30 ngày rong ruổi khắp New Zealand: Gia đình nhỏ chọn style đi bụi để khi về nhà ''ngỡ mọi chuyện chưa từng xảy ra''

Chị Vũ Mỹ Huyền (hiện đang sống tại TP HCM) là mẹ của 2 em bé, bé gái hơn 5 tuổi và bé trai hơn 3 tuổi. Gia đình chị Huyền vừa có chuyến du lịch với nhiều kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Đó là 2 tháng vi vu 3 đất nước: 30 ngày rong ruổi khắp New Zealand, 2 tuần ở Úc và 2 tuần ở Nhật Bản.

Sau cùng, New Zealand vẫn để lại cho chị Huyền nhiều ấn tượng và niềm mong mỏi ngày quay trở lại. "Chuyến đi này mang nhiều kỷ niệm đến thế có lẽ bởi gia đình mình chọn style đi bụi, trên con xe campervan trang bị đầy đủ ga nệm và bếp núc.

Chiếc xe bên gia đình mình 30 ngày qua. Ngoài Jucy còn có hãng Maui, Travellers, Britz, Apollo…. Mỗi hãng xe đều có riêng kích cỡ, số người phù hợp cho từng gia đình lựa chọn. Phí thuê xe bên Jucy có bảo hiểm cover là $150USD/ngày hoặc $120 không bảo hiểm. Xe của mình có bếp, có bát dĩa nồi niêu xoong chảo, có tủ lạnh, có bàn ăn- ghế gấp, có giường tầng dưới tầng trên. Ngoài ra có cả portable toilet. New Zealand lái xe ở bên trái đường lộ nên sẽ mất một thời gian để làm quen.

Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mình oà lên vẻ đẹp của thiên nhiên nhiều đến thế. Mỗi ngày mình chụp tới cả trăm tấm ảnh phong cảnh thiên nhiên. Mấy ngày đầu tới New Zealand, vợ chồng mình cứ hai phút lại cầm điện thoại chụp hình. Lại oà lên đẹp quá, tới tụi trẻ con nhà mình mà cũng wow lên trong sự ngạc nhiên của ba má



Cứ tựa một bức tranh

Là mình, với ông chồng kỳ cục sang tên đổi họ sang họ vợ. Về đến Việt Nam mà mọi chuyến đi cứ ngỡ chưa từng xảy ra. Chúng mình cứ tưởng 2 tháng qua chỉ là giấc mơ đẹp. Nhờ việc ngẫu nhiên nổi hứng viết nhật ký suốt 30 ngày ở New Zealand mà giờ đây MXH giúp mình nhắc lại những ngày vi vu với từng chi tiết nhỏ. Thật mừng vì mình đã chịu khó viết đến vậy.

New Zealand vào mùa hè từ tháng 12 tới tháng 2 là mùa cao điểm chào đón khách du lịch. Biết thế nên gia đình mình chọn tới đây vào giữa tháng 3. Thời tiết lúc này vừa đẹp khi trời chuyển thu. Đây cũng là một trong những đất nước thuận tiện nhất cho việc du lịch bằng Campervan, đặc biệt cực kỳ an toàn. Dịch vụ thuê xe nhiều vô kể, campsite ở khắp mọi vùng miền, nhà vệ sinh công cộng trên đường cũng không thiếu. Mọi thứ ở New Zealand đều sạch sẽ. Người dân ở đây vô cùng thân thiện.

Dù là đi cùng các bạn nhỏ nhưng gia đình mình rất chịu khó mày mò kiếm chỗ đi hiking. Mừng là các bạn nhỏ nhà mình rất chịu hợp tác với ba mẹ. Tính ra bạn lớn 5 tuổi nhà mình giỏi nhất. Ba mẹ không bao giờ phải bế bạn hết. Đúng là bạn có rên rỉ lúc đi hiking đường núi mỏi chân phải lên dốc nọ chai, cơ mà tới cuối bạn cũng hoàn toàn tự đi không cần ba mẹ.

Tới New Zealand mình mới cảm thấy mọi thứ trở nên vô thường. Sống chậm lại và cảm nhận nắng, gió, thiên nhiên quanh ta nhiều hơn! Từ hôm đi chơi, mình chỉ mặc đi mặc lại 2-3 bộ đồ, những bộ đồ phù hợp đi cắm trại: thoải mái, đủ ấm, tối màu.

Mt Cook là nơi người ta quay bộ phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn. Nhìn ảnh nếu chỉ đẹp 1 thì ngoài mắt thực cứ phải nhân gấp 1000, 10000000 ngàn lần.

Ngôn ngữ chính của New Zealand là gì? Là tiếng Anh nhé mọi người. Chỉ cần nơi nào nói tiếng Anh là nhà mình đi chơi tới bến không lo bị lạc.

Chuyến đi này, tụi mình chọn Queenstown của Nam đảo là nơi bắt đầu cho chuyến đi, chơi ở nam đảo 2 tuần, đi phà sang Bắc đảo, chơi thêm 2 tuần và rời đi từ thành phố Auckland", chị Huyền chia sẻ về chuyến đi.

Các bé nhà mình rất thích lượm đá, lượm cành cây và chơi với bất cứ thứ gì thiên nhiên có sẵn.

Nhiều lúc dừng lại dọc đường mà tụi mình chỉ muốn ngả lưng xuống nằm dài để hít hà mùi cỏ. Hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm núi non, hồ biển, mây trời! Những thảm cỏ ở đây cứ ngả nghiêng theo gió, nhìn từ xa mềm mại như nhung. Cỏ vàng cỏ xanh đủ cả!

Theo bà mẹ 2 con, đây là lần đầu tiên cả nhà đi chơi xa đến thế nên gia đình chị đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và lạ lẫm. Hai bé đều rất thích vì mỗi ngày lại cùng ba mẹ khám phá địa điểm mới, khu vui chơi mới. Các bé khá khoẻ, chịu khó đi hiking với ba mẹ. Sau chuyến đi hai bạn biết chơi và yêu thương nhau nhiều hơn.

Do gia đình chị Huyền sống ở nước ngoài nên chị cũng bỏ túi nhiều kinh nghiệm, không lo khi đi du lịch nước ngoài.

Hai bên là hai vịnh. Xa xa còn nhìn thấy vài chú ngựa. Các bạn nhà mình mỗi lần thấy bò hay ngựa đều mê phải biết. Riêng Paris thì cứ muốn ba mẹ kiếm chỗ cho bạn cưỡi ngựa.

Một chiếc playground mình mê nằm sát biển. Cây ở đây cứ thần kỳ khó tả.

"Khi đi mình chỉ chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt và dị ứng cho các con. Trộm vía cả chuyến đi các con và cả nhà đều khoẻ mạnh. Trước lúc đi nhà mình cũng lên spreadsheet các khoản chi tiêu và nhắm chừng khoản chi nên cả chuyến đi đều suôn sẻ không phát sinh chi phí gì nhiều. Gia đình mình dự định lại đi bụi Campervan ở châu Âu dịp tới.

Các bé nhà mình, đặc biệt bé lớn đã hiểu chuyện, bé rất thích được đi chơi như vậy với gia đình. Trong cả chuyến đi ở New Zealand, rất nhiều lần hai bé đều thốt lên trước vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi này. Mình thấy rất vui vì dù bé các con đã biết cảm nhận vẻ đẹp xung quanh", chị Huyền hạnh phúc nói.