm điểm, theo hướng tích cực. Ngay sau màn xuất hiện chốt sổ của Jennie, MXH đã nổ ra tranh cãi dữ dội: ngoại trừ Lisa, ba thành viên còn lại"mặc không cân nổi đồ", "outfit nhạt nhòa", thậm chí bị chê "xấu".

BLACKPINK đã có 1 mùa fashion week quá bão tố.

Đầu tiên phải kể tới Rosé, cô nàng trải qua một mùa Fashion Week vô cùng tiêu cực cùng Saint Laurent. Nhà mốt nước Pháp gây chú ý khi lấy cảm hứng từ phong cách nội y để tạo nên loạt thiết kế romper - key item xuyên suốt của dàn khách mời đình đám. Rosé xuất hiện trong bộ romper lụa xanh nhạt viền ren hồng phấn, kết hợp cùng tất xuyên thấu và sandal satin cao gót, mái tóc bạch kim đặc trưng được buộc cao gọn gàng. Tổng thể mang đến một hình ảnh mới mẻ, nữ tính nhưng không kém phần mong manh.

Tuy nhiên, trong mắt nhiều khán giả, lần xuất hiện này lại là một bước lùi của cả Đại sứ toàn cầu lẫn thương hiệu khi outfit bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, trông như đồ ngủ và chưa thể hiện được phong thái thời thượng vốn là "thương hiệu cá nhân" của Rosé.

Rosé đã có một tạo hình không mấy nổi bật ở Paris Fashion Week năm nay.



Thậm chí, Tạp chí ELLE UK còn giáng thêm một đòn đau đớn khi cắt bỏ nữ idol ra khỏi khung hình 4 người, với lý do sau đó được giải thích là bởi kích thước ảnh không cho phép.

Rosé bị cắt đi hoàn toàn khỏi bài post đăng về show diễn nhà Saint Laurent của ELLE UK, rộ lên nghi vấn cô bị phân biệt chủng tộc.

Tiếp đến là Jisoo, trước thềm show diễn, Dior gây chú ý khi tung video fitting của chị cả BLACKPINK - động thái hiếm hoi nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của nữ idol để khởi động chiến dịch truyền thông. Mọi kỳ vọng hướng tới một Jisoo sang trọng, cổ điển trong tinh thần Dior Couture thập niên 1950.

Hình ảnh lung linh của Jisoo trong buổi fitting đồ Dior trước show diễn nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Thế nhưng, đến khi xuất hiện, Jisoo lại "quay xe" khi diện bộ ready-to-wear giản đơn: áo sơ mi trắng, gile xám menswear, chân váy phồng đen và nơ cổ điệu đà. Từng món riêng lẻ vẫn ổn, nhưng tổng thể lại thiếu điểm nhấn, khiến đại sứ Dior trông lạc lõng giữa dàn khách mời mặc đồ sang chảnh. Jisoo không xấu, chỉ là không có chút nào "wow" cho vị thế của ngôi sao hạng A ở một show tầm cỡ như vậy. Hơn nữa, việc tung ra tạo hình kiêu kỳ, sang chảnh tựa công chúa trước đó cũng tạo tâm lý cho giới mộ điệu không khỏi hụt hẫng.

Với nhiều người, set đồ này chị cả BLACKPINK còn vô tình gợi liên tưởng đến đồng phục bồi bàn hoặc nhân viên phục vụ tiệc cưới. Đó là điều khiến công chúng tiếc nuối: một Jisoo lẽ ra có thể bùng nổ trên thảm đỏ lại trở nên nhạt nhòa đến vậy!

Jisoo "quay xe" bằng một bộ đồ nhạt nhoà, đơn giản đến ngỡ ngàng.

Trái ngược với các thành viên cùng nhóm, Lisa có lẽ là điểm sáng duy nhất với màn xuất hiện "chấn động" đúng nghĩa ở show Louis Vuitton, thực sự thuyết phục công chúng về mọi mặt. Với lần xuất hiện này đã tiếp tục giúp nữ idol "giữ chuỗi" mặc đẹp trong các tạo hình thảm đỏ thời gian qua.

Lisa hút trọn ống kính ngay khi vừa xuất hiện tại show Louis Vuitton với diện mạo như búp bê. Thành viên BLACKPINK lựa chọn set đồ len gồm áo len pastel, điểm nhấn là chi tiết hoa 3D tím ở phần cổ, tạo nên sự nữ tính xen lẫn nét ngọt ngào. Bên trong, nữ idol khéo léo mix cùng áo bralette vàng vừa gợi cảm vừa phá cách. Phần quần short len đỏ họa tiết kết hợp cùng thắt lưng bản to kẻ caro giúp tổng thể thêm cá tính, trẻ trung, khoe trọn "cặp kiếm" cực phẩm. Combo túi xách, giày cao gót trắng kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai giúp đại sứ toàn cầu hoàn thiện set đồ vừa thời trang lại sang chảnh.

Lisa được nhận xét xinh như búp bê tại show của Louis Vuiton.

Những tưởng sẽ là người có màn xuất hiện bùng nổ nhất tại Paris Fashion Week SS 2026, Jennie lại làm người xem ngỡ ngàng. Bởi Chanel vốn là "mảnh đất vàng" để cô nàng thỏa sức lồng lộn, nhưng tạo hình tại Paris Fashion Week năm nay lại an toàn đến lạ. Đại sứ toàn cầu của Chanel mặc set áo 2 dây mảnh dáng ngắn và chân váy midi cạp trễ gam xanh pastel bằng lụa mềm viền ren, phối cùng túi Chanel vàng và giày cao gót đen. Và thế là, cơn bão bình phẩm với đủ lời khen có, chê có bùng lên.

Jennie cảm thấy bộ đồ của mình rất đẹp, sang chảnh và chic. (Nguồn: vouguemagazine)

Xét trên tổng thể, bộ đồ của Jennie khó có thể nói là xấu. Thậm chí giữa một dàn khách mời chọn những outfit tối giản, mang tone màu trung tính như be hay đen, thì outfit của Jennie rõ ràng có chủ đích tạo nên sự phá cách. Thế nhưng khi được công chúng trông chờ và kì vọng quá nhiều, thì set đồ hợp với street style đời thường hơn là một fashion show đình đám của Jennie chắc chắn gây nên sự hụt hẫng.

Jennie với màn xuất hiện nhạt nhòa và gây thất vọng tại show của Chanel.

"Làm ơn đuổi stylist ngay giùm", "Fashion Week gì mà nhìn như hội chợ, visual mấy cổ không cân lại thì thành thảm họa đi vào lịch sử mất thôi!"... là những bình luận xuất hiện ngày một nhiều xoay quanh tạo hình của 4 mảnh ghép BLACKPINK lúc này.

Thậm chí có những bình luận còn gay gắt hơn khi thẳng thắn chê các thiết kế quá xấu: "Cạn phước dữ lắm mới nghĩ ra được mấy bộ đồ thấy sợ vậy chứ không phải đùa", "Nhìn mà không tin đây là Dior, Chanel hay YSL nữa, như ba bộ đồ mua ở chợ luôn á trời!".

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tạo hình của 4 mảnh BLACKPINK.

Paris Fashion Week đã khép lại, nhưng cơn bão tranh luận về vị thế ở mảng thời trang của 4 mảnh ghép BLACKPINK sẽ còn gay gắt thêm vài ngày nữa. Việc này vốn dĩ không phải là điều quá xa lạ, nhất là với Jennie. Tuy nhiên sau màn thể hiện của 4 cô nàng tại mùa Fashion Week này, có một điều chắc chắn ai cũng dễ dàng nhận ra được, đó là màn thăng hạng ngoạn mục của Lisa. Em út chính là điểm sáng duy nhất đem lại năng lượng tích cực cho hình ảnh chung của cả nhóm kì này khi làm thể hiện quá tốt, xứng kì vọng là "con tướng thời trang" mạnh nhất BLACKPINK mà khán giả đang đặt cho cô.