30 tuổi và là mẹ của 2 nhóc tì, quý cô này vẫn giữ được phong độ về làn da và vóc dáng

Thông tin nhân vật Trương Thanh Hải Yến 30 tuổi, hiện đang làm chủ Spa tại TP. HCM

Là mẹ của 2 bé nhưng vẫn giữ được vóc dáng và style trẻ trung, bạn có thể chia sẻ một chút về bí quyết của bản thân không?

Về chăm sóc da và dáng, mình chủ yếu tập trung vào chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài. Có câu nói “You are what you eat”. Điều đầu tiên mình chú ý nhất trong vấn đề chăm sóc đó chính là lựa chọn thực phẩm ăn uống đưa vào cơ thể.

Mình ăn chay nên thường lựa chọn những loại rau củ quả, trái cây nhiều vitamin, nhóm đạm chủ yếu từ nấm, hạt, và đậu hũ, tinh bột từ khoai, bắp, bánh mì nguyên cám, gạo lứt, và mình chọn nước ấm thay thế cho nước lạnh.

Vì công việc của mình khá là bận rộn nên mình chọn chế biến luộc hoặc hấp thức ăn để tiết kiệm thời gian. Và mình cũng cố gắng sắp xếp ăn đúng giờ, đúng cữ, không bỏ bữa để đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể mà vẫn giữ cân, không lo bị đói.

Mình chăm sóc da cũng khá là đơn giản, chú trọng vào bước làm sạch và chống lão hóa vì mình đã bước vào tuổi dễ có nếp nhăn rồi, mình không chú trọng vào việc làm trắng da, mà sẽ tập trung vào độ bóng khỏe của da bằng cách sử dụng các loại serum cấp ẩm, serum vitamin C để giúp ngăn ngừa lão hóa, và bảo vệ hàng rào của da. Mình cũng hạn chế makeup mà chủ yếu dùng kem chống nắng khi ra đường để bảo vệ da tốt hơn.

Song song đó, mình cũng có tập yoga, ngủ sớm và đủ giấc, tập thiền để có tâm vững hơn khi gặp stress. Mình thường hay chọn việc cắm hoa, đọc sách, ra ngoài ăn uống cafe cùng bạn bè, chơi cùng thú cưng để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc.

Thông thường bạn sẽ mua đồ tại cửa hàng hay mua online? Vì sao?

Thông thường mình sẽ mua đồ online nhiều hơn vì mình ít có thời gian đi lựa đồ.

Bạn có thể miêu tả tủ đồ của mình bằng 3 từ, và đó là 3 từ gì?

Linh hoạt, đơn giản, tính ứng dụng cao.

Nhiều chị em sau khi có con thường ít chăm chút cho bản thân, không đầu tư nhiều vào quần áo. Vậy còn bạn thì sao, quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này?

Theo mình thì sinh ra là một phụ nữ đã là một đặc quyền. Và việc mình yêu thương, chăm sóc bản thân đó là một đặc ân cho riêng bản thân mình. Đối với nhiều người, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thường hay gắn liền với 2 chữ "hy sinh". Nhưng đối với bản thân mình, phụ nữ được khái niệm gói gọn trong một từ “ĐƯỢC YÊU”.

ĐƯỢC YÊU ở đây là được bản thân mình tự yêu thương và được mọi người yêu thương mình. Đối với quan điểm của mình, yêu bản thân chính là sự kỷ luật bản thân, nâng cao tần số bản thân và đầu tư bản thân một cách phù hợp. Quần áo cũng là một dạng đầu tư bản thân, người ta thường có câu “người đẹp vì lụa”.

Không cần bạn phải đầu tư quần áo quá đắt tiền và khó ứng dụng, mình thường hay lựa chọn trang phục dễ phối đồ trong mọi hoàn cảnh, có thể vừa ứng dụng đi làm/ đi chơi đều phù hợp. Song song đó, chất liệu vải, đường may,… cũng là những điều mình quan tâm.

Mình thường sử dụng các sản phẩm local brand Việt Nam vì giá thành tốt, ủng hộ kinh tế nước nhà mà chất lượng sản phẩm cũng rất đẹp, tinh tế. Mỗi ngày chỉ cần bạn diện một bộ đồ đẹp, tô son thật xinh và đứng trước gương nở một nụ cười thôi là ngày hôm đó, bạn đã cảm thấy tràn đầy năng lượng rất nhiều rồi. Dù là 18 hay 60 thì chúng ta chỉ có một đời để sống, vậy thì tại sao chúng ta không chọn cách sống một đời thật đẹp.