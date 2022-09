4 kiểu giày dép giúp bộ trang phục thêm trẻ trung

Tuy không phải là những nhân vật chính như áo quần, giày dép vẫn có khả năng quyết định đến độ sành điệu, đẹp mắt của bộ đồ. Nói một cách khác, nếu chọn đúng, giày dép có thể nâng cấp cả set trang phục. Còn khi chọn sai, giày dép dễ "phá hỏng" outfit của bạn. Bởi vậy mà trong quá trình mua sắm giày dép, chị em cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi "rút hầu bao".

Một số kiểu giày dép sẽ mang đến hiệu quả hack tuổi, giúp set trang phục trông năng động và thời thượng hơn. Dưới đây chính là 4 mẫu giày dép rất được việc trong khoản trẻ hóa phong cách, xứng đáng để chị em sắm cho tủ đồ mùa thu.

Giày màu be

Giày màu be có rất nhiều ưu điểm, nên được các quý cô sành điệu vô cùng yêu thích. Mẫu giày này giúp thắp sáng cả set trang phục, nhờ vậy mà vẻ ngoài của bạn trông trẻ trung hơn rất nhiều. Giày màu be còn ghi điểm ở vẻ trang nhã, giúp chị em có được bộ trang phục tinh tế, thanh lịch. Thêm một điểm rất đáng chú ý ở giày màu be, đó là khả năng hack dáng. Mẫu giày này có tông màu gần với màu da, nên tạo cảm giác chân dài hơn, vóc dáng thêm cao ráo.

Mùa thu năm nay, các quý cô sành điệu đang dành sự ưu ái cho kiểu boots mang tông màu be. Mẫu boots này hợp diện với mọi kiểu trang phục, từ nữ tính, nhẹ nhàng như váy vóc, cho đến set áo thun + quần jeans bụi bặm. Không chỉ trẻ trung và sành điệu, boots màu be còn tăng vẻ sang xịn mịn cho cả outfit.

Giày mũi vuông

So với giày mũi nhọn, giày mũi vuông có thể không đem đến hiệu quả hack dáng kỳ diệu bằng. Tuy nhiên, mẫu giày này lại hack tuổi hiệu quả hơn. Giày mũi vuông toát lên nét hiện đại, giúp set trang phục của bạn trông thật thời thượng. Chưa kể, giày mũi vuông còn rất sang trọng, tinh tế, chị em sẽ ghi điểm phong cách nếu diện mẫu giày này.

Để không tốn công sức trong khoản mix đồ, lựa chọn lý tưởng nhất chính là giày mũi vuông mang tông màu trung tính như đen, trắng, be. Các mẫu giày này sẽ cân bằng set đồ, đảm bảo nét hài hòa, tinh tế cho tổng thể.

Sneaker trắng

Nét năng động, trẻ trung của giày sneaker trắng là điều khỏi cần bàn cãi. Vì vậy, mẫu giày này cho hiệu quả hack tuổi tốt nhất. Giày sneaker trắng không chỉ hợp mix cùng các set đồ khỏe khoắn như áo thun + quần jeans, mà còn lý tưởng để diện cùng váy vóc điệu đà, hay bộ suit đứng dáng.

Giày sneaker trắng có gì đó rất trang nhã, nên giúp set trang phục của bạn trông thanh lịch, sang xịn mịn. Có một lưu ý nho nhỏ khi đi mua sắm giày sneaker trắng, đó là chị em nên chọn mẫu có phom dáng nhỏ gọn. Kiểu giày này sẽ hack chiều cao tốt, đảm bảo vẻ thanh thoát cho vóc dáng, chứ không đem đến cảm giác cồng kềnh, nặng nề.

Giày mule

Mule là kiểu giày luôn chuẩn mốt, được các quý cô sành điệu đặc biệt ưa chuộng vào mùa hè và mùa thu. Với thiết kế hở gót, mule mang đến sự phóng khoáng và sành điệu cho tổng thể trang phục. Chưa kể, mẫu giày này còn tạo cảm giác thoáng chân, nên sẽ giúp vóc dáng của chị em trông cao ráo, thanh thoát.

Giày mule rất dễ diện, bạn có thể kết hợp item này với mọi set trang phục. Tuy nhiên, chuẩn xu hướng nhất chính là cách mix giày mule với quần ống đứng và một số kiểu áo như sơ mi, áo thun, áo len mỏng. Những ý tưởng diện đồ này sẽ giúp phong cách của bạn thêm sành điệu, hút mắt mà chẳng cần cố.

Bạn không nên sắm giày mule có thiết kế quá cầu kỳ, màu sắc lòe loẹt. Lụa chọn lý tưởng nhất chính là mule mang tông màu trung tính, vừa dễ mix đồ lại vừa đảm bảo vẻ tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm