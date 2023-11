4 kiểu váy công sở mùa lạnh khiến bạn trông béo hơn

Hiện nay, thời trang công sở ngày càng xuất hiện đa dạng và phong phú hơn trên thị trường, nên chị em phụ nữ có thể thỏa sức lựa chọn cho mùa lạnh sắp tới. Những kiểu váy công sở với chất liệu dày dặn, ấm áp nhận được nhiều tình cảm của các nàng chuộng sự trưởng thành, thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn điệu đà, nữ tính. Dù vậy, nếu không cẩn thận và khéo léo, chị em rất có thể mắc phải sai lầm khi chọn diện 4 kiểu váy dưới đây và khiến cơ thể mình trông có phần mập mạp hơn bình thường.

1. Váy nhiều tầng

Đây chắc hẳn là item có khả năng cao rơi vào tầm ngắm của những cô nàng công sở điệu đà và yêu sự nữ tính, dịu dàng. Tuy không thể phủ nhận tính ứng dụng cao của kiểu váy này khi nàng có thể mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc,...nhưng những lớp tà váy xếp tầng cũng lại trở thành điểm trừ của kiểu váy này. Đừng lựa chọn diện kiểu váy này đi làm nếu chị em không muốn bản thân trông có phần tròn trịa hơn bình thường và thậm chí gây rối mắt, thiếu chỉn chu và không tinh tế.

2. Váy có đai to

Mặc dù phần đai to ở phần eo được cho là điểm nhấn của kiểu váy này nhưng nó lại không thực sự giúp ích được nhiều trong việc giúp người mặc trông thon gọn và cân đối hơn. Phần đai to cùng với chất liệu vải dày dặn cho thời trang mùa đông của kiểu váy này khiến cơ thể chị em như bị phân khúc, dìm dáng và khiến cơ thể trông mập hơn. Nếu may mắn sở hữu vóc dáng thanh mảnh và nhỏ gọn, có lẽ các nàng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn khi diện kiểu váy này đi làm so với các chị em có phần mũm mĩm.

3. Váy dáng suông

Những chiếc váy dáng suông được chị em phụ nữ lựa chọn bởi sự thoải mái, không gò bó khi diện lên người. Tuy vậy, do phần eo của kiểu váy này không được siết nhỏ nên dù chị em sở hữu vóc dáng thon gọn hay có phần mũm mĩm thì vóc dáng cũng sẽ phần nào bị dìm xuống, khiến các nàng trông béo hơn và không khoe được những nét đẹp trên cơ thể của mình. Ngoài ra, vào mùa đông, những chiếc váy này được thiết kế bằng chất liệu dày dặn có thể giúp làm ấm cơ thể, nhưng ngược lại, chúng lại gây cảm giác nặng nề, có phần lùng bùng và thiếu thời trang khi diện đến nơi làm việc.

4.Váy dáng baby doll

Váy babydoll vốn rất được chị em phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là các bạn trẻ nhờ dáng váy xinh xắn, trẻ trung và đáng yêu nhưng lại khá kén người mặc. Vì điểm đặc trưng của những chiếc babydoll là độ rộng đáng kế, nên kiểu váy này hẳn không phải là lựa chọn sáng suốt với những nàng sở hữu vóc dáng có chút tròn trịa. Chúng có thể vừa khiến chị em trông mập hơn, vừa không thực sự phù hợp để mặc đi làm.