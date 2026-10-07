4 công thức phối đồ old money với áo dệt kim: Mặc đi làm hay xuống phố đều sang

Set 1: Áo cardigan xám nâu + áo ba lỗ kem + quần trắng ống suông

Sự kết hợp giữa xám nâu, kem và trắng tạo ra tổng thể dịu mắt, thanh lịch mà không hề nhạt nhòa. Chọn cardigan dáng gọn, cài vài cúc phía trước hoặc khoác hờ trên vai; bên trong là áo ba lỗ chất liệu dày dặn. Quần trắng cạp cao ống suông giúp vóc dáng trông cao và thoáng hơn. Hoàn thiện set đồ bằng dép da sáng màu, túi da nâu và kính mắt gọng mảnh.

Set 2: Áo len vặn thừng + jeans xanh nhạt

Đây là công thức old money gần gũi, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ nét chỉn chu. Áo len vặn thừng màu ghi be nên được phối cùng áo trắng đơn giản và jeans ống đứng hoặc ống loe nhẹ. Một mẹo nhỏ là vắt hờ áo len qua vai để tạo điểm nhấn đúng tinh thần quý cô cổ điển. Giày bệt mũi tròn, túi xách có phom dáng cứng cáp và khuyên tai nhỏ là đủ để bộ đồ trông tinh tế hơn.

Set 3: Cardigan trắng ngà + quần xám taupe ống rộng

Nếu muốn diện đồ tông sáng nhưng không bị "bánh bèo", hãy thử cardigan trắng ngà phối cùng quần âu xám taupe. Lớp áo ba lỗ cùng tông bên trong giúp tổng thể hài hòa, còn chiếc quần cạp cao có ly tạo cảm giác thanh thoát và quyền lực vừa đủ. Kính mắt nâu, túi da màu chocolate và dép quai mảnh sẽ khiến set đồ có thêm vẻ trưởng thành, sang trọng.





Set 4: Áo len ngắn tay màu kem + quần suông ghi nâu

Đây là gợi ý lý tưởng cho những ngày đầu thu còn nắng. Áo len ngắn tay họa tiết vặn thừng mang lại nét cổ điển, trong khi quần suông ghi nâu giúp cân bằng bằng vẻ hiện đại, phóng khoáng. Sơ vin gọn gàng để tôn eo, đi cùng sneakers trắng và túi đeo vai mềm là đã có một set đồ old money rất đời thường, dễ ứng dụng khi đi làm lẫn cuối tuần.

Điểm chung của cả 4 bản phối nằm ở việc tiết chế màu sắc và ưu tiên chất liệu. Chỉ cần xoay quanh bảng màu kem, ghi, nâu, trắng cùng một vài phụ kiện da có phom dáng đẹp, bạn đã có thể mặc theo tinh thần old money mà không cần quá nhiều món đồ đắt tiền.