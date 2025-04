Một trong những “ngọc nữ” màn ảnh Việt không thể không nhắc chính là Tăng Thanh Hà với nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế, Hương Phù Sa,... Dù đã ở ngưỡng U40 nhưng làn da tươi tắn, hồng hào cùng diện mạo trẻ trung không hề thua kém đàn em của nữ diễn viên luôn khiến phái đẹp phải ngưỡng mộ. Và bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ mãi không già của "ngọc nữ" chính là từ 3 món nước xanh ngắt.

Nhan sắc vừa sang chảnh lại trẻ trung cuốn hút của "ngọc nữ" màn ảnh Việt ở ngưỡng tuổi U40.

1. Sinh tố bơ

Một trong những thức uống được Hà tăng yêu thích và xem như "vũ khí" dưỡng da từ sâu bên trong chính là sinh tố bơ. Quả bơ chín là loại quả rất giàu chất béo, lành mạnh và chứa nhiều thành phần hữu ích trong làm đẹp như vitamin E, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất trong bơ có khả năng cấp ẩm sâu, tăng cường độ đàn hồi, giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin E còn là chìa khóa cho làn da mềm mịn, trong khi Vitamin C hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da săn chắc và tươi sáng.

Công thức của Hà Tăng thường khá đơn giản, có thể kết hợp thêm sữa tươi không đường, sữa chua hoặc các loại hạt để tăng hương vị và dinh dưỡng, nhưng luôn giữ bơ là thành phần chủ đạo.

2. Matcha

Một trong những bí quyết đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả được "ngọc nữ" duy trì suốt nhiều năm qua chính là thói quen bắt đầu ngày mới với một ly matcha thơm lừng. Thức uống này không chỉ là một lựa chọn bữa sáng lành mạnh, mà còn được xem như "thần dược" cho làn da nhờ sở hữu chất chứa hàm lượng EGCG dồi dào. Hợp chất trên có công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ và khả năng chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Không những thế, v iệc bổ sung matcha đều đặn giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương từ sâu bên trong do tác động của tia UV, hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên và hỗ trợ giảm viêm nhiễm. Để không nhàm chán, Hà Tăng biến tấu matcha theo nhiều cách như mix với nước dừa, pha matcha latte hoặc uống theo dạng usucha...

Matcha rất phổ biến và dễ dàng tìm mua tại các siêu thị, giúp phái đẹp có thể học hỏi bí quyết làm đẹp đơn giản mà hiệu quả này.

3. Nước ép cần tây

Không chỉ có matcha, Tăng Thanh Hà còn duy trì thói quen uống nước ép cần tây gần như đều đặn mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong. Thức uống này được xem là "trợ thủ" đắc lực trong việc hỗ trợ thải độc cơ thể và cải thiện hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin K, A, C. Ngoài ra, nước ép cần tây còn có khả năng chống viêm, kiểm soát cân nặng hiệu quả và đặc biệt là góp phần bổ sung collagen nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, mịn màng.