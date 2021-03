4 đặc điểm của bố rất dễ di truyền cho con gái, điểm thứ 3 khiến nhiều người vô cùng xấu hổ

Ngoại hình của một đứa trẻ ảnh hưởng khá nhiều bởi gen di truyền của bố mẹ. Vậy những đặc điểm nào của người cha dễ di truyền sang cho con gái, đặc điểm nào của người mẹ dễ truyền cho con trai?

Đặc điểm nào của bố sẽ truyền cho con gái?

1. Mắt hai mí

Thực tế, đôi mắt trẻ thừa hưởng chủ yếu từ yếu tố gen di truyền của cả bố lẫn mẹ. Hình dáng mắt của bố mẹ to hay nhỏ, mắt một mí hay hai mí đều ảnh hưởng đến đặc điểm đôi mắt của trẻ. Thế nhưng chủ yếu hơn một nửa vẫn là từ người bố.

Nếu bố sở hữu đôi mắt 2 mí, con gái sinh ra có đôi mắt 2 mí xác suất khá cao, chiếm đến khoảng 60%. Trái lại, nếu bố sở hữu đôi mắt 1 mí, khả năng cao con gái sinh ra cũng sẽ sở hữu đôi mắt một mí từ cha và cơ hội sở hữu đôi mắt 2 mí thấp hơn.

Bố sở hữu đôi mắt hai mí thì con gái thường cũng sẽ có mắt hai mí (Ảnh minh họa).

2. Sống mũi cao

Mũi là một trong những bộ phận quan trọng định hình khuôn mặt mỗi người. Người sở hữu sống mũi cao sẽ giúp khuôn mặt thanh thoát, ưa nhìn hơn, đặc biệt là ở phụ nữ. Nhiều người không biết rằng, con gái có được mũi cao hay không cũng liên quan nhiều đến gen di truyền của bố.

Nếu bố có sống mũi cao thì khả năng con gái thừa hưởng đặc điểm này của bố càng cao. Thế nhưng cần lưu ý, hình dáng mũi của một đứa trẻ có thể thay đổi theo thời gian, nếu lúc nhỏ mũi bé tẹt thì về sau có thể mũi của bé sẽ cao dần lên.

3. Mùi cơ thể

Mùi cơ thể là một điều khiến nhiều người cảm thấy tự ti, nó không gây khó chịu về thể chất nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn rất lớn đến tâm lý. Một người bị mùi cơ thể rất dễ khiến người khác xa lánh và bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, khiến họ luôn sống trong cô đơn, khó hòa đồng. Thật tiếc là đặc điểm này cũng sẽ được truyền lại cho thế hệ sau, nếu người bố có mùi cơ thể thì khả năng lớn con gái của anh ta cũng sẽ bị mùi cơ thể.

Màu da của bố cũng thường di truyền sang con gái (Ảnh minh họa).

4. Màu da



Nhiều bà mẹ quan niệm, trong thai kỳ nếu ăn thật nhiều trái cây, rau củ sẽ rất có lợi, con sinh ra sẽ sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng. Thực tế, chế độ dinh dưỡng chỉ tác động một phần rất nhỏ đến sự hình thành màu da của trẻ mà thôi. Bởi, màu da của trẻ sẽ được di truyền từ bố mẹ. Đặc biệt, con gái thường sẽ thừa kế màu da từ bố. Nếu người cha da trắng thì con gái có nhiều khả năng da trắng và ngược lại.

Đặc điểm nào của mẹ dễ truyền cho con trai?

1. IQ

Cha mẹ nào cũng hy vọng rằng mình có thể sinh ra một đứa trẻ có chỉ số thông minh cao. Chỉ số IQ của trẻ mặc dù có thể được cải thiện từng ngày, nhưng một phần khác của nó phụ thuộc vào di truyền. Nói chung, nếu chỉ số IQ của người mẹ cao, thì con trai có nhiều khả năng có chỉ số IQ cao.

Nghiên cứu của các nhà khoa học ĐH Cambridge đã chỉ ra các gen thông minh nằm rải rác trên chuỗi AND, nhưng có tới 2/3 tập trung ở nhiễm sắc thể X. Và bởi vì phụ nữ có nhiễm sắc thể XX và đàn ông có nhiễm sắc thể XY, nên chuyện trẻ được di truyền trí thông minh từ mẹ càng được khẳng định.

2. Chiều cao

70% chiều cao của trẻ là do di truyền từ bố mẹ, 30% có thể thay đổi thông qua các thói quen sinh hoạt. Chiều cao của con trai phần lớn là do mẹ quyết định, nếu chiều cao của mẹ tương đối cao thì khả năng chiều cao của con trai cũng cao.

Nhưng nếu chiều cao của con trai không cao, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng, vẫn có thể cải thiện cho trẻ thông qua vận động thể dục thể thao, bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo ngủ đủ giấc...

3. Đôi mắt

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu được sở hữu một đôi mắt to đẹp thì ngoại hình cũng sẽ được cải thiện. Kích thước mắt của con trai phụ thuộc chủ yếu vào người mẹ. Nếu mắt mẹ to thì khả năng mắt to của con trai sẽ to hơn và ngược lại.

Nguồn Sohu, Yidianzixun