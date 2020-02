4 kiểu buộc nơ xinh điệu mê tơi nếu không copy từ gái Hàn thì bạn đúng là không có tinh thần làm đẹp

Đã bao giờ các hot girl Hàn chịu ngồi yên trước các mốt làm điệu đâu. Bởi cứ cách vài tháng thì hội sành mặc xứ kim chi lại lăng xê một trào lưu mới và rủ nhau chưng diện ầm ầm. Và nếu bạn còn đang nhớ đến những chiếc kẹp tóc ngọc trai, chun buộc tóc hay kẹp tóc càng cua thì đáng tiếc phải thông báo với bạn rằng mấy món đó giờ đã bớt hot hit rồi, thay vào đó là những chiếc ruy băng, nơ to tổ chảng và khăn lụa lên ngôi. Nếu như chưa từng thử buộc tóc với các phụ kiện kể trên thì loạt gợi ý từ những tín đồ Hàn dưới đây sẽ giúp cho bạn kha khá trong khoản hiện đại hoá phong cách chính mình.



Buộc tóc nửa đầu với ruy băng thắt nơ

Dù chưa buộc nửa tóc với ruy băng bao giờ nhưng nhìn các cô nàng sành điệu trên Instagram diện chúng, hẳn bạn cũng thấy muốn "nhích" rồi đúng không, vì ai nào cũng trông xinh xẻo, dễ cưng quá đỗi cơ mà! Với những quý cô tóc dài dịu dàng thì style làm điệu này càng là "chân ái" hơn, giúp bạn đổi gió trông lạ lạ, hay hay, "bánh bèo" nhưng chắc chắn không sến chút nào nhé!

Buộc tóc nửa đầu với nơ/kẹp nơ to bản



Đừng vội chê những chiếc nơ to với lý do chúng đôi lúc còn to hơn cả đầu, bởi những món ấy chính là mốt làm điệu mà gái Hàn theo đuổi dạo gần đây. Dù bạn tóc dài hay ngắn thì cứ yên tâm là vẫn đu đưa theo trend này được. Nếu không sắm một chiếc nơ to tổ chảng thì cũng hãy sở hữu một chiếc kẹp hình nơ tương xứng để diện cho thêm xinh. Và chắc chắn rằng bạn sẽ thấy mình khác lạ, ấn tượng sơ với mái tóc không có điểm nhấn phụ kiện gì. Thay vì "nhẵn mặt" với chun buộc tóc đơn giản rồi thì hãy dành tình cảm cho những chiếc nơ to càng nhìn càng thấy sang xịn.

Tóc buộc cao với nơ "to chà bá"

Một khi đã buộc tóc nửa đầu với nơ to, các nàng sành mốt xứ củ sâm hiển nhiên không bỏ qua chiêu diện tóc buộc đuôi ngựa, mái thưa với chun buộc hình nơ to "vĩ đại". Thể nào diện style này xuống phố, bạn cũng sẽ gây chú ý cho xem và trở thành quý cô trendy, phong cách trong mắt nhiều người nữa.

Tóc buộc thấp với khăn lụa

Thật lòng mà nói bất cứ cô gái nào thích style nhẹ nhàng tình cảm thì nhất định không thể bỏ qua trend buộc tóc thấp vừa trẻ xinh, vừa sang xịn với khăn lụa được rồi. Vì như bạn thấy đó, các hot girl sành điệu tại Hàn đều mê mệt với chiêu làm đẹp tóc đơn giản mà thu hút này, để giúp vẻ ngoài thêm ngọt ngào hơn. Không cần cầu kì tết tóc hay làm phồng, uốn xoăn các kiểu, bạn vẫn sẽ có mái tóc đẹp vạn người mê chỉ bằng cách buộc tóc thấp nền nã với một chiếc khăn lụa màu sắc yêu thích là chuẩn rồi!