3 loại sữa rửa mặt chẳng giúp ích được gì cho nhan sắc của bạn, đã vậy còn dễ khiến da xấu nhức nhối

Rửa mặt 2 lần/ngày sẽ tạo bước đệm hoàn hảo cho một quy trình skincare hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn chọn sai loại sữa rửa mặt, mọi nỗ lực chăm da có thể "tan thành mây khói". Cụ thể, nếu bạn chọn 3 loại sữa rửa mặt dưới đây, khả năng cao là da bạn sẽ bị bòn rút độ ẩm, trở nên khô như ngói thay vì được chăm sóc, vỗ về.

1. Sữa rửa mặt chứa sulfate

Theo chuyên gia làm đẹp Matthew Miller tại New York: "Sulfate sẽ rửa trôi lớp dầu tự nhiên cần thiết cho làn da, dẫn đến tình trạng khô da và kích ứng. Dù dạng Sodium Laureth Sulfate có vẻ nhẹ hơn, nhưng tôi vẫn khuyên các khách hàng của mình nên tránh để đảm bảo an toàn cho làn da". Sữa rửa mặt chứa sulfate thường tạo ra cảm giác căng rát sau khi dùng, thậm chí còn có thể bào mòn lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến da bị tổn thương, dễ lên mụn và nhanh lão hóa. Do đó, bạn hãy kết thân với loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa sulfate để bảo vệ làn da nhé!

2. Sữa rửa mặt chứa hương liệu nhân tạo

Hương liệu nhân tạo có thể gây kích ứng da, đặc biệt là khi thời tiết chuyển hanh khô, lạnh giá: "Các nhà sản xuất có thể ghi chú "fragrance – hương liệu" trên bao bì sản phẩm mà không giải thích kỹ rằng chính xác có những hương liệu nào trong lọ sữa rửa mặt ấy. Và tốt hơn, bạn hãy tránh những sản phẩm chứa hương liệu để loại bỏ nguy cơ kích ứng da", chuyên gia Miller cho hay.

3. Sữa rửa mặt chứa phẩm màu

Phẩm màu trong sữa rửa mặt thực chất chẳng đem lại lợi lộc gì, đã vậy còn có thể gây hại cho làn da. "Màu nhân tạo có thể gây cản trở hoạt động điều tiết dầu của làn da", chuyên gia Miller cho hay. "Và điều này rất dễ dẫn đến tình trạng bít tắc lỗ chân lông và sinh mụn".

