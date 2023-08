4 gam màu trang phục tôn da trắng hồng, ai mặc cũng đẹp

Việc lựa chọn màu sắc trang phục đem đến nhiều công dụng nâng tầm phong cách. Nếu diện đồ có màu sắc phù hợp, vẻ ngoài của bạn sẽ có sự sang trọng, sành điệu và hợp mốt. Bên cạnh đó, màu sắc trang phục còn có thể tôn da sáng hơn, giúp bạn có diện mạo rạng rỡ. Dưới đây là 4 gam màu tôn da hiệu quả nhất, muốn phong cách mùa thu 2023 sành điệu hơn so với năm ngoái, chị em rất nên tham khảo.

Trang phục màu nâu

Trang phục màu nâu được coi là đặc trưng phong cách của mùa lạnh. Những món đồ mang tông màu nâu rất phù hợp với không khí thu/đông dịu dàng và trầm lắng. Tông màu nâu còn có khả năng tôn da sáng hơn. Bạn có thể biến hóa phong cách với những sắc độ của màu nâu như nâu camel, nâu trà sữa, hoặc nâu trầm… Từ đó, thời trang mùa thu sẽ có sự đa dạng.

Không chỉ đem đến hiệu quả tôn da sáng, tông màu nâu còn được coi là "chìa khóa" cho vẻ ngoài sang xịn mịn và tinh tế. Điều duy nhất cần lưu ý khi diện đồ màu nâu đó là trang phục này dễ khiến vẻ ngoài "dừ" hơn. Giải pháp ở đây là kết hợp đồ màu nâu với các item tông sáng như trắng, xanh denim hoặc be…

Trang phục màu xanh than

Chị em đừng bỏ qua trang phục màu xanh than khi hoàn thiện phong cách mùa thu/đông. Những món thời trang như áo sơ mi dài tay, áo len tăm, blazer hay quần âu mang tông màu xanh than thường gây ấn tượng ở nét trang nhã, tinh tế. Trang phục màu xanh than giúp cộng thêm điểm sang trọng cho người mặc. Ngoài ra, làn da của bạn sẽ thêm phần tươi sáng và rạng rỡ nếu lên đồ với trang phục màu xanh than. Chưa hết, những món đồ tông màu xanh than gần như không bao giờ lỗi mốt. Chị em càng có thêm lý do để đầu tư cho kiểu trang phục này.

Trang phục màu đen

Các món trang phục cơ bản, mang tông màu đen như áo thun dài tay, áo blazer hay quần âu… đóng vai trò quan trọng trong tủ đồ. Những món thời trang này có độ chuẩn mốt vượt thời gian, giúp bạn tạo nên các set đồ thanh lịch, thời thượng từ dạo phố cho tới đi làm. Trang phục màu đen sang trọng và cá tính là điều mà ai cũng biết nhưng bên cạnh đó, kiểu đồ này còn tôn da hiệu quả, nàng nào cũng có thể mặc đẹp. Khi diện trang phục màu đen, bạn hãy tô điểm thêm các món phụ kiện như dây chuyền vàng, vòng cổ ngọc trai hoặc khuyên tai tròn… Như vậy, tổng thể trang phục sẽ thêm phần long lanh.

Trang phục màu đỏ

Mùa lạnh chính là khoảng thời gian lý tưởng để bạn diện trang phục mang tông màu đỏ. Màu sắc này đem lại cảm giác vui vẻ, tích cực cho cả người mặc lẫn người nhìn. Trang phục màu đỏ có khả năng tôn da sáng hồng rạng rỡ. Kiểu trang phục này cũng mang đến nét quyến rũ và sắc sảo cho người diện, nhất là khi bạn chọn tông màu đỏ thẫm. Vốn dĩ, những item như váy liền, áo len hay áo khoác mang tông màu đỏ đã nổi bật. Do đó, bạn nên cân bằng tổng thể trang phục bằng cách kết hợp item màu đỏ với các món đồ tông màu trung tính như đen, trắng, be. Như vậy, vẻ ngoài sẽ trở nên tinh tế, sành điệu hơn.

Ảnh: Sưu tầm