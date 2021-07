3 trường hợp bác sĩ khuyên bà bầu không nên xoa bụng quá nhiều, rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé

Cô Lý (25 tuổi) đang mang thai đứa con đầu lòng được 8 tháng. Cô và chồng rất hạnh phúc khi nhìn thấy em bé trong bụng lớn lên mỗi ngày. Càng về những tháng cuối của thai kỳ, cô càng cảm nhận nhiều hơn những thay đổi của con mình.



Vào một ngày nọ, khi cô chạm tay vào bụng liền cảm nhận được những cử động của con đang đạp. Quá thích thú trước hành động này của con, cô liền kể cho chồng nghe: "Hôm nay em cảm nhận được thằng bé đang nhảy múa trong bụng đó anh".

Khi nghe vợ nói vậy, anh chồng rất đỗi vui mừng rồi nhanh chóng đặt tay lên bụng vợ vuốt ve. Em bé dường như cảm nhận được tình yêu của bố liền đạp vào bụng mẹ vài cái. 2 vợ chồng cảm thấy rất hạnh phúc.

Có nên xoa bụng bầu không là câu hỏi mà rất nhiều người làm bố mẹ lần đầu rất quan tâm. (Ảnh minh họa)

Sau đó, 2 vợ chồng thường xuyên sờ vào bụng, em bé cũng ngày càng cử động nhiều hơn. Có lúc, em bé đạp vào bụng người mẹ với tần suất rất nhiều, khiến cô rất đau và không cử động được vòng eo trong thời gian dài. Người chồng thấy vậy cũng lấy điều này ra làm trò đùa, thường xuyên nói với vợ: "Để xem con trai chúng ta mạnh mẽ đến mức nào, đạp vào bụng mẹ nhiều như vậy tương lai chắc làm cầu thủ bóng đá đây".

Cô Lý nhận thấy em bé cử động quá nhiều, khiến cơ thể đôi lúc rất đau đớn nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp phim và tiến hành một số xét nghiệm, bác sĩ hỏi thăm vợ chồng cô dạo gần đây có cưng nựng em bé không. 2 vợ chồng thật thà trả lời rằng, họ thường xuyên vuốt ve bụng bầu, em bé có phản ứng lại và có vẻ thích bố mẹ sờ vào như vậy.

Lúc này, bác sĩ giải thích rằng, khi bà bầu ở tam cá nguyệt thứ 3, bụng bầu sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Nếu vuốt ve, xoa bụng thường xuyên có thể thúc đẩy sự co bóp của tử cung, dễ gây sẩy thai, sinh non. Mặt khác, thai nhi cử động quá nhiều có thể dẫn tới tình trạng dây rốn quấn quanh cổ.

Nghe bác sĩ nói như vậy, vợ chồng cô Lý cảm thấy hối hận trước hành động quá yêu thương con của mình.

Những trường hợp được khuyến cáo không nên xoa bụng bầu quá nhiều

Trong những trường hợp sau đây, bà bầu không nên xoa bụng thường xuyên.

1. Bà bầu có tiền sử sinh non, đang bị động thai

Những bà bầu có tiền sử sinh non thường có thể chất tương đối kém, dù là tam cá nguyệt thứ 1 hay thứ 3 thì thai nhi vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Việc thường xuyên xoa bụng khi mang thai có thể gây ra các cơn co thắt tử cung, gây khó chịu cho người mẹ và thai nhi, dễ dẫn tới sinh non.

Bà bầu chỉ được xoa bụng trong một số trường hợp cần thiết. (Ảnh minh họa)

2. Bà bầu bị rau bong non

Rau bong non là một bệnh lý nguy hiểm mà bánh rau tuy bám đúng vị trí nhưng lại bị bong sớm trước khi thai nhi chui ra ngoài. Nguyên nhân là do có máu tụ phía sau bánh rau. Khi những khối máu này lớn dần, nó sẽ khiến bánh rau bong ra khỏi thành tử cung, cắt đứt sự nuôi dưỡng giữa mẹ và thai nhi.

Lúc này, cổ tử cung của mẹ bầu sẽ rất nhạy cảm, nếu thường xuyên xoa bụng bầu sẽ khiến cho thai nhi hưng phấn quá mức, vị trí bánh rau càng không ổn định, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

3. Bà bầu đang trong 3 tháng cuối thai kỳ

Ở 3 tháng cuối thay kỳ, thai nhi đã ở hình thành đầy đủ các bộ phận, lúc này người mẹ dễ có nguy cơ thiếu nước ối và dễ bị co bóp tử cung bất ngờ. Đồng thời, thai nhi cũng dễ bị dây rốn quấn quanh cổ vì cảm nhận được những tiếp xúc từ bên ngoài mà hoạt động quá mức.

Bên cạnh đó, vào thời điểm gần chuyển dạ này, việc xoa bụng bầu có thể kích thích em bé chuyển động đổi ngôi thai theo chiều bất lợi. Tử cung của người mẹ cũng nhạy cảm với những kích thích, xoa bụng bầu nhiều sẽ tác động đến nhau thai, có thể tạo ra những cơn co thắt dẫn tới sinh con sớm.

Nguồn: Sohu, Sina, Zhihu