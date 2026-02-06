4 chất liệu thượng hạng làm nên 'linh hồn' BST Áo dài Tết 2026 của Cardina

Với áo dài, chất liệu không chỉ quyết định phom dáng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người mặc. Hiểu rõ điều này, trong BST Tết 2026, Cardina đã chắt lọc những dòng vải mang tính biểu tượng, kết hợp giữa kỹ thuật dệt truyền thống và công nghệ xử lý hiện đại. Mỗi thước vải được lựa chọn không chỉ để tôn vinh vóc dáng mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới an lành, thịnh vượng.

Gấm hoa và Tơ thêu

Mở đầu cho câu chuyện chất liệu là sự xuất hiện của Gấm hoa và Tơ thêu. Nếu như gấm luôn được xem là "bà hoàng" của các loại vải truyền thống nhờ độ dày dặn và khả năng giữ phom tuyệt vời, thì phiên bản gấm hoa trong BST này của Cardina còn gây ấn tượng bởi độ óng ả tự nhiên.

Sự kết hợp giữa nền vải gấm sang trọng cùng những đường nét thêu nổi tinh xảo tạo nên chiều sâu cho trang phục. Chất liệu này giúp tà áo đứng dáng, che khuyết điểm tốt nhưng vẫn giữ được độ mềm mại nhất định, tượng trưng cho vẻ đẹp phú quý và khí chất kiêu sa của người phụ nữ trong những ngày đầu xuân.

Lụa Tô Châu và Tơ tằm ánh kim

Đối lập với vẻ đẹp đài các của gấm là sự bay bổng, lãng mạn của Lụa Tô Châu. Nổi tiếng với bề mặt mịn màng như mây trời, dòng lụa này sở hữu những vân hoa chìm tinh tế, chỉ thực sự hiện rõ khi có ánh sáng lướt qua. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô yêu thích vẻ đẹp kín đáo, duyên dáng và muốn tận hưởng cảm giác mát mịn trên làn da suốt cả ngày dài.

Bên cạnh đó, Cardina còn đưa vào BST chất liệu Tơ tằm ánh kim – một "vũ khí bí mật" giúp phái đẹp tỏa sáng. Dòng vải cao cấp này có khả năng bắt sáng cực tốt dưới ánh nắng xuân, tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng mỗi khi di chuyển. Không cần đính kết cầu kỳ, chính bản thân chất liệu đã tôn vinh làn da và thần thái rạng ngời của người mặc.

Tơ in 3D Trúc Nhũ

Điểm nhấn hiện đại nhất trong bảng chất liệu năm nay chính là Tơ in 3D Trúc Nhũ. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của Cardina khi kết hợp công nghệ in 3D sắc nét trên nền vải tơ nhũ. Lớp nhũ lấp lánh ẩn hiện hòa quyện cùng các họa tiết có chiều sâu tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa trẻ trung, mới lạ nhưng vẫn giữ được nét mềm mại đặc trưng của tà áo dài.

Thông qua BST " Sắc Việt Xuân An ", Cardina muốn khẳng định rằng: Áo dài đẹp không chỉ để ngắm, mà là để cảm nhận. Cảm nhận sự an yên, thư thái từ những chất liệu lành tính, để tâm hồn người phụ nữ thực sự được trở về với những giá trị bình yên nhất trong dịp Tết cổ truyền.

Khám phá và trải nghiệm trực tiếp các chất liệu cao cấp này tại hệ thống Cardina trên toàn quốc.