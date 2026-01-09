4 chiến thần nội y xứ Hàn quay trở lại

TWICE khởi động năm 2026 theo cách không thể ngọt ngào hơn khi 4 "mẩu" Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu chính thức được Victoria's Secret PINK lựa chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch Valentine's Day mới nhất. Màn bắt tay này không quá bất ngờ sau hiệu ứng tích cực mà nhóm tạo ra khi xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show 2025 hồi tháng 10.

Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu là gương mặt đại diện cho chiến dịch Valentine's Day của Victoria's Secret PINK. Nguồn: Facebook.

Lần này, Victoria's Secret PINK phủ khắp chiến dịch bằng gam hồng kẹo quen thuộc, đặt TWICE vào không gian vừa mơ mộng vừa gần gũi, nơi nội y, loungewear và những outfit mặc nhà trở thành tuyên ngôn cho tình yêu bản thân, tình bạn và những khoảnh khắc Galentine's Day thật chill cùng hội chị em.

Nguồn: X

Nhắc đến TWICE và Victoria's Secret, không thể không nhắc tới Tzuyu - "công thần" từng giúp mẫu Wear Everywhere Push-Up Bra cô diện trên sàn diễn Victoria's Secret 2025 gây sốt toàn cầu, nhanh chóng sold-out trên mọi mặt trận, thậm chí được fan ưu ái gọi là "áo ngực Tzuyu".

Mẫu bra Tzuyu diện đến giờ vẫn sold-out ở nhiều nơi. Nguồn: X

Trong chiến dịch Valentine lần này, Tzuyu trở thành gương mặt đại diện cho mẫu Wink Lightly Lined Plunge Bra với thiết kế half-padded nhẹ nhàng, kết hợp giữa lớp vải trơn tinh tế và ren xuyên thấu mềm mại. Bảng màu ngọt ngào từ hồng, tím đến đỏ và đen khiến chiếc bra vừa đủ quyến rũ cho Valentine, vừa đủ đáng yêu cho Galentine's Day. Đặc biệt, họa tiết hình trái tim nhỏ xinh phủ khắp áo là điểm nhấn khiến hội chị em không thể chối từ.

Tzuyu còn gợi ý cách phối siêu trendy: layer bra cùng áo thun trắng hoặc hồng dáng crop rộng. Kiểu phối này vừa mang nét ngẫu hứng, vừa đúng chất Gen Z, khiến nội y không còn là item "giấu kín" mà trở thành điểm nhấn thời trang. Chỉ sau 1 ngày ra mắt bộ ảnh, theo cập nhật mới nhất, mẫu bra này đã được thêm vào hơn 5.000 giỏ hàng trên trang web chính thức của Victoria's Secret PINK.

Nguồn: Victoria's Secret PINK

Bên cạnh đó, Momo mang đến vibe kẹo ngọt đúng chuẩn tinh thần của Valentine. Cô nàng tái hiện outfit từng gây chú ý tại VSFS 2025, nhưng được "dịu hóa" hơn với váy Pointelle Slip Dress họa tiết cherry tím lilac, khoác hờ để lộ chiếc Wink Lightly Lined Balconette Bra tông hồng tulip ngọt lịm - một combo vừa gợi cảm vừa rất đời thường.

Nguồn: Victoria's Secret PINK

Nayeon lại trẻ trung hơn với áo Pointelle Henley Cami màu đen họa tiết cherry, bra đỏ khẽ lộ nơi cổ áo, đi cùng quần nỉ graphic cạp trễ, tạo nên hình ảnh cô gái vừa nữ tính vừa phóng khoáng, như bước ra từ một buổi hẹn Valentine không cần quá cầu kỳ.

Nguồn: Victoria's Secret PINK

Trong khi đó, Jihyo chọn hướng cá tính và casual với concept western. Mũ cowboy lông mềm, áo thun logo thêu, quần jeans và những chiếc charm nhỏ xinh đính trên đai quần giúp trưởng nhóm TWICE toát lên năng lượng tự tin, mạnh mẽ nhưng vẫn rất đáng yêu.

Nguồn: Victoria's Secret PINK

Sự kết hợp giữa TWICE và Victoria's Secret PINK không chỉ nối dài dư âm bùng nổ từ Victoria's Secret Fashion Show 2025, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các idol K-pop trong việc định hình xu hướng thời trang và tiêu dùng toàn cầu.