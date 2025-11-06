3 thiên thần nhỏ nhà Khánh Thi Phan Hiển đẹp như tranh

Gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển vừa tung bộ ảnh mới rực rỡ sắc màu, nhanh chóng khiến cộng đồng mạng “tan chảy” vì quá đỗi đáng yêu. Trong khung cảnh ngập tràn hoa lá, ba nhóc tỳ Kubi, Anna và Lisa xuất hiện với diện mạo đáng yêu như bước ra từ bức tranh gia đình hạnh phúc.

Gia đình Khánh Thi Phan Hiển

Trong bộ ảnh, Phan Hiển giản dị với áo phông trắng, âu yếm bế cô út Lisa trong chiếc váy hồng phấn xinh xắn. Dù mới hơn một tuổi, bé đã sớm bộc lộ vẻ bụ bẫm, đôi mắt to tròn và gương mặt cực “ăn ảnh”, thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Bên cạnh đó, Kubi gây bất ngờ với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sáng và thần thái tự tin. Cậu bé từng hai lần vô địch thế giới bộ môn dancesport ở lứa tuổi thiếu nhi, nay ngày càng ra dáng VĐV giống bố.

Cô chị giữa Anna lại khiến người xem xuýt xoa bởi vẻ dễ thương, trong sáng. Khánh Thi và Phan Hiển đứng cạnh các con, cùng nhau tạo nên khung hình ngọt ngào. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi không chỉ khẳng định vị thế trong làng dancesport mà còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại cơn mưa lời khen:

“Ba nhóc tỳ đẹp như tranh, gen trội của bố mẹ quá rõ luôn!”

“Lisa đáng yêu quá, còn Kubi và Anna thì đúng là bản sao hoàn hảo của bố mẹ.”

“Gia đình hạnh phúc nhất làng thế thao, showbiz đây rồi!”

Bộ ảnh mới của nhà Khánh Thi – Phan Hiển không chỉ tôn lên vẻ đẹp của ba thiên thần nhỏ mà còn lan tỏa về tình yêu và hạnh phúc giản dị.