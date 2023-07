4 cách đơn giản giúp cải thiện da thâm sạm, nám da

Làn da hồng hào và khỏe mạnh là ước mơ của nhiều chị em. Ngoài yếu tố di truyền thì thói quen sinh hoạt và chăm sóc da cũng gây ảnh hưởng đến màu da. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể thay đổi chu trình chăm sóc da để dưỡng da hồng hào, trắng sáng như kỳ vọng.



1. Thoa kem chống nắng hàng ngày

Ánh nắng mặt trời có tác dụng mạnh mẽ tới làn da, khiến da thâm sạm, lão hóa nhanh. Do đó, nếu không thoa đủ kem chống nắng hàng ngày thì bạn sẽ thấy làn da nhanh chóng thâm sạm, xỉn màu. Để kem chống nắng phát huy tối đa công dụng bảo vệ da thì bạn cần bôi kem đủ liều lượng, khoảng 2mg/cm vuông, tương đương khoảng 1 đồng xu nhỏ cho toàn mặt.

2. Dùng serum vitamin C

Vitamin C là thành phần mỹ phẩm phổ biến, giúp làm mờ vết thâm, làm đều màu da, đem lại làn da bóng khỏe tràn đầy sức sống, chống lại các dấu hiệu lão hóa. Đều đặn sử dụng vitamin C mỗi ngày sẽ giúp làn da có được những thay đổi tích cực, trắng sáng và mờ vết thâm. Bạn nên sử dụng serum vitamin C kết hợp cùng kem chống nắng vào buổi sáng để da dẻ sáng hồng như sở nguyện.

3. Tẩy da chết hàng tuần

Tế bào chết tích tụ trên da sẽ khiến da thô sần, khô ráp và xỉn màu. Do đó, định kỳ 1 đến 2 lần một tuần, bạn cần tẩy tế bào chết đều đặn để trả lại vẻ căng bóng cho làn da. Tẩy tế bào chết còn giúp dưỡng chất từ các món skincare thẩm thấu vào da tốt hơn. Sau khi tẩy da chết, bạn đừng quên dưỡng ẩm và chống nắng kỹ càng để bảo vệ da.

4. Detox da

Ô nhiễm môi trường, bụi mịn dễ dàng tích tụ vào sâu trong lỗ chân lông khiến da xỉn màu, lên mụn, xám xịt. Do đó, bạn nên lưu ý chú trọng vào các bước làm sạch, thải độc cho da để đảm bảo da luôn khỏe đẹp. Các món skincare như mặt nạ đất sét, mặt nạ thải độc sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp bạn thanh lọc làn da.

Dưới đây là 1 số món skincare mà bạn có thể tham khảo.

Bông dưỡng đa năng OHUI Miracle Toning Water Pad chứa Vitamin C, Hyalunoric Acid giúp da dưỡng ẩm, cải thiện sạm nám và làm da săn chắc, mọng nước như thạch Jelly

Nơi mua: OHUI; Giá: 750k

Kem chống nắng kiêm kem lót dưỡng trắng Su:m37 Sun-away Multi Effect Sunblock AD SPF50+ PA+++

Mặt nạ đất sét thanh lọc da Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Nơi mua: Kiehl's; Giá: 950k

Nước thanh tẩy làm sạch thoáng, loại bỏ ô nhiễm bụi bẩn Clinique Clarifying Lotion Twice A Day Exfoliator