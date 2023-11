Trở về với tự nhiên: xu hướng chăm sóc da và tóc bằng dược liệu



Năm 2023 đánh dấu sự bùng nổ của xu hướng "Nuôi dưỡng vẻ đẹp tự nhiên, bền vững". Trong đó, mạng xã hội đã trở thành nền tảng truyền thông mạnh mẽ, giúp lan tỏa những xu hướng làm đẹp nhanh chóng.

Nhiều hotgirl, TikToker nổi tiếng đã chuyển hướng sang dùng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, thảo dược tự nhiên để chăm sóc sức khỏe bên trong và diện mạo bên ngoài như làn da, mái tóc.

Các sản phẩm dưỡng da, tóc bằng dược liệu được phái nữ lựa chọn.

Điểm danh 3 sản phẩm làm đẹp từ dược liệu được các Beauty TikToker yêu thích hiện nay



Các sản phẩm dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo và dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương thuộc công ty Dược phẩm Hoa Linh được đông đảo chị em phái đẹp sử dụng và yêu thích trong thời gian gần đây.

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân - Bí quyết dưỡng tóc từ dược liệu cổ truyền

Không khó để tìm kiếm những bài review trải nghiệm dầu gội dược liệu Nguyên Xuân trên các nền tảng mạng xã hội, hầu hết chị em đều yêu thích bởi mùi hương nhẹ nhàng và hiệu quả bất ngờ giúp tóc mềm mượt, giảm gãy rụng và đặc biệt có nhiều dòng phù hợp với từng loại tóc, da đầu khác nhau.

Người mẫu ảnh Vũ Thanh Hương chia sẻ:"Do tính chất công việc là làm mẫu ảnh thường xuyên phải tạo mẫu tóc, có đợt tóc khô xơ và gãy rụng rất là nhiều. Từ đợt chuyển qua cặp dầu gội, dầu xả dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc này khoảng 1 tháng thì mình thấy tóc dày và mượt hơn hẳn, tha hồ tạo kiểu mình thích. Đặc biệt là mình rất mê mùi thơm dược liệu của Nguyên Xuân, hương nhẹ nhàng mà thư giãn và lưu lại khá lâu."

Người mẫu ảnh Vũ Thanh Hương là "fan cứng" bộ đôi gội xả dầu gội dược liệu Nguyên Xuân.

Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo - Dưỡng da mềm mịn, khỏe đẹp tự nhiên

Á Khôi miền Trung Thùy Dương lần đầu trải nghiệm sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo đã hết lời khen ngợi "Hương hoa thơm vô cùng, chỉ cần cho ra 1 lượng vừa đủ trên bông tắm là bọt bông bao đã mà không gây nhờn dính. Lý do lớn nhất tui chọn em này vì khả năng dưỡng ẩm và làm sạch hơn hẳn so với những loại tui từng dùng. Độ ẩm lưu trên da khoảng 6 - 8h sau khi tắm, tui dùng khoảng hơn 2 tuần thì mụn lưng giảm hẳn."

Á Khôi Thuỳ Dương chăm sóc làn da trắng mịn bằng sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo

Theo thông tin nhà sản xuất chia sẻ, sản phẩm được chắt lọc tinh hoa từ những dược liệu truyền thống và các thảo dược quý khắp nơi trên thế giới như: nhân sâm, đương quy, nha đam, cúc la mã,... giúp dưỡng và duy trì độ ẩm trên da sau khi tắm, không gây nhờn dính, mang đến làn da trắng hồng tự nhiên, căng tràn sức sống.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương - Dung dịch vệ sinh phụ nữ được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam (*)

Phái đẹp hẳn không còn xa lạ với Dạ Hương - thương hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ đã có mặt trên thị trường 20 năm. Ngoài sản phẩm D ạ Hương Tươi M ớ i đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam, dòng Dạ Hương Pharma thời gian gần đây cũng được lòng các Beauty TikToker.

Hotgirl Du Mi: "Mình thì hay dùng em màu xanh (Dạ Hương Pharma Total Care) vào những ngày đèn đỏ để ngăn ngừa viêm ngứa, màu hồng (Dạ Hương Pharma Moisturizing) dùng hằng ngày để làm mềm mịn da."

Trong khi đó Beauty reviewer Hoàng Nga cũng chia sẻ: "Cá nhân Nga thích loại này nhất vì được bổ sung thành phần từ châu Âu, tăng khả năng khử mùi, kháng khuẩn và dưỡng ẩm nên cho cảm giác dễ chịu hơn sau khi sử dụng."

Bộ đôi Dạ Hương Pharma được lòng chị em nhờ khả năng đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt.

Nhờ những công dụng vượt trội, lợi ích dài lâu và an toàn cho người sử dụng, bộ ba sản phẩm có nguồn gốc dược liệu, thảo dược: Nguyên Xuân - Ngọc Thảo và Dạ Hương ngày càng nhận được sự yêu thích bởi phái đẹp, đặc biệt là các bạn nữ trẻ hướng tới lối sống xanh, lối sống bền vững. Chị em nào muốn sở hữu mái tóc đen dày, mềm mượt; làn da sáng khỏe tự nhiên và khỏe mạnh bên trong thì nhanh chóng tham khảo list sản phẩm được các tín đồ làm đẹp yêu thích ngay nhé!



