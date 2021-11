3 thói quen khiến tóc rụng ngày càng nhiều nhưng chị em phụ nữ nào cũng từng mắc phải

Trung bình mỗi ngày chúng ta đều rụng khoảng từ 30 -100 sợi tóc. Tuy nhiên, nếu số lượng tóc rụng vượt mức trên hoặc tóc mỏng và thưa dần không rõ nguyên do, tóc con mọc lên yếu, mảnh, xoăn hoặc không có tóc con mọc ra thì rất có thể bạn đã mắc phải chứng rụng tóc bệnh lý.



Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng rụng tóc, nhưng trong đó có 3 thói quen mà rất nhiều chị em đang mắc phải, đó là:



1. Gội đầu sai cách

Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc ở các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Nhiều chị em cho rằng chăm gội đầu giúp tóc luôn sạch, khỏe và ngăn rụng tóc, nhưng nếu gội quá nhiều thì sẽ phản tác dụng. Điều này khiến cho lượng dầu tự nhiên trên da đầu của bạn mất đi, mái tóc trở nên khô, xơ và gãy rụng nhiều hơn. Để chăm sóc mái tóc khỏe mạnh và mềm mượt tự nhiên, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên gội đầu tối đa là 3 lần mỗi tuần.

Ngoài ra, hãy bỏ ngay thói quen dùng nước có nhiệt độ cao trên 40 độ C để gội đầu, dù là vào mùa đông. Nước quá nóng sẽ khiến da đầu khô, lỗ chân tóc bị giãn ra gây hại cho chân tóc và khiến cho tóc dễ gãy, rụng. Cũng nên chải tóc trước khi gội, đừng gội đầu khi tóc rối và đừng gội quá lâu hay gãi quá mạnh, nó sẽ khiến tóc bạn rụng nhiều hơn.

Thêm 1 lỗi phổ biến khi gội đầu khiến tóc rụng ở chị em đó là dùng sai loại dầu gội hoặc thay đổi quá nhiều loại dầu gội chỉ trong thời gian ngắn. Hãy dành thời gian nghiên cứu kĩ thành phần, hoặc chí ít cũng đọc hướng dẫn sử dụng, thông tin sản phẩm để biết loại dầu gội nào phù hợp với tình trạng tóc của mình.



Đặc biệt, đừng lạm dụng dầu gội khô khi không cần thiết. Nó thực chất không có tác dụng thay thế cho việc gội đầu với nước mà chỉ kéo dài thời gian giữa những lần gội. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm da đầu tích tụ bã nhờn, hóa chất và khiến cho mái tóc dễ gãy rụng và nhiều gàu.

2. Thường xuyên căng thẳng tinh thần

Căng thẳng, áp lực hay stress trong thời gian dài đang là những vấn đề xã hội phổ biến trong xã hội hiện đại, nhất là với giới trẻ. Nó gây ra rất nhiều hệ lụy với sức khỏe, bao gồm cả rụng tóc hay thậm chí là hói đầu.

Hiện tượng rụng tóc do căng thẳng về cảm xúc hay thể chất được khoa học gọi là Telogen effluvium. Nó thường phổ biến hơn ở nữ giới, vì thường xuyên suy nghĩ phức tạp và lo lắng nhiều hơn về mọi vấn đề dù nhỏ nhặt trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ.

Các nang tóc có chu kỳ sống riêng, chúng sinh trưởng, chuyển tiếp, ngừng phát triển và cuối cùng là rụng tóc. Tuy nhiên, stress sẽ bẻ cong đồng hồ sinh học này bằng cách làm tăng nồng độ hormone cortisol, ức chế sự phát triển của nang tóc, dẫn đến tóc yếu, gãy rụng, lâu dài hay tạm dừng ra tóc con.

Để cải thiện, hãy cố gắng học cách điều tiết cảm xúc, tìm ra các thú vui tinh thần hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của yoga, thiền hay thậm chí là bác sĩ tâm lý.

3. Giảm cân

Rụng tóc liên quan mật thiết đến sự thiếu hụt dinh dưỡng. Trong khí đó, rất nhiều chị em vì muốn có vóc dáng hoàn hảo mà thường xuyên áp dụng các chế độ ăn uống để giảm cân, thậm chí là bỏ bữa, tuyệt thực.

Sự phát triển của tóc đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng khác nhau để đáp ứng nhu cầu. Chỉ khi chế độ ăn uống phù hợp, kết hợp giữa thịt và rau đúng cách, bổ sung vitamin thì cơ thể mới khỏe mạnh, tóc mới phát triển bình thường.

Do đó, chị em nên ăn uống điều độ kết hợp với chế độ giảm cân an toàn khoa học để vừa có được cân nặng như ý lại vừa tốt cho mái tóc. Trong giai đoạn đó, việc bổ sung vitamin A, vitamin C, vitamin E và sắt, kẽm là rất cần thiết. Đồng thời, đừng bỏ qua việc tập thể dục đều đặn để vừa khỏe vừa đẹp.

Nguồn và ảnh: QQ, Top Beauty, Woman.tvbs