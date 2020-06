4 kiểu áo “nổi như cồn” gần đây hóa ra đã được các "chị đại" K-biz lăng xê từ đời nảo đời nào

Xuyên không về style các chị đẹp Hàn Quốc những năm 2000, hẳn các tín đồ sành mốt sẽ thấy quen quen. Bởi nhiều kiểu áo rầm rộ năm xưa nay đã trở lại và đang là xu hướng được các cô gái thời nay diện rần rần. Nên mới nói, thời trang là một vòng lặp, các mốt ăn mặc từng lỗi thời bất cứ lúc nào cũng có thể "đội mồ sống lại" thành trend. Điển hình như 4 mẫu áo đang "hot hit" thời điểm này kì thực đã được Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun chưng diện từ lâu.



Áo khoác lửng

Ở những năm 2000, không chỉ riêng Song Hye Kyo diện áo khoác lửng "dày đặc" trong "Ngôi nhà hạnh phúc" mà các chị đẹp của K-biz khác như Kim Tae Hee, Kim Jung Eun, Lee Hyo Ri cũng từng có một thời lăng xê mốt áo khoác lửng huy hoàng không kém cạnh. Lối diện đồ của các mỹ nhân là mix item này chung với váy hoặc áo hai dây, mang đến tổng thể vừa ngọt ngào, vừa dễ thương đến tợn.

Hè này, áo khoác lửng cũng đang "len lỏi" vào street style của hội mặc đẹp Instagram nhưng tất nhiên là với một diện mạo mới, kiểu dáng cũng trẻ trung hiện đại hơn. Nhờ đó, chúng ta bắt gặp những chiếc áo cardigan lửng mỏng nhẹ xinh yêu, hay áo khoác lửng kiểu cách giúp nâng điểm thanh lịch cho set đồ.

Layer áo hai dây và áo len cổ rộng

Những chiếc áo hai dây layer cùng áo cổ rộng cũng được xem là trào lưu ăn mặc của hội "chị đại" K-biz cách đây 15,16 năm. Những tưởng mốt diện đồ này đã lui vào dĩ vãng nhưng thực tế, gái Hàn lại đang "kết" chiêu diện áo 2 lớp với áo hai dây bên trong và áo len cổ rộng ôm sát bên ngoài. Sự kết hợp của 2 kiểu áo basic tạo ra "combo" khá hoàn hảo, giúp hội con gái tôn lên xương quai xanh, đồng thời tăng thêm nét sexy, gợi cảm.

Áo cởi khuy



Áo hai lớp vẫn thống trị phong cách ăn mặc thời bấy giờ của các sao nhưng hiển nhiên, những gương mặt đình đám như Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo đã "chế cháo" ra kiểu diện hay ho khi kết hợp áo thun hở khuy với áo dây bên trong có màu sắc tương phản. Kiểu áo này cũng thường được sáng tạo khi may giả lớp áo trong để hội chị em vẫn theo style diện layer mà không sợ nóng. Ngày nay, gái Hàn có cách kết hợp cardigan cởi khuy, khoe khéo phần áo bên trong, tạo nên style sexy nửa kín nửa hở nhưng không kém phần tinh tế.

Áo nơ to bản

Ngắm Han Chae Young khoe dáng với chiếc áo quây nơ to những năm 2000 mà dân sành mốt chắc chắn liên tưởng đến kiểu áo "đi đâu cũng gặp" của Chanel cũng với chi tiết nơ to "đập vào mắt". Trend diện áo hai dây nơ to bản này hot đến độ không chỉ các sao tậu ngay item xịn của nhà mốt Pháp mà các shop thời trang châu Á cũng ồ ạt "copy" mẫu mã để phục vụ cho loạt tín đồ.