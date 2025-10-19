4 đôi giày HOT nhất mùa thu

Nếu như trước đây, những đôi giày đế dày cộp từng là "must have" của thời trang đường phố thì giờ đây, xu hướng lại gọi tên những thiết kế mỏng nhẹ, linh hoạt và thanh thoát. Từ sneaker, loafer, Mary Jane đến giày mũi nhọn, những đôi giày đế mỏng đang lên ngôi vì không chỉ dễ phối, dễ đi mà còn thể hiện rõ nét tinh thần thời trang của mùa thu: tự do, nhẹ nhàng và đầy khí chất.

1. Sneaker đế mỏng

Làn sóng thay đổi phong cách giày dép năm nay bắt đầu từ những đôi sneaker mang hơi thở retro. Adidas Samba, Onitsuka Tiger Mexico 66 hay Puma Speedcat đều là những hot pick item được giới trẻ lăng xê nhiệt tình vì mang lại gu thời trang năng động nhưng không kém phần duyên dáng.

Adidas Samba là kiểu giày kinh điển mặc với gì cũng hợp, lúc nào cũng xinh

Bạn có thể chọn những đôi Samba với bảng màu mở rộng từ cổ điển trắng đen đến pastel và metallic giúp việc phối đồ trở nên thú vị và phá cách hơn. Puma Speedcat lại nổi bật với đường nét gọn gàng, phóng khoáng với tông đỏ rực hay đen tuyền, hoặc mix màu hồng trắng cũng rất được lòng các cô nàng tiểu thư. Nhìn chung, kiểu sneaker đế mỏng không chỉ hợp mang vào mùa hè mà cũng hợp "vibe" mùa thu, mix match với trench coat, blazer hay áo da đều vẻ thanh lịch pha chút thể thao, rất thời thượng.

2. Loafer đế thấp

Với thiết kế mềm mại, nhẹ nhàng, đôi loafer đế mỏng mang đến cảm giác thoải mái, dễ đi, và cực kỳ linh hoạt, phù hợp cho cả những ngày đi làm lẫn dạo phố. Phần da mềm ôm chân, dáng mũi giày kéo dài giúp đôi chân thêm thanh thoát.

Kiểu giày này khi lên chân không bị cứng nhắc mà pha chút lười biếng, phóng khoáng, đúng kiểu kiểu lười mà vẫn sang. Chỉ cần phối với quần suông, chân váy ngắn hoặc jeans, bạn đã có ngay một outfit sành điệu đậm chất mùa thu mà không cần cầu kỳ.

3. Mary Jane đế thấp

Mary Jane chưa bao giờ lỗi mốt. Với mùa thu, bạn thường layer quần áo nhiều tầng thì 1 đôi giày Mary Jane đế thấp sẽ giúp tổng thể outift trông tinh gọn và nhẹ nhàng hơn mà vẫn đủ duyên dáng, thanh lịch.

Bạn có thể chọn dáng giày mũi vuông bo tròn đem lại cảm giác trưởng thành, hiện đại, còn mũi tròn to bản thì giữ nguyên nét tiểu thư, đáng yêu. Gam màu đen cổ điển hoặc đỏ rượu vang là hai lựa chọn không bao giờ sai - vừa tôn chân, vừa dễ phối đồ. Dù là kết hợp với chân váy midi, váy ngắn hay quần suông, giày Mary Jane vẫn mang lại nét nữ tính rất tự nhiên.

Gợi ý nơi mua: Lalila, sweetc, YOLO, little.x

4. Giày mũi nhọn đế thấp

Nếu bạn nghĩ giày mũi nhọn chỉ dành cho môi trường công sở thì xu hướng năm nay sẽ khiến bạn "quay xe". Những đôi giày mũi nhọn đế bệt hoặc gót thấp đang dần thay thế kiểu cao gót truyền thống, vẫn giữ nét thanh lịch nhưng lại dễ chịu, linh hoạt hơn nhiều.

Ưu điểm "truyền kiếp"của kiểu giày này là giúp đôi chân trông dài và thon hơn. Khi đi cùng quần suông dài chạm đất, váy midi hay váy bút chì tạo cảm giác phóng khoáng pha chút lười biếng. Nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn đủ khí chất, giày mũi nhọn đế thấp chính là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn có vẻ ngoài chỉn chu mà không cần phải gò bó trong đôi giày cao gót truyền thống.

Nguồn: Sohu



