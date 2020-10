4 kiểu áo phông cực kỳ "kém sang" mà bạn đừng dại rinh về cho chật nhà

Áo phông là chiếc áo cơ bản, luôn có mặt trong tủ đồ của mọi cô nàng vì sự thoải mái, năng động, dễ mặc và tất nhiên là dễ đẹp. Giá của áo phông cũng khá rẻ và có nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Tuy nhiên có những kiểu áo phông cực kỳ "kém sang", diện lê vừa sến vừa dừ lại không tôn dáng, đi shopping có mù quáng thế nào thì bạn cũng đừng dại mà chọn những chiếc áo này.



Áo phông có chất vải quá mỏng

Về chất liệu, áo phông mặc hàng ngày của chúng ta nên làm từ loại vải cotton chất lượng tốt, có thể thấm hút mồ hôi vào mùa Hè, thoáng khí, không bí bức, độ dày phù hợp đảm bảo không quá mỏng, không quá mềm. Chất vải mỏng quá, dễ dính vào da thịt hoặc làm lộ đường viền đồ lót bên trong, đẩy người diện vào tình cảm ngại ngùng kém sang. Khi chọn áo phông, bạn nên chú ý vào những mẫu áo có đặc tính co giãn, dễ khô và chống nhăn, khi diện sẽ bền, không bị dão chảy hay làm lộ đường viền đồ lót kém duyên.

Họa tiết, logo kém đẹp

Các kiểu áo phông phổ biến chủ yếu có màu trơn, kiểu logo, in chữ cái hoặc in kiểu hoa văn. Thông thường, slogan in trên áo phông thường ở phía trên ngực, phía bên trái vừa tôn vòng 1 gợi cảm hơn lại tạo vẻ sang trọng. Tuy nhiên sai lầm của nhiều cô nàng là thường chọn những thiết kế có logo to oạch, hoa văn lòe loẹt. Những kiểu áo này vừa sến súa lại vừa khó phối đồ. Cách đơn giản nhất là bạn nên chọn áo phông trơn màu, logo và hoa văn nhẹ nhàng, kích cỡ nhỏ nhắn, kiểu áo này diện đi làm hay đi chơi cũng hợp.

Màu sắc lòe loẹt

Áo phông đương nhiên là màu trắng phổ biến nhất, nhưng mặc màu trắng suốt ngày thì có phần đơn điệu quá. Vì vậy nhiều nàng đã chọn những màu sắc nổi bật khác. Nhưng nếu sẩy chân chọn nhầm thì bạn sẽ vớ phải những màu sắc nổi bần bật, lòe loẹt kém sang và khó mặc, những màu sắc nổi rất dễ lỗi mốt và tạo cảm giác quê kiểng. Vậy nên nếu muốn thay đổi, không chỉ quay quẩn với đen trắng mà không bị quá lòe loẹt thì bạn nên chọn áo phông mang tông màu pastel nhẹ nhàng.

Cổ áo đính kết diêm dúa

Áo phông có kiểu dáng khá cơ bản, vì vậy nhiều nàng đã chọn những kiểu áo với phần cổ áo đính kết diêm dúa, thêu hoa văn, đính hạt hoặc cắt xẻ uốn lượn. Nhưng rõ ràng những kiểu áo này trông rất dễ lỗi mốt và sến súa. Có chi bạc triệu sắm đồ mà lại diện kiểu áo sến rện này thì style của bạn vẫn mãi không khá khẩm lên được.