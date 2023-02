4 cặp vợ chồng showbiz Việt có phong cách thời trang ấn tượng

Showbiz Việt có không ít cặp vợ chồng đang xây dựng cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Một vài cặp đôi trong số đó còn không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ "xứng đôi vừa lứa" về ngoại hình, các cặp vợ chồng này còn có phong cách thời trang rất ấn tượng. Và chiêm ngưỡng style sành điệu của 4 cặp vợ chồng sau đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng mặc đẹp để đi chơi với nửa kia trong ngày Valentine.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Đặc trưng trong phong cách của cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là sự lộng lẫy, sang trọng. Khi sóng đôi cùng người thương, Hồ Ngọc Hà thường chọn diện những chiếc đầm nữ tính. Đó có thể là váy hoa rực rỡ, tươi trẻ hay đầm hai dây tôn dáng quyến rũ. Kim Lý diện trang phục đơn giản hơn với các công thức như áo sơ mi + quần âu, hay áo polo + quần kaki… Dẫu vậy, vẻ ngoài của Kim Lý vẫn có sự chỉn chu, lịch lãm để mỗi lần sánh bước bên Hà Hồ, cặp đôi đều tạo nên những khoảnh khắc thời trang mãn nhãn.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Phong cách của cặp vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần lại mang đến ấn tượng khác hẳn. Những set đồ của cặp đôi toát lên sự năng động và phóng khoáng. Ngô Thanh Vân yêu thích những công thức trẻ trung và năng động như áo thun + quần short, hay áo crop top và quần ống suông. Thời trang của Huy Trần cũng thời thượng không kém gì bà xã của anh, nhưng vẫn tạo nên sự đồng điệu giữa hai người. Khi dự sự kiện, cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chọn trang phục lịch sự, sang trọng.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp vợ chồng đình đám của Vbiz. Từ khi yêu nhau cho tới "đám cưới thế kỷ", cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của netizen. Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, và ghi dấu ấn với phong cách thời trang đẹp mắt. Đông Nhi và Ông Cao Thắng có style đa dạng. Cặp đôi biến hóa từ phong cách trẻ trung, năng động cho đến những bộ cánh thanh lịch và đứng dáng. Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng không ít lần diện đồ đôi, tạo nên những khung hình đầy ngọt ngào.

Bùi Phương Nga - Bình An

Sau hơn 4 năm bên nhau thì Bùi Phương Nga và Bình An đã chính thức về chung một nhà, trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Cặp đôi có phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch và rất ăn ý với nhau. Những set đồ của Bùi Phương Nga và Bình An thường bắt kịp xu hướng với sự xuất hiện của các item như áo blazer, áo vải tweed, áo khoác dạ… Nếu yêu thích phong cách đơn giản và sành điệu, các cặp đôi có thể học tập style của vợ chồng Bùi Phương Nga - Bình An để đi chơi Valentine.

Ảnh: Instagram