4 hộp cushion "made in Vietnam" cực hợp tông da người Việt, còn dưỡng da sáng khỏe

Không khó để tìm cushion ngoại nhập trên thị trường, nhưng những năm gần đây, mỹ phẩm Việt đã có bước tiến đáng kể, đặc biệt ở dòng phấn nước. Các thương hiệu nội địa không chỉ đầu tư vào thiết kế, chất lượng mà còn nghiên cứu tông màu phù hợp với làn da người Việt - vốn thiên vàng hoặc trung tính. Dưới đây là 4 hộp cushion "made in Vietnam" vừa dễ dùng, vừa mang lại hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên.

1. M.O.I Iconic Perfection Cushion SPF 50+ PA+++

Đây là dòng cushion được nhiều người yêu thích nhờ lớp nền mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ che phủ. Sản phẩm có chỉ số chống nắng cao SPF 50+ PA+++ giúp bảo vệ da trước tia UV khi hoạt động ngoài trời. Điểm cộng lớn của M.O.I là bảng màu khá sát với tông da người Việt, không bị quá hồng hoặc quá xám. Khi tán lên da, lớp nền tiệp màu tự nhiên, tạo hiệu ứng da đều màu, căng bóng vừa phải mà không bị dày. Ngoài khả năng che phủ lỗ chân lông và vết thâm nhẹ, cushion này còn chứa thành phần dưỡng ẩm giúp da không bị mốc khi ngồi điều hòa nhiều giờ.

Phù hợp với: da thường đến da khô, người thích lớp nền glowy nhẹ nhàng.

2. OFÉLIA Uncovered Longwear Cushion SPF50+/PA++++

OFÉLIA hướng đến phong cách trẻ trung, hiện đại và Uncovered Longwear Cushion là một trong những sản phẩm nổi bật. Với SPF50+/PA++++, sản phẩm đảm bảo khả năng chống nắng cao, thích hợp cho môi trường nắng nóng. Chất cushion có độ che phủ khá tốt, giúp che quầng thâm, thâm mụn ở mức tương đối mà không cần quá nhiều lớp. Lớp nền bán lì (semi-matte), giữ được độ tươi tắn mà vẫn hạn chế bóng dầu sau vài giờ. Đây là lựa chọn hợp lý cho nàng công sở hoặc sinh viên cần lớp nền bền màu suốt ngày dài.

Phù hợp với: da hỗn hợp, da dầu nhẹ, thích lớp nền tự nhiên nhưng vẫn che phủ ổn.

Nơi mua: OFÉLIA

3. Cỏ Mềm Phấn Nước SPF 35 PA+++

Cỏ Mềm nổi tiếng với định hướng thiên nhiên và lành tính. Dòng phấn nước SPF 35 PA+++ của thương hiệu này mang đến lớp nền mỏng nhẹ, trong veo theo phong cách "da thủy tinh". Độ che phủ ở mức nhẹ đến trung bình, phù hợp với những ai có nền da tương đối ổn và muốn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Điểm đáng chú ý là sản phẩm tạo cảm giác ẩm mượt, ít gây khô căng, thích hợp cho da nhạy cảm hoặc da khô. Tông màu cũng thiên về sắc da vàng - trung tính, khá dễ tiệp với làn da người Việt.

Phù hợp với: da khô, da nhạy cảm, người yêu thích makeup trong trẻo.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Lemonade Supermatte Cushion

Nếu bạn thuộc team da dầu và ưu tiên khả năng kiềm dầu, Lemonade Supermatte Cushion là cái tên đáng cân nhắc. Đúng như tên gọi, sản phẩm mang lại lớp nền lì rõ rệt, hạn chế bóng nhờn hiệu quả. Khả năng che phủ tốt, có thể xử lý các khuyết điểm như thâm mụn, vùng da không đều màu chỉ sau một lớp mỏng. Khi tán kỹ, lớp nền vẫn giữ được độ mịn chứ không bị dày cộm. Sản phẩm thích hợp cho khí hậu nóng ẩm, giúp lớp makeup bền hơn trong nhiều giờ.

Phù hợp với: da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, người thích lớp nền lì, sắc nét.

Nơi mua: Lemonade

Vì sao cushion "made in Vietnam" ngày càng được ưa chuộng? Thứ nhất, bảng màu được phát triển dựa trên tông da người Việt nên ít gặp tình trạng lệch tông, xám mặt. Thứ hai, mức giá hợp lý giúp bạn dễ dàng thay lõi hoặc đổi sản phẩm theo mùa. Ngoài ra, nhiều thương hiệu đã chú trọng thêm thành phần dưỡng ẩm, chống nắng, giúp da vừa được trang điểm vừa được bảo vệ.

Dù lựa chọn sản phẩm nào, bạn cũng nên dưỡng ẩm kỹ trước khi đánh nền và tẩy trang sạch vào cuối ngày để duy trì làn da khỏe. Với sự phát triển hiện tại, cushion nội địa Việt hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu từ tự nhiên trong trẻo đến lì kiềm dầu - chỉ cần chọn đúng loại phù hợp với làn da của mình.