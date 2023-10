4 kiểu quần ống rộng "chiếm sóng" phong cách của các mỹ nhân Việt

Quần ống rộng được yêu thích vì đem lại cảm giác thoải mái khi diện. Ngoài ra với thiết kế rộng rãi, quần ống suông không hề kén dáng và ai cũng có thể mặc đẹp. Quần ống rộng giúp phong cách của người mặc trở nên thời thượng, sành điệu hơn. Do đó, không khó hiểu khi quần ống rộng cũng được những mỹ nhân Việt sở hữu phong cách sành điệu ưa chuộng. Quần ống rộng có rất nhiều phiên bản nhưng dưới đây là 4 kiểu "chiếm sóng" nhiều nhất style của các sao nữ Việt.

Quần jeans ống rộng

Đặc trưng của quần jeans ống rộng là sự trẻ trung, phóng khoáng. Khi thêm món thời trang này vào tủ đồ, phong cách sẽ được trẻ hóa. Quần jeans ống rộng rất dễ phối đồ, các mỹ nhân Việt đã biến hóa đầy linh hoạt với kiểu quần này.

Cụ thể, nhiều mỹ nhân Việt đã kết hợp quần jeans ống rộng với áo thun, giúp nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi. Công thức áo sơ mi và quần jeans ống rộng lại đem đến ấn tượng khác, đó là sự thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn có nét năng động. Tuyệt chiêu tôn dáng khi diện quần jeans ống rộng của các mỹ nhân Việt là sơ vin gọn gàng, hoặc kết hợp kiểu quần này với áo lửng.

Quần ống rộng màu sắc tươi tắn

Các mỹ nhân Việt không giới hạn phong cách với những mẫu quần ống rộng mang tông màu trung tính. Thay vào đó, họ thường xuyên làm mới phong cách với các phiên bản quần ống rộng màu sắc tươi tắn như xanh biển, hồng đậm hay màu pastel. Quần ống rộng màu sắc giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, trẻ trung. Bên cạnh đó, mẫu quần này vẫn tạo nên những set trang phục thanh lịch, sang trọng, đặc biệt là khi được kết hợp với áo màu trung tính.

Quần ống rộng màu đen

Quần ống rộng màu đen là món thời trang cơ bản, cần có trong tủ đồ. Vậy nên, dù tủ đồ của sao Việt đa dạng đến đâu, quần ống rộng màu đen vẫn là kiểu quần không thể thiếu mặt. Quần ống rộng màu đen kết hợp ăn ý với mọi kiểu áo có sẵn. Yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy kết hợp quần đen ống rộng với áo màu trung tính như áo thun trắng, áo tank top màu đen.

Nổi bật hơn là công thức quần đen kết hợp với các mẫu áo màu sắc, rồi tô điểm thêm các món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, dây chuyền vàng… Cuối cùng, một đôi giày thời thượng như sneaker trắng, sandal cao gót hay giày mule sẽ giúp người mặc hoàn thiện bộ trang phục chuẩn sành điệu.

Quần ống rộng màu trắng/be

Chị em rất nên bổ sung những mẫu quần ống suông màu trắng hoặc be cho tủ đồ. Ưu điểm của quần màu trắng/be là sự trang nhã, dịu dàng. Bên cạnh đó, nhờ sắc độ tươi sáng, quần ống rộng màu trắng và be sẽ tạo sự trẻ trung cho tổng thể trang phục. Công thức cơ bản, dễ áp dụng nhất là quần màu trắng hoặc be kết hợp với áo sơ mi màu trung tính. Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt không chỉ áp dụng một cách phối đồ, họ còn tạo sự mới mẻ, nổi bật cho phong cách khi kết hợp quần màu trắng/be với áo mang tông màu tươi tắn như sơ mi xanh pastel, áo màu vàng nhạt…

Ảnh: Sưu tầm