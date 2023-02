4 dòng son đỏ "độc quyền" ngày Valentine: Nàng thì mê mệt, chàng liền đắm say

Chỉ còn một ngày nữa là Valentine, thời điểm mà chàng trai hay các cô gái đều tìm hiểu những món quà lãng mạn nhất dành cho nửa kia của mình. Đối với các nàng, vui một chút họ cũng muốn tô một chút son đỏ, buồn một chút họ cũng muốn trên gương mặt phảng phất chút son đỏ để "ngụy trang" cho nhan sắc của mình.

Vậy nên với phái đẹp, son đỏ luôn là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng và ngọt ngào. Dù có sở hữu cho mình bao nhiêu cây son đi chăng nữa thì các nàng vẫn muốn "tham lam" hơn một chút. Chính vì vậy mà món quà tuyệt nhất dành cho các nàng nhân ngày Lễ Tình Nhân tới đây không gì khác là một cây son đỏ chứa quyền năng vô biên cho nhan sắc của các nàng.

Và rồi các nàng, một đôi môi đỏ mọng căng tràn lại chứa đựng sức quyến rũ đầy mê hoặc để chàng "suốt đêm thao thức vì em".

1. Son YSL phiên bản giới hạn cho mùa Valentine 2023 Rouge Pur Couture The Slim

* Rouge Pur Couture The Slim với Rouge Paradoxe (màu đỏ thuần kiêu kỳ) và Rouge Libre (màu đỏ đất quyến rũ)

* Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical với Brown No Way Back (hồng đất cá tính) và Limitless Cinnabar (đỏ đất nổi bật)

Vẫn là những dòng son lì trứ danh của YSL nhưng phiên bản giới hạn mùa Valentine năm nay mang đến diện mạo ấn tượng và táo bạo khi kết hợp hai màu đen và vàng. Sắc đỏ quyền lực quyến rũ của Rouge Pur Couture The Slim hay sự nền nã của Brown No Way Back chắc chắn sẽ mang lại cho các nàng sức quyến rũ không thể chối từ.

Nơi mua: Shop YSLbeauty và các cửa hàng chính hãng của YSL Bộ son kèm quà tặng mùa Valentine từ YSL 01 - Son The Slim RPC - phiên bản OS 2023 01 - Hydra Bounce Lotion 10ml 03 - Mẫu thử kem lót Greenlight

2. MAC Matte/ Retro Matte Lipstick phiên bản giới hạn Valentine 2023

MAC đã quá nổi tiếng với chất son lì lên màu siêu đẹp và tiệp màu môi, và trong Valentine này, thương hiệu đốn tim các nàng với BST giới hạn với vẻ ngoài ngọt ngào lãng mạn hơn bai giờ hết. Vẫn là dòng son "viên đạn" trứ danh nhưng thay vì màu đen sang trọng như thường ngày, Valentine này cây sẽ sẽ được phủ một màu ánh hồng điểm xuyết trái tim lấp lánh.

Nhất là khi đặt mua son MAC, các nàng còn có cơ hội sở hữu thêm những món quà tặng hấp dẫn đi cùng càng thôi thúc các nàng đặt mua không ngớt. Thật sự mà nói chưa bao giờ son MAC lại có một giao diện ngọt ngào thu hút đến nhường này.

Nơi mua: Mall của MAC tại Lazada Mua 1 son tặng 1 túi đựng đồ trang điểm trị giá 500k

3. Lancôme L'absolu Rouge Intimatte phiên bản giới hạn Valentine 2023

Lancôme cũng vừa tung ra phiên bản "bình mới rượu mới" cho dòng son L'Absolu Rouge đình đám của hãng với hai gam màu 218 hồng cam sữa và 196 đỏ cam cháy.

Giao diện được thay mới hoàn toàn nhưng vẫn giữ được thiết kế trứ danh của dòng L'absolu Rouge Intimatte, phiên bản Valentine 2023 có vỏ nhung chạm khắc họa tiết bàn cờ kinh điển và thân son ánh vàng thời thượng. Không chỉ là một cây son với sắc độ đầy ma lực, L'absolu Rouge Intimatte còn như một món trang sức cổ điển, sang trọng giúp nàng bừng sắc trong dịp Valentine này.

Nơi mua: Mall của Lancôme tạiLazada Thêm set quà tặng lên tới 800k.

4. shu uemura amplified liquid pigment

shu uemura chính thức cho ra mắt dòng son lì mịn mạnh mẽ ngày trong mùa Valentine này. Cây son mang lại hiệu ứng lâu trôi hoàn hảo với đa dạng sắc đỏ đảm bảo giúp các nàng chinh phục mọi ánh nhìn.

*𝐀𝐏 𝐑𝐃 𝟏𝟖𝟖: Màu đỏ cam đất quyến rũ

* 𝐀𝐏 𝐁𝐆 𝟗𝟕𝟕: Màu đỏ hồng đất dịu dàng

* 𝐀𝐏 𝐁𝐑 𝟕𝟗𝟒: Màu nâu đỏ trưởng thành

* 𝐀𝐏 𝐁𝐑 𝟕𝟖𝟒: Màu đỏ cam thuần đầy thu hút

Với những sắc độ đỏ rực rỡ, dòng son shu uemura amplified liquid pigment như thể đang thách thức mọi ánh nhìn bởi đôi môi căng mọng đỏ rực đẹp một cách ma mị và huyền ảo.

Nơi mua: Shop shu uemura Quà tặng đi kèm 01 x son rouge unlimited matte bg954 mini 01 x túi mỹ phẩm shu uemura new year 22 Hoặc Son rouge unlimited matte bg954 mini Túi mỹ phẩm shu uemura new year 22