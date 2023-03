4 kiểu giày là "bảo bối" hack dáng của sao Hollywood

Giày dép tuy là mảnh ghép nhỏ của set đồ, nhưng chị em vẫn cần lựa chọn khéo léo. Có rất nhiều đôi giày không chỉ giúp nâng tầm phong cách, mà còn hack dáng hiệu quả. Những mỹ nhân Hollywood không hề chủ quan trong khoản chọn giày, dù nhiều nàng sở hữu chiều cao lý tưởng. Sau đây là 4 kiểu giày hack dáng được các sao nữ Hollywood diện thường xuyên. Bật mí thêm là các mẫu giày này rất dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là món thời trang rất quen thuộc, được chị em yêu thích từ năm này sang năm khác. Sự thịnh hành của giày mũi nhọn hoàn toàn có lý do. Với thiết kế gọn gàng, giày mũi nhọn sẽ tạo hiệu ứng thanh thoát cho đôi chân, từ đó vóc dáng cũng cao ráo hơn nhiều.

Giày mũi nhọn có thể kết hợp ăn ý với hầu hết các kiểu trang phục, đặc biệt là những set đồ công sở, hoặc outfit mặc trong dịp trang trọng như tiệc cưới, tiệc công ty… Sự xuất hiện của giày mũi nhọn giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, tinh tế. Do đó, tủ giày của chị em dù đa dạng đến đâu, cũng không nên thiếu vắng một đôi giày mũi nhọn.

Giày màu be

Giày màu be cũng phủ sóng phong cách của các sao nữ Hollywood. Nhờ mang tông màu gần với màu da, kiểu giày này sẽ "ăn gian" chiều dài đôi chân, giúp vóc dáng được cải thiện. Giày màu be ghi điểm ở sự trang nhã và tinh tế. Bên cạnh đó, đôi giày này còn mang tông màu sáng, nên tạo sự trẻ trung cho phong cách. Bên cạnh váy vóc, giày màu be cũng phù hợp để diện với những set trang phục năng động, chẳng hạn như áo crop top + quần jeans, áo thun + quần ống suông/quần short… Bổ sung cho tủ đồ một đôi giày màu be, phong cách của bạn sẽ được làm mới.

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót là kiểu giày phổ biến vào mùa xuân - hè. Các mỹ nhân Hollywood cũng không bỏ qua thiết kế giày này. Không chỉ thoáng chân, sandal cao gót còn là "bảo bối" hack dáng hiệu quả. Đặc biệt là khi chọn những đôi sandal cao gót quai mảnh, cặp chân của người diện sẽ được kéo dài "miên man", vóc dáng trở nên quyến rũ và cao ráo hơn.

Sandal cao gót quai mảnh không chỉ ghi điểm ở sự phóng khoáng, mà còn giúp nâng tầm vẻ sang trọng. Chẳng trách, các sao nữ Hollywood thường kết hợp mẫu giày này với những thiết kế váy yêu kiều, sang xịn mịn như đầm xẻ tà, váy chấm bi để hoàn thiện outfit thật long lanh.

Giày mule cao gót

Chị em không nên bỏ qua những đôi mule cao gót khi đi mua sắm. Kiểu giày này gây sốt từ 2 - 3 năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Giày mule cao gót tạo cảm giác thoáng chân, từ đó tổng thể thêm thanh thoát và cao ráo. Kiểu giày này rất phù hợp để diện cùng các set đồ dạo phố cuối tuần, vì sự phóng khoáng và sành điệu. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản mix đồ, chị em hãy ưu tiên giày mule mang tông màu trung tính như đen, be, nâu… Lựa chọn này kết hợp được với nhiều kiểu trang phục khác nhau, đảm bảo sự hài hòa, ưng mắt cho cả bộ đồ.

Ảnh: Sưu tầm