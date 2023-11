3 mỹ nhân cạnh tranh vương miện HHHV Việt Nam khoe body nóng bỏng trên sàn catwalk

Sự kiện thời trang "Into The Cosmo Fashion Show" nằm trong khuôn khổ Miss Cosmo Vietnam 2023 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diễn ra. Lấy ý tưởng từ chủ đề "Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi" và cảm hứng tương lai, chương trình là bữa tiệc thời trang mãn nhãn cho khán giả.

Lấy ý tưởng từ bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" của nhà thơ Huy Cận sáng tác năm 1958, BST "Hải Trình" được chia làm ba phần với các đặc trưng màu sắc khác nhau. Phần đầu tiên mang tên: "Hoàng hôn" trên biển với màu sắc chủ đạo là đỏ, cam, phần hai là "Biển và trăng" mô tả bức tranh về đời sống lao động lãng mạn, và thiên nhiên lung linh, huyền ảo. Phần ba là "Ngày mới" ca ngợi hình ảnh trù phú, giàu đẹp của chuyến đi bội thu.

Đảm nhận vị trí first face cho BST là ba thí sinh: Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579), Ngô Bảo Ngọc (SBD 678), Cao Thị Thiên Trang (SBD 789) và kết thúc màn trình diễn là thí sinh Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696).

Mở màn bộ sưu tập, Xuân Hạnh - Bảo Ngọc - Cao Thiên Trang cùng bước ra sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Nếu như Cao Thiên Trang tôn đôi chân thon dài cùng mẫu bodysuit đính kết inox trên nền chất liệu xuyên thấu để tạo nên hình ảnh một chiến binh thì Bảo Ngọc khoe body nóng bỏng qua mẫu váy lưới phom dáng cúp ngực, kiểu dáng trùm đầu đang thịnh hành.

Mảnh ghép cuối cùng của bộ ba first face là Xuân Hạnh với chiếc đầm hai dây dạng lưới phối nội y metallic gợi cảm. Sải bước trên sân khấu, bộ ba khoe những bước chân chuyên nghiệp, mạnh mẽ. Ở cuối đường băng, họ lần lượt đổi chỗ cho nhau để mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng.

NTK Lê Ngọc Lâm chia sẻ trang phục của ba first face sử dụng các chất liệu khác lạ như inox, vòng sắt khá cứng, vì vậy anh mất nhiều thời gian xử lý để có thể tạo nên những bộ cánh sexy và nữ tính. Giao trọng trách mở màn cho Cao Thiên Trang - Bảo Ngọc - Xuân Hạnh, anh cũng kỳ vọng bộ ba sẽ "làm nên chuyện" tại cuộc thi năm nay. Thực tế đây cũng là ba mỹ nhân được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với nhan sắc, body nổi bật cùng khả năng interview được đánh giá cao.

Trước đó trong lần đầu tiên trình diễn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm ngoái, Lê Ngọc Lâm từng chọn bộ ba Ngọc Châu - Hương Ly - Lê Hoàng Phương để mở màn bộ sưu tập. Cả ba mỹ nhân sau đó đều có mặt trong top 5 của chương trình. Lê Ngọc Lâm kỳ vọng với sự lựa chọn của anh, lịch sử năm nay sẽ tiếp tục được lặp lại.

Đảm nhiệm vai trò vedette cho bộ sưu tập là Vũ Thúy Quỳnh. Người đẹp khoe sắc vóc tựa nữ thần với mẫu váy có logo Miss Cosmo làm điểm nhấn ở ngực, thân váy đính cầu kỳ từ hàng nghìn viên đá bắt sáng cùng áo choàng dài cả mét. Tại cuộc thi năm nay, Vũ Thúy Quỳnh cũng là nhan sắc được đánh giá cao. Trước đó, chân dài Điện Biên cũng có kinh nghiệm chinh chiến tại The New Mentor và lọt vào top 5.

Bộ sưu tập "Hải Trình" chinh phục giới mộ điệu với những phom dáng độc đáo, táo bạo. Nhà thiết kế khéo léo xử lý bề mặt chất liệu bằng phương pháp đính kết 3D để tạo hiệu ứng thị giác khi chuyển động.

Các thí sinh cũng hoàn thành tốt vai trò khi nghiên cứu kỹ càng tinh thần ấy và trình diễn hiệu quả. Xuyên suốt bộ sưu tập, phom dáng, chất liệu và cách xử lý đều bám sát chủ đề Futuristic của Miss Cosmo. Các hình ảnh của bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" được thời trang hóa thông qua chi tiết mặt trời, sóng, thuyền, cá bạc, trăng, buồm, lưới... được thể hiện đa dạng, sáng tạo trên từng mẫu trang phục.

"Tôi muốn mang đến sự bất ngờ với bộ sưu tập phá cấu trúc lạ mắt. Vì tất cả sản phẩm được xử lý chất liệu thủ công rất khó nên mất hai tháng, tôi và ê kíp mới hoàn thiện bộ sưu tập một cách chỉn chu nhất. Thông điệp tôi muốn truyền tải đến các thí sinh là phải luôn vượt qua những điều khó khăn, luôn nhìn về tương lai và không ngừng tôi luyện để tạo nên phiên bản tốt nhất của mình", NTK chia sẻ.

Lần thứ hai đồng hành cùng Fashion Show của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, NTK Lê Ngọc Lâm để lại ấn tượng với những thiết kế hoàn mỹ, chỉn chu cùng hơi thở hiện đại, không trùng lặp. Nhà thiết kế mang đến 30 thiết kế với chất liệu ánh kim, metallic bắt sáng cùng những phom dáng cut-out mạnh mẽ, giúp tôn lên nét đẹp gợi cảm của các thí sinh.