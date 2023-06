4 kiểu tóc trở thành xu hướng nhờ sao Hàn tích cực lăng xê

Ngoài makeup, vẻ đẹp của gương mặt còn được cải thiện rất nhiều nhờ vào việc chọn đúng kiểu tóc. Tóc thẳng, tóc xoăn, tóc mái bay, tóc mái bằng... chỉ cần chọn đúng kiểu tóc phù hợp với đặc điểm gương mặt là nhan sắc sẽ thăng hạng và trẻ trung trông thấy. Thời gian vừa qua, có tới 4 kiểu tóc được sao Hàn tích cực lăng xê, sau đó trở thành xu hướng đối với phái nữ. Mỗi kiểu tóc lại phù hợp với một kiểu mặt, cùng xem bạn nên để kiểu tóc nào để tỏa sáng nhé.

Song Hye Kyo - Xoăn lơi + tóc mái số 8 dành cho khuôn mặt hóp, hàm rộng

Từ khoảng giữa năm ngoái tới giờ, Song Hye Kyo thành công ghi dấu ấn với kiểu tóc xoăn lơi nhẹ kèm tóc mái cong nhẹ như số 8 chữ đậm chất Hàn Quốc. Kiểu tóc mái này có độ cong tự nhiên, giúp điều chỉnh độ góc cạnh của gò má và giúp khuôn mặt trở nên gọn gàng hơn. Với độ dài trên gò má, tóc mái số 8 còn có thể làm mềm xương gò má, chuyển trọng tâm ánh nhìn đối diện xuống dưới xương làm, giúp gương mặt nhìn mềm mại và trẻ trung thấy rõ.

Han So Hee - Tóc xoăn sóng + mái chữ C dành cho mặt góc cạnh, gò má cao

Han So Hee sở hữu gương mặt khá góc cạnh với kích thước siêu nhỏ, gò má tương đối nhô ra lộ ra. Nhan sắc của nữ diễn viên thực sự thăng hạng sau khi cô đổi sang kiểu tóc dài xoăn sóng nhẹ kết hợp với tóc mái hai bên uốn cong chữ C. Kiểu tóc này đem lại hiệu ứng chỉnh sửa ngũ quan khá hiệu quả, giúp gương mặt thanh thoát và dịu dàng hơn. Nếp xoăn bắt đầu từ ngang mắt, dài tới hàm, kết hợp với kiểu tóc mái chữ C có thể chỉnh sửa đặc điểm mặt lệch, đồng thời làm giảm cảm giác mặt góc cạnh, giúp vẻ ngoài trở nên mềm mại, tôn lên nét nữ tính hiệu quả.

Suzy - tóc xoăn + tóc mái bằng dành cho mặt dài, gò má cao

Suzy là mỹ nhân khá chăm thay đổi đa dạng các kiểu tóc như tóc Hime, tóc bob ngắn... nhưng phần đông netizen vẫn ấn tượng nhất với hình ảnh Suzy bên mái tóc xoăn nhẹ kết hợp tóc mái thưa ngang trán. Kiểu tóc này không chỉ hợp với dáng mặt Suzy mà quan trọng hơn, nó giúp tôn lên rõ nét khí chất trong sáng đậm chất "tình đầu quốc dân".

Thời gian đỉnh cao nhan sắc của Suzy bên kiểu tóc này là khoảng thời gian cô xuất hiện trong phim Yêu Không Kiểm Soát đóng cặp với Kim Woo Bin. Tóc mái của Suzy thời gian này đã tạo trend khiến nhiều bạn nữ học theo. Tóc mái bằng giúp điều chỉnh gương mặt dài, kết hợp với phần mai hai bên cong tự nhiên hình chữ C tạo cảm giác gương mặt mềm mại và bay bổng hơn. Kiểu tóc mái này kết hợp với tóc dài uốn xoăn giúp làm mềm xương gò má và toàn bộ khuôn mặt, tạo cảm giác gương mặt trông đầy đặn, trẻ trung hơn.

Wendy - tóc ngắn layer + mái thưa dành cho mặt tròn

Nhắc đến Wendy của Red Velvet thì phải nhắc đến kiểu tóc ngắn layer - được gọi là Wendy Cut vì nó hot lên nhờ Wendy. Các nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc đã công nhận rằng đây là kiểu tóc được mọi người yêu cầu cắt mỗi ngày. Dù là kết hợp với tóc mái bằng hay tóc mái rẽ ngôi, kiểu tóc ngắn layer này vẫn rất phù hợp, trông đơn giản mà lại rất phong cách.

Kiểu tóc Wendy Cut này có độ dài ngang vai, dù cắt layer nhưng vẫn giữ được độ phồng tự nhiên khiến tóc nhìn tổng thể không quá mỏng. Dù để layer bình thường hay uốn xoăn nhẹ thì vẫn rất hợp, giúp gương mặt nhìn mảnh mai và thon gọn hơn. Nếp layer cắt tỉa còn giúp gương mặt nhìn cá tính hơn, phù hợp với các gương mặt tròn hoặc mặt thiếu đường nét.