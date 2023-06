4 kiểu váy maxi nên tránh để không hóa bà thím vừa ''dừ'' vừa sến

Bên cạnh bikini, thì váy maxi cũng được coi là một trong những món đồ thời trang biểu tượng của mùa hè. Kiểu váy này có độ dài đặc trưng giúp tôn lên nét nữ tính và mềm mại trên vóc dáng của người phụ nữ. Váy maxi có rất nhiều kiểu dáng xinh xắn để chị em lựa chọn. Ngoài ra, khi đi mua sắm các bạn cũng nên chú ý đến hoạ tiết của váy vì chúng vừa có thể giúp giao diện của bạn "nở hoa" nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rơi vào bế tắc.

Chính vì vậy, nếu không muốn bị cộng thêm vài tuổi thì chị em nhất định không nên chi tiền cho 4 kiểu váy maxi dưới đây.

Váy maxi hoa tối màu

Váy maxi hoa là lựa chọn hàng đầu cho tủ đồ hè của nhiều chị em. Mẫu váy này nhẹ nhàng và cực kỳ nữ tính, đặc biệt, những hoạ tiết hoa nhí còn góp phần giúp diện mạo của người mặc thêm thanh lịch và lãng mạn hơn. Tuy nhiên, bạn nhất định không được lựa chọn những chiếc váy maxi tối màu với hoạ tiết hoa bản to. Lý do là bởi kiểu hoạ tiết này rất dễ tạo cảm giác sến sẩm, chưa kể chúng còn làm khuôn mặt của bạn trông nhợt nhạt và già dặn hơn so với tuổi thật. Lựa chọn tốt nhất cho bạn mặc đẹp từ năm này qua năm khác chính là những gam màu sáng hoặc có sắc độ nhẹ nhàng.

Váy maxi hoạ tiết thổ cẩm

Kiểu họa tiết thứ 2 mà các cô nàng trong độ tuổi từ 20 - 30 nên tránh xa chính là thổ cẩm. Ở thời điểm hiện tại, thổ cầm không còn là hoạ tiết được ưa chuộng như trước. Không những vậy, chúng chỉ phù hợp với các chị em trung niên mà thôi. Diện váy maxi thổ cẩm không chỉ khiến bạn trở nên già nua mà còn thể hiện sự thiếu tinh tế trong việc lựa chọn trang phục. Phương án tối ưu hơn hẳn mà bạn có thể lựa chọn chính là váy maxi trơn màu.

Váy maxi họa tiết da báo

Da báo là loại hoạ tiết mà phụ nữ trong độ tuổi trung niên vô cùng ưa chuộng. Nếu chưa đến tuổi này, các chị em nên cách ly chúng càng xa càng tốt. Không chỉ váy maxi mà những trang phục đơn giản hàng ngày như: áo thun, quần dài, chân váy... cũng không nên lựa chọn loại có hoạ tiết da báo. Diện đồ da báo sẽ làm bạn trông đứng tuổi, hầm hố và cực kỳ kém sang. Vì vậy, nếu không muốn bị gọi là "bà cô" thì bạn nhất định phải loại bỏ kiểu váy này.

Váy maxi kẻ sọc bản to

Hoạ tiết kẻ sọc được ưa thích bởi chúng mang vẻ đẹp hiện đại và thanh lịch. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi bạn lựa chọn những trang phục kẻ sọc nhỏ mà thôi. Bạn nên nhớ, đường kẻ sọc càng to sẽ tạo cảm giác cơ thể bị phân chia thành nhiều phần khác nhau. Chưa kể, nếu chúng được phối những gam màu lệch lạc hoặc quá nổi bật thì càng làm diện mạo của bạn trở nên quê kiểng và kém sang. Do đó, nếu không quá am hiểu thời trang thì những chiếc váy maxi trơn màu vẫn luôn là lựa chọn lý tưởng nhất cho tủ đồ hè của bạn.