3 lý do khiến tóc búi cọ xòe mãi vẫn chưa hết mốt

Không chỉ vậy, tóc búi cọ xòe còn giúp sang chảnh hoá mọi set đồ của chính chủ lên vài bậc so với bình thường, dù bạn đang mặc đồ bình thường hay đang ăn vận chỉn chu. Đây cũng là lí do then chốt giúp kiểu tóc này giữ được độ hot suốt thời gian dài