4 kiểu tóc xoăn "hot điên đảo" cuối năm 2021 vì khả năng tút nhan sắc tuyệt diệu

Vào mùa lạnh, chị em sẽ có xu hướng nuôi tóc dài để có thể "xõa xượi" thỏa thích mà không lo nóng nực, vướng víu.

Xõa tóc cũng là một cách tuyệt hay giúp tăng vẻ nữ tính, yêu kiều cho chị em nhưng nếu chỉ để tóc suôn thẳng mãi, visual sẽ không có sự đột phá. Và thế là, rất nhiều nàng có ý định uốn xoăn mái tóc bởi chỉ đơn giản vậy thôi, vẻ ngoài đã trở nên nổi bật, xinh tươi hơn rất nhiều. Tóc xoăn thì có muôn vàn biến tấu và để không quá "bối rối" trong khoản lựa chọn, chị em hãy tham khảo 4 xu hướng tóc xoăn hot nhất 2021 sau đây, đảm bảo là sẽ tìm thấy được kiểu đầu ưng ý.

Tóc xoăn sóng gợn

Tóc xoăn sóng gợn lăn tăn là một kiểu tóc rất dễ áp dụng, gần như nàng nào cũng có thể kết thân được. Tóc xoăn gợn lăn tăn vẫn toát lên sự nữ tính, bay bổng nhưng đầy trẻ trung, phóng khoáng, không khiến gương mặt của chị em bị cộng tuổi. Các quý cô sành điệu khi để kiểu tóc xoăn sóng gợn thì thường tạo hiệu ứng messy cho mái tóc, nhờ vậy mà vẻ ngoài trở nên ấn tượng, sành điệu hơn. Với tóc xoăn sóng gợn, bạn có thể nhuộm những tông màu thời thượng như nâu mật ong, nâu cam hay nâu đỏ, visual sẽ cực rạng rỡ, tỏa sáng.

Tóc xoăn sóng to

Tóc xoăn sóng to phiên bản 2021 không quá rõ lọn tóc như những năm trước, mà chỉ gợn sóng nhẹ nhàng. Bởi vậy, kiểu tóc này không khiến vẻ ngoài bị "dừ" hay dễ rơi vào cảnh sến sẩm. So kè về độ dịu dàng và nhã nhặn, tóc xoăn sóng to nhỉn hơn tóc xoăn sóng gợn một chút. Đây cũng là lý do mà kiểu tóc này càng hợp với nàng công sở, giúp họ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã. Muốn hack tuổi hiệu quả hơn, chị em có thể nhuộm nâu và cắt tóc mái lưa thưa. Trong trường hợp không muốn cắt mái quá ngắn, hãy thử kiểu mái bay để tạo độ bồng bềnh, dày dặn hơn cho tóc nhé! Cách làm này cũng giúp vẻ ngoài của bạn trông sang chảnh, sành điệu hơn đấy!

Tóc xoăn đuôi cá

Tóc xoăn đuôi cá là xu hướng vẫn chưa hạ nhiệt. Kiểu tóc này được uốn chữ S ở phần mái, đuôi tóc thì được tỉa đuổi, rồi uốn nhẹ để tạo thành hình dáng tựa như đuôi cá. Đây là kiểu đầu ghi điểm ở sự thanh lịch, yêu kiều, giúp bạn mặc kiểu trang phục nào cũng trở nên sang trọng hơn. Tóc xoăn đuôi cá có thể khiến chị em lo lắng bị "già hóa" nhan sắc. Tuy nhiên, nếu nhuộm màu và cắt mái lưa thưa, vẻ ngoài của chị em sẽ chỉ trẻ trung, "chanh sả" trở lên khi kết thân với kiểu tóc này.

Tóc xoăn tỉa layer

Tỉa tóc layer rồi uốn xoăn đang là xu hướng phủ sóng tại các salon Hàn Quốc. Khi tỉa layer, mái tóc của bạn sẽ có được độ phóng khoáng, sống động hơn và vì thế, dù uốn xoăn cũng không sợ bị già đi chút nào. Để tóc xoăn tỉa layer, chị em có thể tăng vẻ sành điệu, ấn tượng bằng cách tạo độ messy cho mái tóc. Ngoài ra, hãy thử nghiệm một số màu tóc nhuộm như: nâu ánh hồng, nâu linen, nâu tây…, mái tóc xoăn tỉa layer sẽ trở nên nổi bật, thu hút hơn rất nhiều.

Ảnh: Sưu tầm