4 kiểu giày giúp Song Hye Kyo tôn dáng và ghi điểm sang trọng

Song Hye Kyo sở hữu chiều cao khiêm tốn là khoảng 1m61. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chinh phục được đa dạng các món thời trang, từ đầm dạ hội dáng dài, quần âu cho đến chân váy midi… Phong cách của cô còn trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em.

Để xây dựng phong cách sành điệu, ngay cả khi không có lợi thế về chiều cao, Song Hye Kyo đã rất khéo léo trong khoản tôn dáng. Bên cạnh việc phối đồ tinh tế, giày dép cũng đóng vai trò quan trọng giúp Song Hye Kyo "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Dưới đây là 4 kiểu giày Song Hye Kyo thường diện, nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn rất nên tham khảo để nâng tầm phong cách.

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang là kiểu giày quen thuộc với chị em. Với phần gót cao và thiết kế thoáng chân, sandal quai ngang tạo vẻ thanh thoát cho vóc dáng, từ đó "hack" chiều cao hiệu quả. Song Hye Kyo thường diện sandal quai ngang với quần âu hoặc váy dài. Mẫu sandal thanh lịch này rất phù hợp với những kiểu trang phục chỉn chu, sang trọng. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, bạn hãy chọn sandal mang tông màu đen hoặc trắng. Tuy nhiên đôi khi, các nàng cũng có thể mang đến làn gió mới cho phong cách với sandal quai ngang ánh bạc, hoặc có tông màu đỏ nổi bật, rực rỡ.

Giày màu be

Giày màu be được Song Hye Kyo ưa chuộng từ năm này qua năm khác. Mẫu giày này cho hiệu quả kéo chân dài hơn nhờ tông màu gần với màu da. Giày màu be còn có sự trang nhã, nhưng vẫn tươi tắn, trẻ trung. Mẫu giày này "ăn nhập" hoàn hảo với các bộ trang phục mang tông màu trắng hoặc be làm chủ đạo. Chị em có thể diện giày màu be trong nhiều bối cảnh, chẳng hạn như tới công sở, đi chơi hay dự tiệc cưới. Bổ sung giày màu be cho tủ đồ cũng là cách hay để chị em nâng tầm phong cách.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn cũng được coi là một trong những món thời trang luôn chuẩn mốt. Thiết kế giày mũi nhọn tạo cảm giác chân dài và thanh thoát hơn, từ đó vóc dáng cũng được cải thiện hiệu quả. Không chỉ tôn dáng tối ưu, giày cao gót mũi nhọn còn ghi điểm ở sự sang trọng, tinh tế. Kiểu giày này phù hợp với các công thức diện đồ chỉn chu như áo vest + chân váy dài, áo thun + quần ống loe hay áo sơ mi + quần âu. Giày cao gót mũi nhọn có nhiều biến tấu về màu sắc để bạn lựa chọn. Nếu yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy ưu tiên giày cao gót mũi nhọn mang tông màu đen, trắng hoặc nâu.

Boots cao gót

Mùa của những đôi boots đã đến và Song Hye Kyo cũng không bỏ qua kiểu giày này khi hoàn thiện phong cách. Thay vì chọn boots đế bệt, Song Hye Kyo ưu tiên boots cao gót hơn. Phiên bản boots này sẽ không "dìm" dáng người diện, thay vào đó là giúp vóc dáng thêm cao ráo. Sự xuất hiện của đôi boots cao gót cũng giúp bộ cánh thêm phần chỉn chu, sang trọng. Bên cạnh boots cao gót mang tông màu đen, Song Hye Kyo còn đổi mới phong cách với những đôi boots màu be trẻ trung, nữ tính.

Ảnh: Sưu tầm