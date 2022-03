3 kiểu sơ mi hot nhất lúc này: Hack tuổi trẻ trung mà không hề "cưa sừng làm nghé"

Sơ mi là item quen thuộc với nàng công sở. Hè này, có nhiều kiểu sơ mi cũng được dự đoán sẽ lên ngôi hot hit. Tuy nhiên, dưới đây là 3 kiểu ấn tượng nhất mà bạn không thể bỏ qua. 3 kiểu sơ mi này đảm bảo đủ yếu tố trẻ trung, thời thượng, giúp hack tuổi đáng kể mà lại không hề "cưa sừng làm nghé"



1. Sơ mi denim

Sau sự lăng xê nhiệt tình của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up, sơ mi denim đã thành item hot hit được người người nhà nhà tìm mua. So với sơ mi trơn màu thông thường, sơ mi denim đã ăn đứt về độ trẻ trung, kiểu áo này tạo cảm giác năng động, hiện đại cho người mặc. Sơ mi denim cũng không quá khó tính trong khoản mix đồ. Bạn có thể mix cả cây denim, hoặc diện với quần ống suông, quần short... cũng đều ổn cả.

2. Sơ mi màu be

Trong các thể loại sơ mi trơn màu thì năm nay, sơ mi màu be đang là hot item rất được ưa chuộng. Màu be hoặc màu kem mang đến cảm giác nữ tính, ngọt ngào như 1 ly cafe latte, đồng thời vẫn đủ cảm giác sang chảnh, thanh lịch để bạn diện đến sở làm.

Kiểu sơ mi này, diện cùng quần âu sẽ tạo cảm giác chỉn chu; diện cùng quần jeans lại mang cảm giác trẻ trung; diện cùng chân váy lại ghi điểm nữ tính, yêu kiều.

3. Sơ mi vạt dài

Đây chính là kiểu áo đang được cả dàn nữ chính phim Hàn thi nhau lăng xê không ngớt. Chi tiết phần vạt dài ở cổ sẽ giúp điểm nữ tính cũng như vẻ sang chảnh của người mặc thăng hạng đáng kể. Tuy nhiên, bạn lưu ý, thay vì thắt nơ như thông thường thì năm nay, xu hướng chung là sẽ thắt đơn giản, để phần vạt dài buông thõng tạo cảm giác phóng khoáng, hiện đại.





