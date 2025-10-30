4 cách xử lý xơ vải áo len cực nhanh bằng vật dụng có sẵn

Khi tiết trời se lạnh tràn về, áo len trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi người. Tuy nhiên, sau vài lần mặc hoặc giặt, không ít người phải "thở dài" khi thấy chiếc áo yêu thích bị sờn, xù lông hay xơ vải khiến trang phục trông cũ kỹ và kém sang. Đừng vội vứt bỏ chiếc áo yêu thích với vài mẹo nhỏ dưới đây, chiếc áo len của bạn sẽ lại mới như vừa mua.

Vì sao áo len lại dễ bị xơ vải?

Hiện tượng xơ vải thường xảy ra khi các sợi vải ma sát với nhau trong quá trình mặc, giặt hoặc phơi, khiến sợi nhỏ bong ra và cuộn lại thành từng cục nhỏ. Các loại len mềm, len pha sợi tổng hợp như acrylic, viscose, cotton pha… thường dễ gặp tình trạng này hơn. Dù không ảnh hưởng đến chất lượng vải, nhưng chúng khiến trang phục mất đi vẻ tinh tế và mới mẻ.

Dưới đây là những mẹo cực kỳ đơn giản mà hiệu quả:

1. Dùng cây lăn hoặc băng dính

Nếu bạn đang vội và cần xử lý nhanh, con cây lăn xơ vải chính là "vị cứu tinh". Chỉ cần lăn nhẹ lên bề mặt áo, các sợi lông, xơ vụn sẽ bám vào con lăn và biến mất tức thì. Bên cạnh đó, nếu bạn không có con lăn hãy dùng băng dính để loại bỏ xơ vải. Quấn băng quanh bàn tay ấn nhẹ lên vùng có xơ rồi kéo ra. Bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà cách làm đơn giản này mang lại hiệu quả.

2. Dùng dao cạo xử lý xơ cứng đầu

Với những vùng áo len bị xơ nặng, cây lăn hay băng dính có thể không đủ sức. Khi đó, dao cạo râu lại là giải pháp bất ngờ hiệu quả.

Hãy căng nhẹ bề mặt áo, dùng dao cạo mới và sạch, lướt thật nhẹ theo một chiều. Đừng ấn mạnh hay cạo ngược sợi, vì điều đó có thể làm hỏng bề mặt len. Chỉ vài phút thao tác cẩn thận, bạn sẽ thấy phần vải xù biến mất, thay vào đó là bề mặt phẳng mịn, tinh tươm.

Đây cũng là mẹo được nhiều thợ giặt là chuyên nghiệp áp dụng, nhưng bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

3. Giặt đúng cách

Phòng hơn chữa việc giặt giũ đúng cách sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng xơ vải. Hãy lộn trái áo len trước khi giặt, chọn chế độ giặt nhẹ hoặc giặt tay, và sử dụng loại nước giặt dịu nhẹ dành cho đồ len. Một mẹo thay vì dùng nước xả vải, hãy thêm một chút giấm trắng vào nước giặt. Giấm giúp làm mềm sợi len tự nhiên, đồng thời loại bỏ cặn xà phòng, giúp áo len bền màu và không bị xơ.

4. Phơi và bảo quản đúng cách

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến áo len nhanh bị xơ chính là thói quen giặt sai cách. Để phòng hơn chữa, bạn nên lưu ý:

Luôn lộn trái áo len trước khi giặt để giảm ma sát giữa các sợi.



Chọn chế độ giặt phù hợp hoặc tốt nhất là giặt tay bằng nước mát.



Sử dụng nước giặt dịu nhẹ dành riêng cho đồ len, tránh xà phòng có độ kiềm cao.



Một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích: thêm vài giọt giấm trắng vào nước xả cuối cùng. Giấm giúp làm mềm sợi len tự nhiên, loại bỏ cặn xà phòng và giữ áo bền màu, không bị xơ hay khô cứng sau khi phơi.



Giữ áo len luôn mới chỉ cần một chút chăm sóc

Áo len là món đồ không thể thiếu trong mùa đông, mang lại cảm giác ấm áp và phong cách. Chỉ cần áp dụng vài mẹo nhỏ nói trên, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ cho chiếc áo yêu thích, giúp chúng luôn mềm mịn, bền đẹp và "nói không" với xơ vải.

Một chiếc áo len được chăm sóc đúng cách không chỉ giữ ấm cho cơ thể, mà còn là cách bạn thể hiện sự tinh tế và yêu thương bản thân trong từng chi tiết nhỏ.