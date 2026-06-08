3 thói quen chăm trẻ mùa hè của người lớn tuổi tưởng tốt nhưng có thể gây hại

Mỗi khi hè đến, không ít phụ huynh lại đau đầu vì con nổi rôm sảy, tiêu chảy, say nắng hay bị côn trùng đốt. Điều đáng nói là nhiều vấn đề trong số đó hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Theo các chuyên gia nhi khoa, bên cạnh thời tiết nóng bức, một số thói quen chăm trẻ theo kinh nghiệm truyền miệng của thế hệ trước cũng có thể khiến trẻ gặp rủi ro về sức khỏe. Dưới đây là 3 thói quen khá phổ biến mà cha mẹ nên cân nhắc điều chỉnh.

1. Cạo trọc đầu cho trẻ để "mát hơn"

Vào mùa hè, nhiều ông bà thường cho rằng cạo trọc đầu sẽ giúp trẻ bớt nóng, tránh ngứa ngáy hay nổi rôm sảy trên da đầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết tóc không phải là nguyên nhân khiến cơ thể nóng lên. Ngược lại, tóc còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ tự nhiên, giúp da đầu hạn chế tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Khi cạo trọc hoàn toàn, da đầu của trẻ dễ bị cháy nắng hơn, đồng thời trở thành "mục tiêu" thuận lợi cho muỗi và các loại côn trùng.

Thay vì cạo trọc, cha mẹ có thể cắt tóc ngắn gọn gàng để trẻ cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày nắng nóng.

2. Cho trẻ mặc quần thủng đáy để "thoáng mát"

Một số người lớn cho rằng mặc quần thủng đáy giúp trẻ mát mẻ hơn, đồng thời thuận tiện khi đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thực tế lại tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Mùa hè là thời điểm vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng phát triển mạnh. Khi trẻ ngồi, bò hoặc chơi trực tiếp trên nền đất, nền nhà hay khu vui chơi công cộng, vùng da nhạy cảm có thể tiếp xúc trực tiếp với nhiều tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, nếu trẻ tiểu tiện ra quần, phần da tiếp xúc với nước tiểu cũng dễ bị kích ứng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên lựa chọn quần áo và tã bỉm có chất liệu thoáng khí, thay thường xuyên để giữ da trẻ luôn khô ráo, sạch sẽ.

3. Ép trẻ dưới 6 tháng tuổi uống thêm nước vì sợ nóng

"Trời nóng thế này phải cho cháu uống thêm nước chứ!" là lời khuyên quen thuộc của nhiều ông bà.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn hoặc uống sữa công thức đúng cách thường không cần bổ sung thêm nước, kể cả trong thời tiết nóng.

Nguyên nhân là bởi sữa mẹ và sữa công thức đã chứa lượng nước đủ đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Việc cho trẻ uống quá nhiều nước có thể khiến trẻ no giả, bú ít hơn, từ đó ảnh hưởng đến lượng dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Trong một số trường hợp, uống quá nhiều nước còn có thể gây rối loạn cân bằng điện giải.

Sau 6 tháng tuổi, khi trẻ bắt đầu ăn dặm, cha mẹ có thể cho trẻ uống thêm nước với lượng phù hợp theo độ tuổi và nhu cầu thực tế.

Kinh nghiệm nuôi con cần đi cùng kiến thức khoa học

Không thể phủ nhận rằng ông bà luôn chăm sóc cháu bằng tình yêu thương và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, kiến thức nuôi dạy trẻ hiện nay đã có nhiều thay đổi dựa trên các nghiên cứu khoa học mới.

Vì vậy, thay vì áp dụng hoàn toàn những kinh nghiệm truyền thống, cha mẹ nên chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn y khoa đáng tin cậy để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp nhất cho trẻ.

Trong mùa hè, điều quan trọng không phải là cạo trọc đầu, mặc quần thủng đáy hay ép trẻ uống thật nhiều nước, mà là giúp trẻ được làm mát đúng cách, ăn uống hợp lý và có môi trường sinh hoạt an toàn. Điều này sẽ giúp trẻ khỏe mạnh và thoải mái hơn trong những ngày nắng nóng.