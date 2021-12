4 kiểu blazer sao Hàn diện suốt vì cứ lên đồ là sành điệu 10 điểm

Sao Hàn chính là một trong những nguồn cảm hứng mặc đẹp của nhiều chị em. Họ diện đồ khá đơn giản, nhưng luôn toát lên sự sành điệu và thời thượng. Với những đặc trưng phong cách như vậy, blazer chính là item không thể thiếu trong tủ đồ của các mỹ nhân xứ Hàn. Nói không hề quá lời, blazer chính là item chiếm sóng bậc nhất style của sao nữ Kbiz. Sao Hàn diện blazer theo cách đa dạng, họ cũng sắm sửa nhiều phiên bản blazer khác nhau nhưng nổi bật nhất là 4 mẫu mã sau đây. Nếu bổ sung hết cho tủ đồ những kiểu blazer yêu thích của sao Hàn, bạn dễ mặc đẹp và thanh lịch chẳng thua gì họ.

Blazer đen

Đứng đầu bảng trong danh sách những kiểu blazer được sao Hàn mê nhất chính là blazer đen. Phiên bản này dù rất đơn giản nhưng đặc điểm này lại giúp blazer đen trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho mọi kiểu trang phục. Dễ mặc là một chuyện, blazer đen còn có sức mạnh nâng tầm cả tổng thể trang phục trông thời thượng và xịn mịn hơn. Để diện blazer đen trông trẻ trung và hút mắt nhất, sao Hàn thường kết hợp với quần jeans xanh, nhã nhặn hơn thì là jeans đen. Combo này hack tuổi tốt, sành điệu mà vẫn đảm bảo cho người mặc sự thanh lịch.

Blazer kẻ

Tủ đồ của chị em không nên bị giới hạn bởi toàn các kiểu blazer trơn màu. Blazer kẻ cũng là món thời trang cực kỳ đáng bổ sung để giúp phong cách thêm tươi mới, nhiều màu sắc.

Blazer kẻ nổi bật nhưng vẫn có nét kinh điển nên diện lên sang trọng, đầy phong cách. Nếu chọn khéo những chiếc blazer kẻ mang tông màu ghi xám, xanh navy, be hoặc nâu làm chủ đạo, vẻ ngoài của bạn sẽ sang chảnh không thua gì sao Hàn. Khi diện blazer kẻ, các mỹ nhân Kbiz không mix đồ cầu kỳ cho lắm vì kiểu áo khoác này vốn đã nổi bật. Và học sao Hàn kết hợp blazer kẻ với các items trơn màu, chị em sẽ dễ có được vẻ ngoài hài hòa và thời thượng hơn.

Blazer dạ

Vào những ngày trời lạnh giá nhưng vẫn thích diện blazer, chị em hãy bổ sung ngay cho tủ đồ một hai chiếc blazer vải dạ. Kiểu blazer này không chỉ đủ ấm, mà còn toát lên sự trang nhã, thanh lịch. Diện blazer vải dạ, chị em có thể lo bị cộng tuổi nhưng rất may, sao Hàn có bí kíp để tránh khỏi tình trạng này. Cụ thể, họ sẽ layer bên trong blazer vải dạ những kiểu áo trẻ trung như là thun trắng, áo len màu mè, sau đó là mix cùng quần jeans xanh/đen, vậy là không lo bị "dừ" đi, chỉ sành điệu trở lên.

Blazer màu be

Những items màu be luôn là khoản đầu tư xứng đáng vì diện lên nhã nhặn, không sợ lỗi mốt; blazer màu be cũng là một trong số đó. Các sao nữ Hàn dành nhiều sự ưu ái cho blazer màu be; và họ có một số chiêu mix đồ để chinh phục item này một cách xuất sắc. Đơn giản nhất, chị em chỉ việc kết hợp blazer màu be với những mẫu áo len, sơ mi màu trung tính. Muốn trông nổi bật và tươi mới hơn, hãy học Seulgi (Red Velvet) kết hợp blazer màu be với áo và quần tông màu xanh, hay như cách mix với quần jeans + boots trắng của Jessica cũng rất thú vị, đáng ghim vào cẩm nang mặc đẹp.

